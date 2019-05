Italijanski otok, kjer vam v primeru dežja vrnejo denar #video

Italijanski otok Elba ob toskanski obali je sicer najbolj znan kot kraj, kamor so izgnali Napoleona, a je tudi slikovita in v poletnih mesecih priljubljena turistična destinacija.

Da bi turiste privabili že pred poletjem, pa so se tamkajšnji turistični delavci odločili za zanimivo kampanjo z naslovom Elba No Rain (Elba brez dežja). Z njo vsem, ki bodo otok obiskali maja in bivali v turistični namestitvi, vključeni v kampanjo, obljubljajo povrnitev stroškov za prenočitev v primeru deževnega vremena. Natančneje: če bo med 10. uro dopoldne in 8. uro zvečer deževalo več kot dve uri skupaj.

Foto: Pixabay

"V primeru slabe vremenske napovedi število rezervacij pade tudi za več kot 20 odstotkov," je za CNN pojasnil tamkajšnji turistični koordinator Claudio Della Lucia, "s to pobudo pa gostom ponujamo konkretno jamstvo, da bodo v primeru deževnih dni, ki so res zelo redki, na otoku uživali brezplačno."

Gre za pilotni projekt, ki ga letos prirejajo prvič, glede na ogromno zanimanje, ki ga je pritegnil, pa ga bodo verjetno priredili tudi jeseni.

Foto: Pixabay

Elba sicer velja za otok, kjer morate imeti kar "srečo", da vas ujame dež. Ima namreč edinstveno geografsko lego in leži v nekakšni senci gorate Korzike na zahodu, ki "ujame" velik del padavin, namenjenih proti Elbi.

