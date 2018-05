Letošnji hit v oblikovanju: stran s feng šujem, wabi-sabi je top trend

Pri wabi-sabiju gre za japonsko filozofijo iz 15. stoletja, ki se je začela kot odziv na prevladujoče trende tistega časa, ki so se močno opirali na prekomerno okrasitev, uporabo ornamentov, redkih in dragih materialov in na razkošnost.

V najosnovnejšem kontekstu gre za iskanje lepote v njeni nepopolnosti. Vključuje povezanost narave in uživanje v njej ter se osredotoča na prepoznavanje njene avtentičnosti.

Foto: Thinkstock

Za nekatere oblikovalce je wabi-sabi vodilno načelo pri oblikovanju in zasnovi prostorov. Gre za to, da stvari sprejemaš take, kot so.

Namesto da bi porabili čas za izboljšanje in preoblikovanje, raje iščemo pozitivne vidike v prostoru in jih v popolnosti izkoristimo.

Ukvarja se s sprejemanjem oblik, četudi so te nepopolne, nedokončane ali zlomljene.

Pomembno je vključiti elemente v njihovi naravni obliki

Velik del filozofije wabi-sabi se osredotoča na povezovanje z zemljo, zato ni presenetljivo, da se ta trend notranjega oblikovanja opira na uporabo naravnih materialov. Te materiale je mogoče vključiti ne glede na to, čemu so namenjeni in za kakšen prostor gre. Ne glede na to, za kakšno vrsto dizajna se odločite, elemente wabi-sabija lahko vključite povsod.

Ne kupujte dragih kosov Foto: Thinkstock

Namesto dizajnerskih kosov pohištva lahko v prostor vključite obrtniške kose nepopolne oblike, ki delujejo nedokončano, organsko.

Ko se odločite, katere pohištvene elemente postaviti na določeno mesto, je ključnega pomena to, da pri umeščanju teh stvari ne zapletate.

Kose pohištva umeščajte v prostor tako, da bodo ti videti elegantno, a ne pretiravajte z načrtovanjem, saj se wabi-sabi nagiba k preprostosti. Imejte v mislih, da se v ospredje postavlja funkcionalnost, in ne toliko oblike pohištva.

Foto: Thinkstock

Naravnost lahko v prostor vnesete z dekorativnimi skledami, pladnji nepravilnih oblik, uporabite lahko veliko notranjega rastlinja, ki prostoru doda svežino.

Ko je govor o zaključnih delih prenove in preureditve, običajno mislimo na to, da vsem elementom dodamo ključni videz. V tem primeru bi si prizadevali za nasprotno.

V ospredje se ne postavlja lepote in dokončanosti, ampak organskost. Zakaj bi morali biti prav vsi stoli za jedilno mizo enaki? Ali pa zakaj mora biti prav vse pohištvo popolno zloščeno in gladko, robovi pa ostri?

A ne pozabite, da obstaja razlika med zajemanjem bistva wabi-sabija in izgubo vašega prostora v vsakodnevnem neredu.