Najdražji bivalnik leta: osupljivo, kaj vse ponuja za 5,3 milijona evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkner je letos v bivalnik performance S vgradil ferrarija la ferrari. Lani so se pri enakem bivalniku pohvalili celo z bugatti chironom.

Volkner je letos v bivalnik performance S vgradil ferrarija la ferrari. Lani so se pri enakem bivalniku pohvalili celo z bugatti chironom. Foto: Dusseldorf Caravaning

Vrhunec karavaninga je vsako leto razstava v Düsseldorfu, kjer je letos izstopal Volknerjev bivalnik z integriranim ferrarijem la ferrari in ceno okrog 5,3 milijona evrov.

Volkner slovi kot eden izmed vodilnih proizvajalev tistih najprestižnejših bivalnikov. Njihov performance S je dolg 12 metrov, širok je 2,5 metra in visok 3,85 metra. Skupno 18 ton težko vozilo stoji na Volvovi platformi, ima zračno podvozje, poganja pa ga motor s 460 "konji".

Kaj pa cenejši Volknerjevi bivalniki? Najcenejši med njimi stane 425 tisoč evrov. To je osem metrov dolg in 2,3 metra širok bivalnik, ki izhaja s platforme Mercedes-Benz ali MAN. Poganja ga motor s 180 ali 240 "konji", tehta pa skoraj 7,5 tone.

Primer dnevnega kavča in enega izmed barov. Foto: Volkner

Notranjost bolj podobna prestižni jahti kot bivalniku

Uporabniki imajo lahko s seboj do 750 do tisoč litrov sveže vode, na voljo je velika zakonska postelja (180 x 200 cm), s pomočjo raztegljivega dela lahko podnevi pridobijo dodatno posteljo in celo bar. Tloris notranjosti bivalnika je dejansko bolj podoben tistim, ki jih ponavadi vidimo na prestižnih jahtah.

Na strehi bivalnika je terasa, pa dvatisočvatne solarne celice, klimatska naprava in podobno. Na strehi je prostora za od šest do osem ljudi.

Cena za bivalnik več kot pet milijonov evrov

Medtem ko je treba za osnovni različici bivalnika performance odšteti vsaj 1,1 oziroma 1,35 milijona evrov, je cena za različico performance S nekoliko bolj odvisna od dogovora z vsakim petičnim kupcem posebej.

V Düsseldorfu razstavljeni model je imel ceno 5,3 milijona evrov. Bivalnik sam je stal več kot dva milijona evrov, dodatek pa kajpak odpade na vključeni ferrari la ferrari. Volknerjev bivalnik performance ima namreč integriran prostor za različne avtomobile in v tem primeru so mu namenili enega izmed najboljših superšportnikov na trgu.

Pogled v spalnico v zadnjem delu bivalnika. Foto: Volkner

Ferrari je izdelal le 500 primerkov modela la ferrari, ki ga poganja hibridni pogon s sistemsko močjo več kot 700 kilovatov. Foto: Dusseldorf Caravaning

Foto: Volkner

Foto: Volkner

Foto: Volkner