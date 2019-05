Udobno in šik družinsko stanovanje na Ilirski ulici #foto #video

Družinsko domovanje v središču Ljubljane je uporabno, uživaško in šik. V njem je prostor izkoriščen do konca, najdemo pa tudi veliko premišljenih detajlov in pomenskih elementov.

Družinsko stanovanje arhitektke Špele Modic in oblikovalca Alaina Šika je uživaško in šik. Prostor v njem je izkoriščen do konca, vse, kar je moteče, na primer kabli televizorja in klima, je spretno skrito, poudarjen pa je marsikateri dekorativni in hkrati tudi uporabni detajl. V njem je veliko tudi ročnega dela arhitekte.

Pravo stanovanje, v katerem zdaj živi tričlanska družina, sta Špela Modic iz biroja Prostorama in Alain Šik iskala precej časa. Arhitektko so v tem na Ilirski ulici prepričala aluminijasta in ne plastična okna, hrastov parket, bližina tržnice in Golovca, do katerega ima s kolesom sedem minut. Za nekdaj navdušeno ljubiteljsko maratonko je bilo to med odločilnimi dejavniki, kljub dejstvu, da je brez balkona, kar za zdaj v bivalnem delu rešujejo okna do tal. V načrtu pa je tudi izdelava terase in takrat bo stanovanje imelo vse, pravita arhitektka in oblikovalec. Pika na i bo še viseča mreža na njej.

Pravo stanovanje, v katerem zdaj živi tričlanska družina, sta Špela Modic iz biroja Prostorama in Alain Šik iskala precej časa. Arhitektko so v tem na Ilirski ulici prepričala aluminijasta in ne plastična okna, hrastov parket, bližina tržnice in Golovec. Foto: Ana Kovač

Ročno izdelani detajli

V podstrešno stanovanje v središču Ljubljane sta se arhitektka in oblikovalec vselila pred dobrimi osmimi leti, že takrat sta naredila nekaj tlorisnih sprememb, lani pa ga nato na novo temeljito prenovila. Nastalo je udobno in prelepo stanovanje, z veliko premišljenimi detajli in pomenskimi elementi, kot so na primer lovilci sanj nad strešnim oknom v hčerkini sobi in spalnici, ki sta skupno družinsko delo. Nad zakonsko posteljo pa je v domovanju še ena posebnost, in sicer na steni narejena sestavljanka iz nažaganih brezovih vej. Špela Modic jo je zlepila sama, to pa je še en element v stanovanju, ki je plod njenega ročnega dela.

Sestavljanka iz nažaganih brezovih vej. Foto: Ana Kovač



Iz rdeče vrvi narejeni detajli. Foto: Ana Kovač

Kvačkana preproga, ki jo bo v prihodnje nadomestila nova, narejena iz jute. Foto: Ana Kovač

Od kvačkanja do vezenja

Med ročnimi deli v domovanju je tudi kvačkana preproga v kopalnici, ki je med drugim nastajala v čakalnici pri zdravniku v času arhitektkine bolezni. A kot pravi Špela Modic, jo bo v bodoče nadomestila nova preproga, narejena iz jute. Dekorativni in uporabni so tudi poudarki, izvezeni iz rdeče vrvi, ki se pojavljajo tako na lesenih kuhinjskih omarah kot na obešalnikih v predsobi, na steni za obešanje v ozadju kavča in še na drugem shranjevalnem pohištvu v dnevni sobi.

Likovni element v dnevni sobi zasedajo paneli, premazani s smolo in nato ročno pobarvani. Sogovornica pravi, da še niso dokončani, saj jim bo dodala še dva odtenka. Paneli pa imajo dve vlogi – so vrata omare in vhod v hčerkino sobo.

Likovni element v dnevni sobi zasedajo paneli, premazani s smolo in nato ročno pobarvani. Paneli pa imajo dve vlogi – so vrata omare in vhod v hčerkino sobo. Foto: Ana Kovač

Prostor za druženje

Osrednji del stanovanja, kjer ima, kot tudi v drugih delih domovanja, pomembno vlogo les, ki vnaša toplino, predstavlja dnevna soba s kuhinjo in jedilno mizo. To je prostor za druženje, ki ga okvirja velik udoben kavč, za katerim je učinkovito skrit delovni kot, saj arhitektka in oblikovalec veliko delata doma. V tem delu so na stene pritrjene družinske fotografije, med njimi tudi inštalacija iz luči in slike, ki so tudi delo uporabnikov domovanja.

Osvetlitvi je posvečeno veliko pozornosti, saj je ta pomemben dejavnik v vzdušju interjerja. Naravna svetloba v bivalnem delu vstopa skozi stekleno steno, ki pogled odpira k drevesni krošnji. Ta prekriva naseljeno okolico mesta in tako, razen v zimskem času, predstavlja čarobno vizualno kuliso.

Kar se tiče svetlobe, so v domovanju učinkovita tudi podstrešna okna, nameščena nad jedilno mizo, v predsobi ter že omenjena v otroški sobi in spalnici. Ta tudi ob deževnih dnevih, sploh pred spanjem, v stanovanje prinašajo svojevrsten užitek.

Osrednji prostor, namenjen druženju, v stanovanju predstavlja dnevna soba s kuhinjo in jedilno mizo, ki se navzven odpira z okni do tal. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Kabli in klima so skriti

V opremljanju domovanja je bilo sklenjenih tudi nekaj kompromisov. Eden teh je televizor v dnevni sobi, brez katerega bi Špela Modic lahko živela, Alain Šik pa ne. "Televizorji niso najlepša stvar na svetu, je nebodigatreba v stanovanju, in če se le da, jih poskušam skriti vsaj za kakšno zaveso," pravi arhitektka. Namesto televizorja bi sogovornica doma raje imela kamin, filme pa bi gledali na platnu. A če ekran že je, je v sosednjo omaro skrila vse kable, tako, kot je v leseno omaro nad kuhinjo zaprla klimo. To je še en element v domovanju, ki bi, če bi bil viden, podrl vizualno zgodbo prostora.

Vedno se najde rešitev

Kot pravita arhitektka Špela Modic in oblikovalec Alain Šik, ki sta v stanovanju, preden je dobil svojo zdajšnjo podobo, živela kar nekaj časa in ga vmes tudi že enkrat prenovila, mora vsak oblikovalski scenariji dozoreti. Idej za zasnovo svojega doma sta imela veliko, te sta preigravala in si na koncu želela izčiščen interjer, barvitejši od prejšnjega. Ta je nastal, kakšno od za zdaj neuresničenih zamisli pa bo arhitektka morda uporabila pri kakšnem drugem projektu. Pri tem pa Špela Modic poudari še eno pomembno stvar pri opremljanju, in sicer, da se "človek ne sme ustrašiti, če mu je kaj všeč, ker že najdeš rešitev, kako to izpeljati. Ljudje imajo veliko pomislekov, vsega niti ne moreš predvideti, lahko pa to vedno nekako izpelješ."

Otroška soba. Foto: Ana Kovač

Festival in razstava Odprte hiše Slovenije



Stanovanje je bilo predstavljeno na nedavnem

Stanovanje je bilo predstavljeno na nedavnem 10. arhitekturnem festivalu Odprte hiše v Sloveniji (OHS) , ki je letos potekal med 5. in 7. aprilom, do 15. maja pa je v Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju na ogled izbor najbolj kakovostnih projektov, vključenih v program OHS. Postavitev nosi naslov Arhitektura v družbi - Družba v arhitekturi.

