Kako se pravilno lotiti obnove doma

Temeljita prenova doma je večinoma enkraten dogodek v življenju, ki zahteva veliko potrpljenja, načrtovanja in spretnosti pri izbiri kakovostnih materialov in zanesljivih izvajalcev.

Prav zato je pomembno, da se dobro pripravite in si vzamete dovolj časa za skrbno načrtovanje vseh faz prenove. Hitenje in impulzivne odločitve niso vedno najboljša izbira.

#Načrtovanje vs. finančne zmožnosti

Ključni korak na poti do temeljite prenove je nedvomno načrtovanje. Najprej si zapišite, kaj vse bi želeli prenoviti, in potem določite najnujnejše.

Upoštevajte vrstni red gradbenih del, ki vam bodo pomagala pri gradbenem načrtu:

#1 Obnova/menjava strehe

#2 Menjava oken

#3 Obnova fasadnega sistema

Osnovo vodilo pri temeljiti prenovi pa naj ne bo samo estetska komponenta, ampak tudi in predvsem energijska optimizacija objekta.

Kako zmanjšati izgube v svoji hiši? Največ energije izgubimo ravno skozi streho, okna in fasado, zato je treba izbrati prave materiale in prenovo zaupati zanesljivim partnerjem.

Premislite tudi o novem energentu oziroma načinu ogrevanja, preverite obstoječo električno in vodovodno napeljavo. Ko boste enkrat začeli rušiti tudi v notranjosti, je smiselno razmisliti tudi o prenovi tal, premikanju sten in osvežitvi kopalnice.

Misel na novo pohištvo naj bo v drugem planu, ko bodo gradbena dela zaključena in boste v živo začutili nove prostore.

Ko bo vaš seznam dopolnjen, se odpravite na lov za najboljšimi ponudniki in izvajalci. Jasno jim razložite svoje želje in višino proračuna. Poiščite več ponudnikov, zaupajte pa predvsem tistim z boljšimi referencami, cena naj ne bo vedno končno vodilo. Zavedajte se, da je to naložba za naslednjih 20 ali 30 let.

Izberite fasadni sistem, ki vam bo omogočil stoodstotno udobje bivanja

Eden ključih elementov, ki vam bo zagotovil, da se boste v svojih hiši bolje počutili, je nedvomno fasada, ki bo poskrbela, da vam bo pozimi prijetno toplo, poleti pa hiše ne bo potrebno toliko ohlajati. Investicija se vam bo hitro povrnila, saj se vam bodo stroški za ogrevanje in hlajenje zmanjšali tudi do 40 odstotkov.

Prav takšno energijsko učinkovitost vam omogoča toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL, ki omogoča različne debeline in vrste izolacije, poleg tega pa preprečil nastajanje toplotnih mostov.

Z idealno izoliranimi zidnimi površinami boste v notranjih prostorih izboljšali bivalne pogoje, ki jih opredeljujeta temperatura med 19 in 22 °C in vlaga med 40 in 60 odstotkov, s tem pa preprečili tudi morebitno izsuševanje zraka in nastajanje prahu, ki lahko draži dihala, ter razvoj zidne plesni, ki nastaja zaradi visoke in trajne vlage ter drugih vplivov iz okolja.

Debelino in vrsto izolacije morate prilagoditi predvsem podnebnim razmeram, v katerih živite, kot tudi materialom, iz katerih je narejena osnovna konstrukcija.

Poleg zunanjega videza fasade, ki ga določajo barve, struktura, oblika in materiali, sta tako pomembni tudi njena funkcionalnost in trajnost. V toplotnoizolacijskih sistemih JUBIZOL so uskladili obe percepciji in tako zagotovili zaupanje več tisoč končnih uporabnikov. Naložba v vgradnjo fasadnega sistema JUBIZOL je sinonim za učinkovito in dolgotrajno zaščito objekta, hkrati pa uporabnikom zagotavlja odlične bivalne pogoje vse leto.

V kolikšnem času se nam naložba povrne, če se odločimo za večjo debelino izolacije?

Več je več, a ne pri denarju, ampak predvsem pri udobju. Razlika v ceni med izdelavo fasade s toplotno izolacijo debeline pet centimetrov in toplotno izolacijo debeline deset centimetrov se vam bo poznala samo pri ceni nabave izolacije. Cena dela ostaja enaka, tako enkrat večja debelina izolacije celotno investicijo podraži le za nekaj več kot desetino.

Kako izbrati prave materiale za fasadni sistem?

#Stiropor: izberite fasadni stiropor, ki je primerno odležan, in ne običajnega gradbenega stiropora, pri katerem se ne spremlja dimenzijske stabilnosti.

#Osnovni omet z armaturno mrežico: za trajnost sistema je zelo pomembna izbira kakovostnega osnovnega ometa, ki prenaša vse mehanske napetosti zaradi termičnega raztezanja in krčenja, udarcev predmetov itd., saj je sloj sorazmerno tanek (od 3 do 6 mm).

#Zaključni omet: najpomembnejša lastnost zaključnega ometa je vodoodbojnost, saj dobro vodoodbojen omet preprečuje penetracijo padavinske vode v notranjost fasadnega sistema in s tem zagotavlja nespremenljivost toplotne izolativnosti ter zaščito pred poškodbami, ki bi ob tem lahko nastale.

V podjetju JUB vam nudijo fasadni sistem JUBIZOL Strong, odporen proti udarcem toče, kjer se uporablja certificirana, posebej formulirana mikroarmirana ter zelo elastična malta, ki brez kakršnihkoli poškodb prenaša udarce ledenih krogel premera 5 cm, ki priletijo s hitrostjo 140 km/h. Poleg fasadnega sistema JUBIZOL Strong ima JUB v svoji liniji še štiri različne fasadne sisteme, ki so jih razvili tako, da se lahko popolnoma prilagodijo vašim zahtevam: JUBIZOL Micro Air, JUBIZOL Premium, JUBIZOL MW in JUBIZOL EPS.

