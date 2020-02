Kim Kardashian pokazala razkošno igralnico otrok #video

Pred kratkim sta Kim Kardashian in Kanye West za priznano revijo Architectural Digest odprla vrata svoje razkošne vile v Kaliforniji, v kateri prevladujejo pastelne barve in minimalizem.

In ker mnogim njunim oboževalcem ni jasno, kako imata lahko pri štirih otrocih tako čist in urejen dom ter predvsem kako je mogoče, da ostajajo stene in pohištvo beli, je Kim pokazala, da je v igralnici povsem drug svet. "Pravite, da je moja hiša tako minimalistična – no, niste še videli igralnice mojih otrok," je začela serijo videoposnetkov, ki jih je s svojimi sledilci delila v obliki zgodb na Instagramu.

Čeprav tudi tam, tako kot v preostanku njihovega družinskega domovanja, prevladujejo svetli toni, je ogromen prostor prava poslastica za otroško dušo. Poln je najrazličnejših igrač in pripomočkov za ustvarjanje.

V enem kotu je kotiček za glasbo, kjer imajo njeni otroci narejen pravi mali oder, na voljo pa vse možne instrumente – vključno z malimi bobni. V preostanku zares velike igralnice imajo za igranje na voljo še več ogromnih konjičkov, kuhinjo, trgovino, pralnico za perilo, hiške za punčke, množico najrazličnejših avtomobilov in lego kock in še bi lahko naštevali.

V strop je vgrajen tudi projektor, da lahko otroci med igro gledajo risanke, je Kim povedala v videoposnetku ter nadaljevala, da ima igralnica tudi kotiček za učenje. Za mizo večja otroka v družini, North in Saint, namreč pišeta domače naloge in se učita, je pojasnila.

Videopredstavite razkošne igralnice otrok Kim in Kanyeja si lahko ogledate v videoposnetku zgoraj.

