Prihaja vročinski val: to je cenovno ugodna rešitev

Poletje prinaša s seboj sončne dni, brezskrbno raziskovanje narave in obilo priložnosti za sprostitev na plaži. Vendar pa vročina pogosto postane izziv, še posebej ko se z njo srečamo v zaprtih prostorih. Vroče poletne noči lahko motijo naš spanec in vplivajo na naše počutje čez dan. Na srečo obstaja cenovno dostopna rešitev, ki nam omogoča premagovanje vročine in ustvarjanje prijetnega okolja – ventilator.

Poslovite se od vročih poletnih noči

Ventilatorji so priljubljeni pripomočki, ki so postali nepogrešljiv del naših domov in pisarn, saj z gibanjem zraka ustvarjajo občutek svežine tudi v vročih dneh. Danes imamo na voljo različne vrste ventilatorjev, med katerimi lahko izbirate glede na to, kaj potrebujete.

Stropni ventilator je odlična izbira za tiste, ki želite maksimalno izkoristiti prostor. Namestijo se na strop, zaradi česar učinkovito usmerjajo zrak, ki tako kroži po celotnem prostoru. Večina stropnih ventilatorjev ima prilagodljivo nastavljanje hitrosti in smeri vrtenja. Med široko ponudbo ventilatorjev danes najdete tudi stropni ventilator z lučjo, kar pomeni, da poleg ustvarjanja svežine takšen ventilator tudi osvetljuje prostor.

Foto: Lesnina XXXL

Ventilator, ki ga lahko vzamete tudi na dopust

Iščete prenosljiv in prilagodljiv ventilator? Potem je za vas pravi sobni ventilator. Ta najpogosteje najde svoje mesto na tleh ali na mizi, s čimer je usmerjanje gibanja zraka še bolj preprosto. Sobni ventilator lahko preprosto nesete iz ene sobe v drugo ali pa ga celo vzamete s seboj na dopust. Na voljo so v različnih velikostih, oblikah in z možnostjo nastavitev različnih hitrosti vrtenja.

Hitra rešitev tudi za v pisarno

Še ena odlična rešitev je namizni ventilator. Ta je kompakten in za razliko od sobnega ventilatorja še bolj preprost za prenašanje. Postavite ga lahko na mizo, nočno omarico oziroma katerokoli drugo ravno površino.

Nadvse primeren je za uporabo v pisarni, spalnici ali drugem manjšem prostoru, kjer potrebujete hlajenje. Nekateri namizni ventilatorji imajo tudi dodatne funkcije, kot je timer, ki omogoča samodejni izklop po določenem času.

Foto: Lesnina XXXL

Poleg klasičnih ventilatorjev so v prodajalnah Lesnina na voljo tudi hladilniki zraka, ki predstavljajo naprednejšo možnost za premagovanje vročine. Hladilnik zraka deluje tako, da vleče zrak iz prostora skozi vlažno blazinico, pri čemer se zrak ohladi in nato vrne v prostor. Ta postopek obenem zagotavlja tako gibanje kot hlajenje zraka, povečuje pa tudi vlažnost v prostoru, zaradi česar je okolje za bivanje še prijetnejše.

Hladilniki zraka so idealni za večje prostore, kot so dnevne sobe ali pisarne, in so še posebej učinkoviti v suhih podnebnih razmerah.