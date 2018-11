Nov, drzen trend pri izbiri barv za fuge

Med novejše modne trende uporabe keramičnih ploščic vključujemo tudi spremembe v njihovem videzu. Trendi se vedno bolj poigravajo z različnimi geometrijskimi vzorci, zato postajajo ploščice v primerjavi s tradicionalnimi že zaradi tega zanimivejše. Letos so še posebej izstopale ploščice v obliki šesterokotnika.

Foto: Thinkstock

Ni pa samo njihov videz tisti, ki se spreminja, tudi fuge postajajo vedno bolj drzne.

Če smo pri njih navajeni nevtralnih barv, ki ne izstopajo, se zdaj novi trendi ozirajo v smeri njihovega izpostavljanja, in to v obliki močnih barv, kot so živo rumena, oranžna, rdeča ali rožnata. Z uporabo živahnih barv pri oblikovanju vašega keramičnega mozaika boste prostoru vdahnili umetniški čut.

Za nekoliko pogumnejše pridejo v poštev tudi kovinski odtenki zlate in srebrne. Ker gre pri teh tudi za nekoliko nekonvencionalno izbiro, boste dejansko ustvarili prostor, ki bo vedno znova navduševal vaše goste. Z vključitvijo živahnih barv lahko prostoru dodate umetniški čut. Treba pa je poudariti, da tovrstni podvigi najlepše pridejo do izraza, če imate v domu enobarvne ploščice, brez vzorcev.

S prenovo fug do lepšega prostora

Če želite osvežiti prostor, ne želite pa skozi večji prenovitveni podvig, se lahko lotite obnove fug. Tovrstna prenova ni praktična samo iz estetskega vidika, ampak je dejansko priporočljiva za tiste fuge, ki so že zelo dotrajane, poškodovane ali vam preprosto ni všeč njihova barva in način izdelave. Obnova lahko postane zamudno delo, zato če niste potrpežljivi in natančni, tovrstno opravilo raje prepustite strokovnjakom.

Obnove fug se lahko lotite na dva na načina, in sicer tako, da stare povsem odstranite in na novo nanesete fugirno maso. Če so vaše obstoječe fuge v dobrem stanju, jih lahko samo pobarvate z barvo, ki je namenjena barvanju fug. Pred nanašanjem barve bo seveda treba fuge temeljito očistiti. Odstranite ves prah in nečistoče, da bi se lahko barva karseda najbolje vpila v fugirno maso.

Foto: Pixabay

Če bi se želeli lotiti barvanja fug, ne veste pa, katero barvo izbrati, je najbolje posegati po tistem barvnem odtenku, ki ga je v vašem prostoru največ. Za fuge izberite barvo v podobnem odtenku, a je ta lahko precej intenzivnejša in bolj izrazita.

Če svoje stene radi barvate v živahnih odtenkih, potem pri fugi ploščic lahko uporabite enak odtenek, kot je odtenek stene. Tako boste ustvarili prostor, v katerem se vsi elementi med seboj povezujejo, zato bo prostor deloval bolj pretočno in kohezivno.

Ni pa treba, da se pri izbiri barve omejujete. Lahko se odločite za povsem poljubne odtenke, a pazite, da izbrana barva vsaj na neki način sodeluje z drugimi dodatki in bivalnim pohištvom. Če teh nimate v odtenku, v katerem bi želeli prebarvati fuge, potem poskrbite, da barvni odtenek nekako dodate sami.

Na primer, v kopalnici bi si želeli rumene fuge, v njej pa nimate ničesar rumenega. Odtenke rumene lahko naknadno dodate z uporabo preprog, brisač in drugih okrasnih dodatkov v obliki sveč, kozarcev za zobne ščetke ali posodic za milo.

Močni barvni kontrasti najbolje pridejo do izraza pri svetlih ploščicah

To, da bele ploščice ustvarjajo najboljše ozadje za uporabo fug v močnih barvah, ni treba posebej poudarjati. Svetle plošče namreč ustvarijo popolno platno za to, da drzne fuge postanejo središčna točka prostora. Vendar naj vas obstoječe ploščice ne odvrnejo od tega, da bi obnovili prostor, obložen s keramiko.

Če so vaše ploščice barvne, je ena izmed možnosti tudi ta, da pri fugah uporabite komplementaren odtenek v odnosu do ploščic oziroma se poigravate s toplimi in hladnimi toni. Prav tako se lahko orientirate tako, da pri temnih ploščicah uporabite svetlo fugo in obratno.

Čeprav se na primer kombinacija barv, ki jih imate v mislih, ne sklada z odtenkom ploščic, lahko to neskladnost vedno zmanjšate skozi kontrastno uravnavanje barvnega odtenka fug. Tudi pri pastelnih ploščicah lahko uporabite barvne fuge, poskrbite le, da bo tudi fuga v odtenku pastelna.

Nikakor se ne omejujte s tradicionalnimi barvami. Razmišljajte zunaj okvirjev, pojdite še korak dlje, kot je uporaba fug v imitaciji kovine. Tovrstne pridejo odlično do izraza v kopalniških prostorih, saj se bo barva fuge ujemala z barvo kopalniške armature.

Prav tako kovinski odtenki v primerjavi z barvnimi niso tako intezivni, zato ne bodo tekmovali ali kradli pozornost drugim elementom. Med elegantnejšimi izbirami je izbira zlatih fug, ki bi krasile črne mat ploščice. Z dodatkom armatur v zlatih odtenkih pa bi prav zares ustvarili razkošje.

Poskrbite, da imate barvne fuge na vidnem mestu

Barvanje fug bi bilo povsem nesmiselno opravilo, če se tega ne bi lotili na vidnem mestu. Uporabite jih tam, kjer jih je enostavno opaziti, kot sta recimo glavna kopalnica in kuhinja. S postavitvijo barvnih fug v prostorih, kjer se veliko biva, boste dejansko poskrbeli za privlačen element, kamor bo uhajal pogled in bo vsakič znova navduševal tako vas, kot vaše goste.

Če se bojite, da bi prostor z barvanjem uničili, lahko pred obnovo svojo barvno izbiro preizkusite. To lahko storite tako, da jo neposredno nanesete na manjši del, ali pa si na papir izrišete mozaik ploščic, ki ga dopolnite z želeno barvo za fuge. Tako boste dobili vizualno predstavo o svojih željah.