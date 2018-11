Iz hlodov lahko izdelate tlakovce za vrtne ali dvoriščne potke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrtne potke je mogoče izdelati skoraj iz kateregakoli materiala, vendar jih večina posega po bolj tradicionalni, ustaljeni izbiri kamnitih tlakovcev ali plošč. Kamniti, bolj moderni dodatki res dodajo našim dvoriščnim in vrtnim prostorom novo teksturno dimenzijo, a jih hkrati prikrajšajo za naravno podobo.

Ste kdaj razmišljali, da bi namesto umetno obdelanih materialov v svojem vrtu ali na dvorišču raje uporabili povsem nekaj naravnega, kot so leseni hlodi? Številni proizvajalci se pri oblikovanju vrtnih plošč zgledujejo po naravnih oblikah, ki jih najdemo v naravi, tako da je danes mogoče dobiti kamnito ploščo v imitaciji lesa.

Zakaj torej ne bi uporabili kar prave stvari? Ne samo, da gre za cenejšo izbiro, ampak je tudi njihova namestitev povsem enostavna, zato ne bo šlo za večje gradbeno delo ali celo poseg v vaš vrtni teren.

Preden se lotite dela, si na list izrišite približen potek potke

Pred podvigom urejanja potke je najprej pametno razmisliti, kakšno vrsto lesa bi želeli uporabiti za svoje "tlakovce". Pametno se je odločati za trdno in trpežno, predvsem pa zdravo drevo, ki lahko prenese vremenske razmere in ni nagnjeno k poškodbam zaradi zajedalcev in drugih živalic.

Foto: Pixabay

Upoštevajte, da boste pri urejanju potk uporabili naraven videz hloda, zato izbranega kosa ne boste na nikakršen način oblikovali po svoje. Porabite čas za izbiro takega, ki bo po obliki ustrezal vašemu okusu in estetiki prostora, v katerega ga boste postavili.

Opravite vse potrebne meritve

Izmerite prostor, v katerem boste uredili potko. Tako boste približno vedeli, koliko kosov boste potrebovali, da bi izdelali potko. Upoštevajte tudi to, na kakšen način jih nameravate postaviti.

Nekateri imajo raje, če so kosi med sabo nekoliko odmaknjeni, spet drugi, če so med seboj tesno povezani. Priporočamo, da med vsakim kosom hloda z vseh strani pustite nekaj centimetrov prostora.

Foto: Pixabay

V vmesnih predelih pustite rasti travo, tako boste dosegli še bolj organski videz. Če vam trava ni všeč, lahko v vmesne prostore potresete pesek ali kamenčke.

Kose bo treba rezati na enake dele

Pred rezanjem drevesnega hloda se bo treba odločiti, ali želite hlode samo postaviti na površino ali jih nekoliko zakopati. Priporočljivo jih je zakopati za vsaj pet centimetrov, tako se bodo lažje posedli v zemljo in se zlili z okolico.

Z zakopom boste ravno tako poskrbeli tudi za njihovo trdnejšo postavitev, da se vam ti med hojo ne bodo premikali in vam oteževali gibanja.

Ko se odločite za debelino hloda, začnite prečni prerez lesa. Kose hloda postavite na svoje mesto po poljubno izbranem vzorcu. Zelo lepo je, če se odločite za vijugaste potke, saj so vizualno veliko zanimivejše od navadnih.

Foto: Pixabay

Odločite se lahko tudi za kombinacijo dveh različnih drevesnih hlodov. Tako boste lažje poustvarili vzorce, ki imajo v svojih vrstah tako večje ali manjše oblike in kose.

Tovrstno postavljanje vrtnih potk bo poudarilo naraven element vašega vrta ali dvorišča, zato ni razloga, zakaj ne bi z njimi poskusili olepšati zunanjih prostorov. Greste lahko še korak dlje in iz večjih kosov hloda izdelate tudi podstavke za svoja cvetlična korita ali celo "naravni stol".

Možnosti uporabe in vključevanja v zunanjo okolico je res neskončno. Zaradi naravnega videza pa boste dobili občutek, kot da je vaš vrt ali dvorišče del narave.