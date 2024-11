Znamko Brabus poznamo po prestižnih in športnih avtomobilih znamke Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Porsche in Land Rover, zdaj pa so se Nemci podali tudi v svet najprestižnejših bivalnikov.

Njihova stvaritev je 12 metrov dolg bivalnik z imenom big boy 1.200, ki je ime dobil po eni izmed največjih lokomotiv na svetu. Skladno s tradicijo so pri Brabusu svojega cestnega velikana obarvali črno in mu namestili tudi več karbonskih dodatkov.

Za pogon skrbi 12,8-litrski šestvaljni dizelski motor z močjo 390 kilovatov (580 "konjev"). Foto: Brabus

Izdelan za brezskrbno življenje na cesti

To je dobesedno hiša na kolesih, saj ima v notranjosti vse tisto, kar bi pričakovali tudi v nadpovprečno opremljenem nepremičninskem bivalnem objektu. Tega silaka poganja 12,8-litrski dizelski motor in z njim je mogoče potovati daleč, saj z vsem udobjem omogoča življenje na cesti. Lastnik ga lahko pelje sam, ali pa voznika preprosto najame. Vozniška kabina ima svojo posteljo in tudi pregrado z bivalnim delom.

osnova vozila je mercedes actros, predelavo v bivalnik so opravili pri belgijskem STX Motorhomes

bivalnik je dolg 12 metrov, širok 2,5 metra (raztegljiv do 4,5 metra), visok štiri metre, obračalni krog pa znaša 21,2 metra

bivalni del se na vsaki strani prek štirih modulov s pomočjo hidravlike še dodatno razširi do največje širine 4,5 metra

celoten bivalni prostor meri 30 kvadratnih metrov

masa vozila je 26 ton

za pogon skrbi 12,8-litrski šestvaljni dizelski motor z močjo 390 kilovatov (580 "konjev") pri 1.600 vrtljajih v minuti; količina navora znaša 2.600 njutonmetrov

prostornina rezervoarja za gorivo znaša 390 litrov, posoda za adblue pa 60 litrov

največja hitrost je omejena na 90 kilometrov na uro

bivalnik stoji na treh oseh, obe zadnji imata dvojne pnevmatike

za lažje upravljanje je nameščen tudi 360-stopinjski nadzor s kamero

Fotogalerija 1 / 8 / 8

Širok bivalni del, spanje na dva metra dolgi dvojni postelji

V notranjosti je pri 12 metrov dolgem luksuznem bivalniku vse prilagojeno uživanju na cestnih potepih. Že v vozniški kabini je 160-centimetrska postelja in zavesa med vozniškim in potniškim delom bivalnika.

V bivalnem prostoru so usnjena kavča in naslonjači, 43-palčni televizijski zaslon, integrirana konzola Playstation 5, v kuhinji so poleg hladilnika celo pomivalni stroj, hladilnik za vino in širok nabor najrazličnejše kuhinjske opreme.

Osrednji del spalnega dela je dvojna postelja dimenzij 160 x 200 centimetrov, tu so še en 43-palčni televizijski zaslon, pisalna miza, induktivni polnilniki za elektronske naprave in podobno. Za stalno povezanost skrbi tudi integrirana internetna povezava prek Starlinka. Na strehi je še osem sončnih panelov za pridobivanje električne energije, pozabili niso niti na hranilnik zanjo.

Brabusov "veliki fant" ima tudi gigantsko ceno

Skladno z velikostjo bivalnika in luksuzno opremo je primerno visoka tudi cena. Pri Brabusu za big boya želijo 1,2 milijona evrov. Po tradiciji personalizirano predelana vozila izdelajo ročno, in sicer na sedežu podjetja v nemškem Bottropu. Brabus avtomobile predeluje in jih prilagaja željam petičnih kupcev že vse od leta 1977, center v Bottropu pa so odprli devet let pozneje.