Dom na kolesih, ki ima dovolj prostora za šestčlansko družino #foto

Oblikovalci koloradskega podjetja Timeless Travel Trailer so sprejeli izziv - 30 let star bivalnik so preobrazili v sodoben dom na kolesih, ki ustreza družinam s šestimi člani.

Prvi korak v preobrazbi starega bivalnika je bilo čiščenje zunanjih in notranjih aluminijastih oblog, ki zdaj predstavljajo ovoj po celotnem premičnem domovanju. Po odstranitvi starih elementov notranjosti so za nov življenjski prostor izdelali tri kavče, ki omogočajo dovolj priložnosti za druženje družinskih članov, branje, delo, počivanje … Raztegnjene sedežne garniture so tudi udobne postelje.

Foto: Timeless Travel Trailers

Spanju je v bivalniku namenjena še spalnica s pogradom, katerega spodnji del se zloži v zakonsko posteljo.

Foto: Timeless Travel Trailers

Dodatki za družino

Posebnost domovanja v bivalniku, kjer je prostor izrazito omejen, je bivalni del v enem prostoru, v katerem so zvrščene različne vsebine oz. odgovori na potrebe življenjskega sloga uporabnikov. Ob dnevni sobi, ki je hkrati tudi otroška spalnica, so ustvarjalci zasnovali lahko in zračno sodobno kuhinjo z marmornim furnirjem in belimi omarami.

Foto: Timeless Travel Trailers

Na hodniku so namestili tudi kot z majhnim barom, v katerem je hladilnik za vino, in predal za druge alkoholne pijače, ki se dviga iz pulta ob pritisku na gumb.

Foto: Timeless Travel Trailers

V bivalniku so ustvarili tudi možnost za filmske družinske večere, saj je na glavni steni zaslon, ki ga namestijo po potrebi.

