Pred prenovo in po njej: poglejte, kako ustvarja slovenska arhitektka

Nina Štajner je mlada arhitektka in notranja oblikovalka, ki se loteva prenov stanovanj, hiš, pisarn in lokalov, pa tudi prostorov srednjeveškega gradu. Vse svoje podvige beleži na blogu Kitchy World , kjer lahko sledilci vidijo, kakšno čarovnijo ustvarja.

Ker je zaradi mame, gradbene inženirke, tako rekoč odrasla na gradbiščih, je bila arhitekturna pot Nine Štajner nekako začrtana že od majhnega. A po študiju arhitekture in delu v različnih salonih in birojih je spoznala, da ji najbolj leži notranje oblikovanje.

"Ker je v primerjavi z arhitekturo manj odvisno od birokracije, delavni pristop je nekoliko 'mehkejši', rezultati so vidni hitreje in lažje je obvladati ves projekt. Osebno imam rada izzive, najbolj zoprno pa je delati z nizkim proračunom," pravi.

Projekt Čičare:

Pred prenovo Foto: Niša arhitektura Po prenovi Foto: Niša arhitektura

Pred prenovo Foto: Niša arhitektura Po prenovi Foto: Niša arhitektura

Od srednjeveškega gradu do nove stolpnice

Loteva se prenov zelo različnih projektov - od stanovanj, hiš, pisarn in lokalov v zelo različnih tipih nepremičnin. Delala je tudi prenove v srednjeveškem gradu, stanovanjski hiši iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja in v novi stolpnici.

"Vsak projekt je povsem drugačen in po svoje zanimiv izziv. Za pomoč me vedno pogosteje prosijo stranke, ki opazijo moje pretekle projekte in si želijo podobnih realizacij."

Podviga se najprej loti z ogledom, nato so na vrsti analiza stanja ter posveti s stranko o njenih željah, navadah, proračunu in osebni estetiki. Najame jo lahko vsak, saj ponuja različna svetovanja; od majhnih stilskih osvežitev do kompletnih prenov z izvedbo vred, a priznava, da je postala malce izbirčna. "Raje jemljem projekte, kjer imam bolj proste roke."

Prenova staromeščanskega stanovanja:

Pred prenovo Foto: Niša arhitektura Po prenovi Foto: Niša arhitektura

Kopalnica pred prenovo in po njej Foto: Niša arhitektura

Pri ljudeh opaža dve napaki pri opremljanju

Nina pri ljudeh, ki se sami lotijo opremljanja doma, opaža dve napaki: "Da se prenov lotevajo na hitro, ter da notri 'namečejo', kar je pač v tistem tednu na voljo na razprodajah."

Prostor na koncu ne izpade, kot bi si želeli tudi zato, ker ga laiki običajno ne dojemajo kot celoto, dodaja. "Po nasvete se raje kot na arhitekte obračajo na prodajno osebje v gradbenih centrih. To je morda povsem dobro podkovano v prodaji in praktičnih nasvetih, z estetiko in trenutnimi smernicami pa ni ravno na tekočem."

In rezultat takšnih "na horuk prenov", kot pravi Nina? "Stanovanja, kjer ima vsak prostor svojo estetiko in so že ob izvedbi deset let za trenutnimi smernicami."

Sama sem mnenja, da velja tako velikemu finančnemu in časovnemu zalogaju, kot so prenove, nameniti malce več pozornosti in časa.

Sicer pa za Slovence pravi, da smo zelo ponosni na svoja domovanja, a bi se moralo splošno občinstvo še precej izobraziti o prostoru in njegovi rabi, pravi.

Projekt Dnevna soba:

Pred prenovo Foto: Niša arhitektura Po prenovi Foto: Matic Kremžar

Pred prenovo Foto: Niša arhitektura Po prenovi Foto: Matic Kremžar

Kaj je treba vedeti pred vsako prenovo

Nina vsakemu, ki se sam loteva popolne prenove doma, svetuje, naj se že prej pripravi, da gre za časovno zamuden projekt. "Najtežje je delati znotraj ozkih časovnih okvirjev, saj je tako treba sprejeti kar veliko kompromisov."

Potem pa se je dobro zavedati, da so prenove lahko velik finančni zalogaj, tudi če se dela smotrno, razlaga. "Sam strošek prenove je predvsem zaradi spremenljivih cen dela vnaprej precej težko oceniti, saj se nekatera dela izkažejo za nujna šele med gradnjo."

Največ zapletom se je mogoče izogniti z natančnim načrtovanjem, poudarja arhitektka, čeprav lahko med izvedbo še vedno pride do določenih sprememb. "Ampak veliko manj neznank je, če je načrt karseda natančno narisan."

Projekt Trnovo:

1 / 7 Pred prenovo 2 / 7 Po prenovi 3 / 7 Pred prenovo 4 / 7 Po prenovi 5 / 7 Pred prenovo 6 / 7 Po prenovi 7 / 7 Po prenovi

Kaj pa majhni prostori v slovenskih stanovanjih?

Slovenci, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, so lahko precej prostorsko omejeni, a Nina pravi, da to ne bi smela biti ovira za funkcionalnost in estetiko. "Sodobnemu načinu bivanja je te nepremičnine mogoče prilagoditi z odstranitvijo kakšne stene in novo razporeditvijo prostorov."

Seveda je ob omejeni kvadraturi treba sprejeti kakšen kompromis, z natančnim načrtovanjem in izkoriščanjem tako tlorisne površine kot višine prostorov pa je mogoče ustvariti prav prijetne bivalne pogoje.

Pametno je tudi, če poznamo nekaj trikov za navidezno povečavo prostorov, kot so: enotna barvna shema, dobra osvetlitev in ogledala.

Za pridih topline in domačnosti Nina priporoča svetlobo tople barve, ki je ključna za domačno vzdušje. "Zagotovimo jo lahko z izborom svetil ali pa kar s svečami." Drugi način za "omehčanje" prostora pa je uporaba poudarjenih naravnih tekstur, kot so les, pletene odeje in (umetno) krzno, še dodaja.

Projekt Koseze:

Pred prenovo Foto: Niša arhitektura Po prenovi Foto: Niša arhitektura