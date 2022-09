Philips AquaTrio: spreminjamo rituale čiščenja

Oglasno sporočilo

Pripravite se na inovativno novost, ki bo poenostavila in skrajšala rituale čiščenja. Z inovativnim brezžičnim mokrim in suhim sesalnikom 3-v-1 Philips AquaTrio prihaja v vaš dom trojček naprednih naprav za brezhibno čista tla in dom. Z močjo inovativne tehnologije Philips AquaTrio omogoča suho sesanje, mokro pomivanje in samodejno čiščenje aparata, pri svojem delu pa odstrani kar 99,9 odstotka bakterij. Dobrodošli v prihodnosti.

Mokro-suhi sesalnik Philips Aqua Trio

Brezžični mokri in suhi sesalnik 3-v-1 Philips AquaTrio se ponaša s kar tremi izjemno učinkovitimi značilnostmi: suho sesanje, mokro pomivanje in samodejno čiščenje aparata.

se ponaša s kar tremi izjemno učinkovitimi značilnostmi: suho sesanje, mokro pomivanje in samodejno čiščenje aparata. Zaploskajte edinemu brezžičnemu sesalniku za mokro in suho čiščenje s tehnologijo AquaSpinTM, ki med sesanjem s tal tudi učinkovito odstrani prah, umazanijo in celo 99,9 odstotka bakterij.*

Brez skrbi, tla bodo pomita izključno s čisto vodo. Za to poskrbijo stalen pretok čiste vode ter dve izjemno mehki krtači iz mikrovlaken, ki se vrtita z visoko hitrostjo in tla temeljito, a nežno očistita.

Enostavnejše in krajše rutine čiščenja

V svojem domu se vsi radi dobro počutimo, kar vključuje tudi redno čiščenje, časa za to pa nam ob hitrem tempu življenja rado primanjkuje. Pa koliko priprav. Iz omare je treba vzeti sesalnik, razplesti cev, pripraviti različne nastavke, pa vedro vode in krpo za pomivanje tal. Že zveni utrujajoče, kajne? K sreči lahko zamudne rituale čiščenja zdaj odmislite. Pri Philipsu vam želijo prihraniti čas in polepšati počutje v čistem domu, zato so ustvarili brezžični mokri in suhi sesalnik 3-v-1 Philips AquaTrio serije 9000. Inovativni sesalnik vključuje možnosti za sesanje in pomivanje tal naenkrat, za zgolj suho sesanje brez vode in za ročno sesanje - vse v eni sami sodobni napravi, ki rituale čiščenja skrajša in naredi čiščenje bolj učinkovito. Vi pa lahko le še uživate v občutku čistega doma ter se posvetite sebi, svoji družini ali obiskom.

Nič več premikanja težkih veder

Marsikdo ni ljubitelj pomivanja tal, saj je treba vodo v vedru nenehno menjavati in ožemati krpo. Zahvaljujoč sistemu Aqua Diffusion SystemTM ima novi inovativni sesalnik Philips AquaTrio možnost hkratnega sesanja in mokrega pomivanja z dvojno močjo, ki zagotavlja stalen pretok čiste vode.

Tehnologija Aqua Spin

Ta se iz ločene posode sprosti na tla, dve hitri krtački s patentirano tehnologijo Power Brush pa jo nemudoma znova zajameta, skupaj s prahom, umazanijo in bakterijami. Sistem Aqua Diffusion™ omogoča ločeno tehnologijo zbiranja čiste in umazane vode, tako so tla vedno očiščena samo s čisto vodo.

Ročni sesalnik Philips Aqua Trio

Dodatno vam bo v pomoč ročni sesalnik, ki zlahka opravi z drobci na oblazinjenih površinah, policah, v avtomobilu ali drugih manjših površinah.

Henk Siebren de Jong, Philips, direktor sektorja za gospodinjske aparate "Čeprav imamo večinoma raje čistejši dom, obstajajo prijetnejše stvari, za katere lahko porabimo svoj čas. Pri Philipsu prisluhnemo potrošnikom in razvijamo pomembne inovacije, ki nam olajšajo življenje. Brezžični mokri in suhi sesalnik 3-v-1 Philips AquaTrio ponuja najpopolnejšo** higiensko in hitro rešitev za čiščenje vseh vrst tal. Po letih razvoja tega inovativnega izdelka sem navdušen, da bo ta inovacija nazadnje dosegljiva potrošnikom po svetu ter jim omogočila hitro in učinkovito čiščenje doma."

En sam napreden sistem s tremi učinkovitimi možnostmi čiščenja

S sesanjem in pomivanjem tal očistite tla z eno samo potezo. Edinstvena šoba AquaSpin™ namreč posesa in mokro očisti tla ter hkrati odstrani prah, umazanijo, madeže, razlite tekočine in 99,9 odstotka* bakterij. Napreden vakuumski sesalnik za suho sesanje zajame do 98 odstotkov prahu in umazanije z vsakim potegom*** na vseh trdih in mehkih tleh, kot so preproge. S snemljivim ročnim sesalnikom pa boste z lahkoto očistili oblazinjene površine, police, površine miz in celo avtomobil.

Digitalni pametni LCD-zaslon

Nič polnjenja med čiščenjem

Brezžični mokri in suhi sesalnik 3-v-1 Philips AquaTrio vas bo navdušil tudi s svojo spretnostjo, naprednostjo in dolgotrajnim časom delovanja. Zlahka namreč vijuga po vseh vrstah tal in pod nizkim pohištvom ter izboljša vidnost prahu z LED-lučjo na sprednji strani nastavka.

Suhi sesalnik Aqua Trio

Na digitalnem pametnem zaslonu prikazuje vse potrebne informacije, na primer napolnjenost baterije, način čiščenja, prilagajanje ravni vlažnosti in pomoč pri postopkih čiščenja. Med čiščenjem vam sesalnika ne bo treba polniti, saj zmogljiva baterija deluje do 45 minut skupaj pri običajnem sesanju ali do 90 minut z dodatno baterijo (1), ki je na prodaj ločeno. Aparat pa se po koncu čiščenja s programom AUTOCLEN samodejno očisti (aparat in ščetke Power Brush) v zgolj štirih minutah. In pripravljen je na nov izziv.

Čistilna postaja Aqua Trio

Vi pa ste pravkar pridobili ure in ure časa za svoja najljubša doživetja v brezhibno čistem domu.

*Testirano na bakterijo Staphylococcus aureus pri načinu suho in mokro sesanje, pri čemer smo uporabili zgolj vodo​.

**Edina brezžična rešitev s tremi možnostmi čiščenja (samo sesalnik, sesalnik za suho in mokro čiščenje, ročni sesalnik), odstranjevanje več vrst umazanije v smereh naprej in nazaj, vključno z doziranjem vode na tla, in dve nenehno očiščeni krtači.

***Pri vakuumskem sesalniku na trdih tleh. Interni test za odstranjevanje trdovratnih madežev.

(1) Podvojite moč s patentirano tehnologijo glave z dvojno krtačo, opremljeno s ščetkami iz mikrovlaken in najvišjo hitrostjo vrtenja 4.500 vrtljajev na minuto za čiščenje v katerokoli smer.

Naročnik oglasnega sporočila je PHILIPS SLOVENIJA, D.O.O., LJUBLJANA.