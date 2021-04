Bi postali lastniki dvorca? Zdaj imate priložnost. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ste si od nekdaj želeli živeti v dvorcu? Slovit dvorec pod Pohorjem se prodaja že leta, zdaj pa je lahko vaš za zelo ugodno ceno, a ga boste morali precej preurediti in v samo obnovo vložiti še kar nekaj tisočakov.

Ljubitelji dediščine, tukaj je dobra priložnost za vas. Za samo nekaj tisoč evrov lahko postanete lastnik slovitega dvorca v Radvanju. Precej ugodna cena, ki ji boste morali prišteti še kar nekaj tisočakov za ureditev, saj je dvorec v zelo slabem stanju.

Lahko se preuredi v večstanovanjsko zgradbo

Kot je za oddajo Planet 18 povedala Lara Cafuta, ustanoviteljica Podrtije, meni, da bi nakup in prenova dvorca koristila celotnemu Mariboru, ker ljudem dejansko ni vseeno za podrtije okoli nas. Lepšo prihodnost naj bi leta propadajoči dvorec doživel pred dvema letoma, ko so ga želeli preurediti v hotelski objekt, a so se pozneje odločili, da ga preuredijo v moderen stanovanjski objekt.

"Namembnost je torej spremenjena in ga lahko preuredijo v večstanovanjsko zgradbo. Ta dvorec mislim, da ima velik potencial za investicijo," še dodaja Cafutova. Prenova je torej možna le pod pogojem, da se ta dvorec spremeni v večstanovanjsko stavbo ter se ohranijo tudi zunanji obodi dvorca.

Ob prehodu v 20. stol. je bil lastnik dvorca Alfred von Rosmanit. Bil je zelo ugleden in plemenit gospodar, ravno po njem pa se je med ljudmi prijelo poimenovanje Rosmanitov dvorec. No, Alfred von Rosmanit je dal za dvorcem v gozdu postaviti tudi grobnico, v kateri pa ni pokopan nihče. Tako zapuščena okolica in propadajoča stavba zdaj čakata na lastnika, ki bo obudil slavo tega dvorca.