Temna plat San Francisca: delavci spijo v avtomobilih in pisarnah

Trinajsto največje ameriško mesto San Francisco, v katerem živi več kot 880 tisoč ljudi, je dom številnih tehnoloških podjetij, ki poganjajo ves svet. V njem imajo svoje baze Apple, Google, Facebook in Twitter, tudi Dropbox, Uber, Pinterest, Reddit, Airbnb, Yelp in številni drugi.

Zahvaljujoč njim se zaposlenost v San Franciscu veča iz leta v leto, hkrati pa v nebo rastejo tudi življenjski stroški.

Za večposteljno sobo 1.900 dolarjev

V zalivskem območju, kjer stojijo najdražje hiše in vile, živi več premožnih ljudi kot v kateremkoli drugem ameriškem mestu.

Srednja vrednost prihodka gospodinjstva je približno 98.710 dolarjev (približno 87.800 evrov).

Najem večposteljne sobe stane več kot povprečna najemnina v ZDA.

S 1.900 dolarji (približno 1.690 evrov) pa je še vedno cenejša kot najem stanovanja v San Franciscu, ki znaša okrog 4.500 dolarjev (približno štiri tisoč evrov).

Nakup nepremičnine stane 4,5-krat več kot v drugih ameriških državah.

Hiša v San Franciscu stane v povprečju 1,3 milijona dolarjev (približno 1,1 milijona evrov).

60 odstotkov zaposlenih v tehnološki industriji si ne more privoščiti, da bi živeli blizu službe. Kljub povprečni letni plači 142 tisoč dolarjev (približno 126 tisoč evrov).

Število ljudi, ki živijo v avtomobilih, se je v dveh letih povečalo za kar 45 odstotkov. Nekateri na skrivaj živijo kar v pisarni, nekateri celo več let.

Štiričlanska družina z letnim prihodkom 117.400 dolarjev (približno 104.500 evrov) je obravnavana kot nižji razred prebivalstva.

Prag za nižji prihodkovni razred je v San Franciscu najvišji od vseh zveznih držav ZDA.

Kriza je tako huda, da skoraj polovica prebivalcev pravi, da se bodo kmalu preselili.

"Najemnine tudi do dvajsetkrat višje kot v Ljubljani"

Da so življenjski stroški v San Franciscu in bližnji okolici res med najvišjimi v ZDA, nam je potrdil tudi popotnik in novinar naše redakcije Srdjan Cvjetović, ki je to mesto obiskal že večkrat.

Dodal je, da predvsem cene nepremičnin rastejo v nebo: "V okolici San Francisca so namreč številna uspešna visokotehnološka podjetja, ki privabljajo strokovnjake z visokimi plačami, zato je povpraševanje po stanovanjih in hišah še toliko večje. So pa velike razlike med posameznimi mestnimi predeli, zato tisti, ki si visokih najemnim v San Franciscu ne morejo privoščiti, poiščejo ugodnejše možnosti v mestih na drugi strani zaliva in še naprej v primestju."

V najdražjih mestnih predelih, to so praviloma tisti ob obali Tihega oceana ali na razglednih in mirnejših mestnih gričih, so najemnine lahko tudi do dvajsetkrat višje kot v že tako razmeroma predragi Ljubljani, lastniki nepremičnin pa se ob zavedanju vrednosti, ki jih te imajo, zelo neradi odločajo za prodajo.

Žal pa se je povečalo tudi število brezdomcev, ki jih je bilo v San Franciscu vedno zelo veliko, učinek Silicijeve doline na tamkajšnji nepremičninski trg je njihove razmere namreč le še poslabšal, je še dodal Cvjetović.

