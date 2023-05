Podjetje IKEA Slovenija z dvigom mavrične zastave spodbuja k ustvarjanju bolj vključujočega okolja za osebe LGBT+

Oglasno sporočilo

Podjetje IKEA Slovenija ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji (IDAHOT) začenja družbeno odgovorno kampanjo z geslom Sprejemanje se začne doma. Z naborom aktivnosti v podjetju opozarjajo, da ima vsak pravico do doma, kjer se počuti dobrodošlo in sprejeto.

Foto: Cas Lachaert

Podjetje IKEA Slovenija je drugo leto zapored 17. maja praznovalo mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji (IDAHOT). Na ta dan so v podjetju tradicionalno izobesili mavrično zastavo pred trgovino v Ljubljani, začela pa se je tudi njihova kampanja Sprejemanje se začne doma. Podjetje IKEA želi s kampanjo spodbuditi čim več ljudi, da ustvarijo sočutne in vključujoče domove ter skupnosti, ki bodo omogočili boljše življenje za skupnost LGBT+.

Družbeno odgovorno kampanjo je navdihnila raziskava, ki jo je podjetje izvedlo med mlajšo populacijo LGBT+ v Ljubljani in treh drugih glavnih mestih organizacije IKEA Jugovzhodna Evropa (Zagreb, Beograd in Bukarešta). Raziskava je pokazala, da se 92 odstotkov mladih članov skupnosti LGBT+ v Ljubljani po razkritju svoje spolne usmerjenosti ali spolne identitete v svoji družini ne počuti popolnoma sprejetih, sedem odstotkov pa jih je zaradi pritiskov celo zapustilo svoj dom. Podjetje IKEA zato želi s kampanjo opozoriti na težave, s katerimi se spoprijemajo osebe LGBT+.

Foto: Cas Lachaert

"Praznovanje mednarodnega dneva boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji za nas pomeni zagovarjanje bolj poštenega in enakopravnega sveta, v katerem se vsi počutijo dobrodošli, spoštovani in cenjeni takšni, kot so. Radi bi prispevali kot delodajalec, poleg tega pa si želimo tudi podpreti skupnost LGBT+. Vselej stremimo k ustvarjanju vključujočega delovnega okolja, kjer lahko vsi naši zaposleni izrazijo svojo osebnost. Ponujamo jim izobraževanja o različnih identitetah in izzivih, s katerimi se spoprijemajo pripadniki različnih manjšin. O teh problemih želimo spregovoriti tudi javno, da bi navdihnili druge, in letos smo še posebej predani sprejemanju različnosti v domačem okolju. Verjamemo, da lahko z ustvarjanjem bolj sočutnih in vključujočih domov prispevamo k razvoju boljše skupnosti," je dejal Cas Lachaert, vodja trga v podjetju IKEA Slovenija.

Dvig zastave in družbeno odgovorna kampanja sta nadaljevanje večletnih aktivnosti podjetja IKEA, usmerjenih k doseganju enakopravnosti ljudi LGBT+.

Podjetje IKEA v sklopu letošnje kampanje v sodelovanju z društvom Legebitra za svoje zaposlene organizira delavnico po metodi žive knjižnice. Člani društva bodo zaposlenim na voljo za pogovor, v sklopu katerega bodo lahko odgovorili na vsa vprašanja, delili pa bodo tudi svoje izkušnje. S takšno delavnico želijo prispevati k boljšemu razumevanju in sprejemanju ljudi z različnimi identitetami.

Poleg sodelovanja z nevladno organizacijo Legebitra je podjetje IKEA v preteklem letu podprlo Društvo Parada ponosa s finančno donacijo za pomoč pri izvedbi projekta Sqvot, letos pa so na novo opremili njihovo posvetovalnico. Več informacij o kampanji in aktivnostih podjetja IKEA preberite na spletni strani.

