Nor podvig: hišo naložili na tovornjak in preselili nekaj ulic stran #video

V San Franciscu so v nedeljo izpeljali izjemno ambiciozen projekt - selitev celotne hiše. 139 let staro hišo so v enem kosu naložili na tovornjak in odpeljali šest ulic stran, kjer bo stala odslej.

Selitev viktorijanske hiše je pritegnila množico gledalcev, ki so spremljali, fotografirali in snemali zahteven projekt. Zapletena je bila prav vsaka faza, ne le nalaganje, ampak tudi sam prevoz. Po poročanju lokalnih medijev so morali delavci na poti do nove lokacije obrezati vrsto dreves, ki so z vejami segala nad cesto in ovirala prevoz dvonadstropne hiše.

Foto: Reuters

Čemu ta selitev? Lastnik hiše, ki je sicer potrebna temeljite prenove, se je odločil prodati parcelo, na kateri je stala. Ta je na ulici Franklin v središču San Francisca, kjer so cene nepremičnin vrtoglavo visoke, tam pa bo zdaj zrasla nova večstanovanjska zgradba.

Foto: Reuters

Prodajalec se ni želel odpovedati stari hiši, zgrajeni v značilni arhitekturi San Francisca iz 19. stoletja, zato jo je preselil na novo, nekoliko manj prestižno lokacijo. Koliko je iztržil za parcelo, ni znano, zato pa je znana cena selitve - za premik hiše v bližnjo sosesko je po poročanju Reutersa odštel 400 tisoč dolarjev oziroma okoli 330 tisoč evrov.

