Dvorec v Kozjem je naprodaj za 175 tisoč evrov

Kozjanski park znova prodaja Dvorec Kozje s površino 1615 kvadratnih metrov in stavbnim zemljiščem velikosti 3494 kvadratnih metrov. Izhodiščna cena je tokrat postavljena pri 175.000 evrih, kar je 75.000 evrov manj kot ob zadnjem zbiranju ponudb. Upoštevali bodo ponudbe, ki bodo prispele do 17. junija, je zapisano na spletnih straneh parka.

Kot je za STA povedal predstavnik Kozjanskega parka Toni Preskar, zadnje zbiranje ponudb, ki je potekalo do sredine tega meseca, ni bilo uspešno, saj niso prejeli nobene.

Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika bo višina ponujene kupnine, pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju ponudb pa je vplačilo varščine v višini dveh odstotkov izhodiščne cene. Javno odpiranje prispelih ponudb je predvideno 18. junija v prostorih uprave Kozjanskega parka, piše STA.

Pozidali so ga v 17. stoletju

Dvorec Kozje so verjetno v začetku 17. stoletja pozidali lastniki gospoščine Schneeweissi, za njimi so ga imeli Senakovizhi, od leta 1679 do 1812 pa baroni Wintershofni. Leta 1812 je dvorec podedoval baron Alojz Gallenfels, tri leta kasneje je graščino kupil Kristijan pl. Leitner, do leta 1825 pa je dvorec imela Eleonora pl. Fedrozi.

Med letoma 1826 in 1870 je dvorec posedoval Johann Eduard Sekol, ki je razpadajoče poslopje podrl in okoli leta 1850 zgradil novo. Po Sekolu so bili lastniki Johann Schinka, do leta 1907 Franc Fridcrik Gossleth pl. Werkstatten, od leta 1917 do leta 1945 pa rodbina Kobi. V dvorcu je nekdaj delovalo podjetje Mont, znano kot proizvajalec bund, še piše STA.