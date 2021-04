Hitra, ugodna in kakovostna prenova hiše: sanje ali realnost?

Hitrost, kakovost, ugodne cene - ali lahko pri gradnjah ali prenovah hiš stavimo na vse tri? Mnogi pravijo, da če si želimo hitro in kakovostno gradnjo, so tudi končni stroški zato pogosto višji. Podobno se pripeti, ko govorimo o proračunu. Si želite kopalnico ali pa fasado iz sanj in ne želite delati kompromisov? Pri tem pa ste omejeni s proračunom? Potem se kaj hitro lahko podaljša čas izvedbenih del.

Pri M Tehniki dobro poznajo te večne izzive lastnikov nepremičnin. Zato svojim kupcem zagotavljajo tako hitrost, kot tudi cenovno ugodnost prenove ali gradnje hiše. Pri tem pa skrbijo, da se nam izpolni kar največ želja. Kako? Spoznajte v nadaljevanju!

M Tehnika svojim kupcem zagotavlja tako hitrost, kot tudi cenovno ugodnost prenove ali gradnje hiše.

Pri M Tehniki lahko že s samo enim obiskom izberemo vse mojstre, nujne za gradnjo ali prenovo

Še preden se položi prvi tlakovec ali pa popleska prva stena, lahko veliko časa namenimo samemu iskanju mojstrov. Lastnikom nepremičnin je pogosto tudi težko predvideti vsa potrebna dela pri gradnji ali prenovi in zato ne vedo, katere vse mojstre potrebujejo. M Tehnika svojim kupcem poenostavlja gradnjo ali obnovo - že s samo enim obiskom v poslovalnicah širom Slovenije lahko izberemo vse mojstre, nujne za gradnjo ali prenovo.

Že s samo enim obiskom v M Tehnikah poslovalnicah širom Slovenije lahko izberemo vse mojstre, nujne za gradnjo ali prenovo.

Kako do hitre in ugodne gradnje? Z M Tehnika mojstri lahko sestavimo časovno in finančno ugoden načrt

Hitro in ugodno do vsega, kar si pri gradnji ali obnovi želimo? Z dobro zastavljenim načrtom gradnje ali prenove je to mogoče. M Tehnika strokovnjaki v prijaznem pogovoru svojim kupcem predstavijo posebnosti najrazličnejših gradenj. Obenem pa sestavijo načrt gradnje ali prenove, ki upošteva naše želje, obenem pa sledi našemu proračunu.

"Pri gradnji ali prenovi je treba stvari premisliti vnaprej. Hitro gre lahko kaj 'po svoje'. Skupaj z nami lahko kupci predvidijo vse stroške izvedbenih del in tudi nujen čas. Tako se izognemo nepredvidenim stroškom," pravi Polona Saksida iz M Tehnike.

Vsi mali in veliki mojstri, pozor! Pri nakupih nad 2.000 EUR lahko v M Tehniki prihranimo tudi do 20% na izbrane izdelke za gradnjo. Izkoristite posebni spomladanski M Tehnika popust, v poslovalnicah širom Slovenije!

Z M Tehnika strokovnjaki lahko izberemo ustrezne materiale in sisteme, ki dolgoročno zagotavljajo toplotno in tudi zvočno izolacijo.

Razmišljate o novi fasadi? Zagotovite si kakovostno izolacijo, kar najhitreje

Fasada je dolgoročna naložba, pri kateri je še posebno pomembno, da pravilno uskladimo hitrost, ugodnost in kakovost. S kakovostno izvedbo namreč dolgoročno preprečujemo toplotne izgube in zagotavljamo prihranke. Z M Tehnika strokovnjaki lahko izberemo ustrezne materiale in sisteme, ki dolgoročno zagotavljajo toplotno in tudi zvočno izolacijo. Dodatna ugodnost: ob nakupu materiala in koriščenju storitve se na material obračuna le 9,5% DDV. Več o storitvi fasaderstva kot tudi pleskanja si lahko preberite na mtehnika.si.

