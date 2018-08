Ana Žontar Kristanc razmišlja o popolni preobrazbi

Za Ano je idealen dom tisti, v katerem se dobro počutiš. "Menim, da dom naredi družina, ne materialne stvari," pravi. Otroka rasteta, prostor v stanovanju ostaja enak. Ana Žontar Kristanc je pred dilemo, kako osvežiti prostore doma: "Trenutno se z dragim spoprijemava s težavo, da sva v eno in edino večjo sobo, ki je bila namenjena otrokom, naselila najin snemalni studio za videorecepte ter studio za fotografiranje hrane za splet in knjige. Tako je več kot polovica otroške sobe polna najinih službenih pripomočkov. Ker pa otroka rasteta in bo počasi čas, da gresta v svojo sobo, sva na stopnji, ko razmišljava, kako bova zadevo rešila. Ali s pregradno steno ali le s preureditvijo? V vsakem primeru naju čaka priprava otroške sobe."

Ana ima rada tople, svetle, naravne barve in italijanski rustikalni stil. In ker se pri takšni preureditvi ponavadi pojavljajo najrazličnejša vprašanja in dileme, povezane tako s prostorsko stisko kot z iskanjem najbolj funkcionalnih in hkrati sodobnih rešitev za dom, se bosta po prave ideje zapeljala na tradicionalni sejem MOS.

"Že tako sva ljubitelja sejmov. Se mi zdi, da so to tisti najprijetnejši dnevi, ko si vzameš ves dan in si ogleduješ, kaj vse Slovenija ponuja. Za zdaj imava vstopnici za MOS, ki sva jih kupila ceneje v spletni predprodaji, in priznam, da se ga zelo veseliva. Prepričana sem, da bova našla dobro rešitev za najino stisko. Pa še sama bova šla, tako da bo to kot zabaven zmenek," nam je zaupala Ana, ki je velika oboževalka Celjskih sejmov, saj jih redno obiskuje. Najbolj ji je zaradi njenega poklica pri srcu Kulinart in Festival kave Slovenija.

Zakaj na MOS po pravo idejo za dom?

Ne glede na to, ali gradite, prenavljate ali šele sanjate o svojem sanjskem "domeku", je MOS nedvomno kraj, ki vas bo najbolj navdihnil.

Tudi na 51. MOS, ki bo potekal septembra v Celju, bodo ponudili kar pet različnih tematskih sejmov:



MOS Dom (gradnja in obnova doma),

MOS Tur (kamping in karavaning, turizem in prehrana),

MOS Teh (oprema in materiali za obrt ter industrijo),

MOS Biz (poslovne storitve in poslovne priložnosti v tujini),

MOS Plus (izdelki široke potrošnje).

Glavni cilj Ane Žontar Kritanc bo nedvomno MOS Dom, ki je največji dogodek s področja gradnje in obnove doma, saj v okviru sejma zajema kar sedem sejemskih dvoran in del zunanjega prostora.

Tukaj si bo lahko ogledala vse novosti na področju opremljanja, gradnje in obnove, udeležila pa se bo lahko tudi katere od svetovalnic, kjer ponujajo brezplačne nasvete. Strokovnjaki bodo vsem obiskovalcem na voljo za številna vprašanja o tem, kako se lotiti gradnje ali prenove stanovanjskega oziroma kakšnega drugega objekta, jim svetovali o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije, predlagali kakšno notranjo opremo, barve in materiale izbrati, kako učinkovito opremiti manjše prostore …

