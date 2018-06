Kako se znebiti nadležnih mušic v kuhinji

Prisotnost mušic v kuhinji je zelo pogosta težava, s katero se mnogi srečujejo, sploh v spomladanskih in poletnih mesecih. Mušice se pojavljajo ne glede na to, kako čist dom imate. Preberite si preizkušene metode, ki vam bodo pomagale pregnati nadležne mušice iz kuhinje.

Običajne mušice imajo zelo kratko življenjsko dobo. V samo enem tednu iz jajčec preidejo v ličinke, mladiče in odrasle mušice, zato se zdi, da se kar naenkrat od nikoder pojavijo v naših kuhinjah.

Foto: Thinkstock

Zapirajte okna in vrata, saj mušice vstopajo iz zunanjosti v vaš dom skozi odprta okna. Predlagamo vam, da na okna vgradite komarnike ali vsaj mreže in tako omejite dostop vseh poletnih žuželk, kot so čebele, komarji, muhe in kobilice.

Ne kupujte pretirano zrelega sadja, saj je mogoče, da v njem že bivajo mušice. Svetujemo vam tudi, da sadja ne shranjujete na prostem, če pa ga, ga pokrijte s krpo ali pokrovom, saj tako omejite neprijeten vonj zrelega sadja, ki je za mušice izjemno privlačen.

Redno praznite kuhinjske smeti in vsakič, ko jih izpraznite, koš sperite z vodo, da omejite vonjave razgrajene hrane. Še bolje bi bilo, če bi poleti metanje smeti v kuhinjski koš kar opustili.

Foto: Thinkstock

Najlažje se jih boste znebili, če boste nastavili pasti. Mušicam je namreč izjemno privlačen vonj zrelih banan, saj te oddajajo amino acetat. Zelo jih privlači tudi vonj kisa in rdečega vina. Če mušice ne izginejo same od sebe, naredite raztopino iz kisa.

Vzemite kozarec, v katerega nalijte mešanico vode in kisa (več naj bo kisa). Kozarec zaprite s plastično folijo in zgornji del preluknjajte, da se bodo lahko ujele v past. Enako lahko storite z rdečim vinom, nekateri celo pravijo, da je rdeče vino pri preganjanju mušic še učinkovitejše kot kis.

Lahko naredite tudi raztopino iz kisa, mila in jabolčnega soka. Kapljica mila naj bi v mešanici pomagala zlomiti površinsko napetost vode, saj se lahko ujete mušice spustijo v vodo in brez večjih težav odletijo ven, ne da bi se potopile. Milo v kozarcu zlomi to površinsko napetost, tako da se mušice utopijo v vodi.

Mušice niso škodljive, so pa nadležne

Čeprav niso škodljive za zdravje, so izjemno nadležne, še posebej če jih najdemo v hrani. V poletnih dneh zato poskrbite, da ne odlagate odprte hrane na kuhinjske površine, saj jih boste tako samo še bolj privabljali v dom.