To je sanjski bivalnik za 1,3 milijona evrov #foto

Foto: Earthroomer Poleg klasičnih bivalnikov se danes pri ljubiteljih karavaninga uveljavljajo tudi bolj terensko navdahnjene izvedbe vozil. Te lahko nastanejo na osnovi klasičnih terencev ali poltovornjakov (z nadgradnjami na strehi), tisti najbolj zahtevni pa lahko posegajo tudi po pravih ekspedicijskih vozilih.

Bivalnik na osnovi forda F-750

Enega od takih so izdelali pri podjetju Earthroomer iz ZDA. Tam so za osnovo vzeli šasijo forda F-750, ki jo poganja 6,7-litrski turbodizelski motor V8 z močjo 246 kilovatov in 983 njutonmetri navora. Moč se na vsa štiri kolesa prenaša prek šeststopenjskega samodejnega menjalnika. Nepogrešljivi so prave terenske gume, zračno podvozje, Foxovi blažilniki in hidravlično uravnavanje podvozja. Na sprednjem delu je za skrajne primere nameščen tudi vitel.

Fotografije - Oglejte si notranjot luksuznega bivalnika:

V notranjosti, ki jo prilagodijo vsakemu posameznemu kupcu, je prostora za šest ljudi. Vedno so na voljo talno ogrevanje, cela kuhinja, prha in podobno. V notranjosti je veliko elementov iz lesa, prestiž dvigujejo tudi okrasno kamenje in dodatki iz nerjavečega jekla.

Samozadosten za potepe daleč v osrčje divjine

Bistvo takega vozila je v samozadostnosti, kar omogoča potepe daleč v osrčje neokrnjene narave in daleč od civilizacije. Zato ima vozilo na voljo 435-litrsko posodo za dizelsko gorivo, 946-litrsko posodo za pitno vodo. Ob tem ima na strehi še sončne celice z močjo 2.100 vatov, ki napajajo baterijo z zmogljivostjo 20 kilovatnih ur.

In tako kot so navdušujoče popotniške zmogljivosti tega ameriškega vozila, je vrtoglava tudi njegova cena. Pri EarthRoomerju hočejo zanj kar 1,5 milijona ameriških dolarjev (1,3 milijona evrov). Za zdaj so izdelali tri primerke takega vozila, po njihovih zagotovilih pa imajo že nova naročila.

