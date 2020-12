Kako se pripraviti na prihod novorojenčka?

Čas pričakovanja otroka je za vsak par nekaj posebnega. Poleg veselega pričakovanja, ki ga čutimo pred prihodom novega družinskega člana, je to tudi obdobje, ko je treba marsikaj postoriti, da bomo dobro pripravljeni na novo obdobje, ki je pred nami. Poleg udobnih oblačil in izdelkov za nego ter transport otroka bomo morali urediti kotiček za spanje, previjanje in igro.

Par, ki pričakuje svojega prvega otroka, mora prihod novorojenčka še posebej skrbno načrtovati. Malce lažje je tistim družinam, ki so na prve otrokove mesece že pripravljene – vsaj kar zadeva opremo, dodatke, oblačila in seveda izkušnje. Vendar je vsak otrok drugačen, zato nam izkušnje s prvim otrokom morda ne bodo kaj dosti pomagale, lahko se zgodi, da se nam bo zdelo, da vse doživljamo povsem na novo.

Z izkušnjami in nasveti so nam lahko v veliko pomoč prijateljice, sorodniki in knjige, zlata vredni pa so tudi zanesljivi ponudniki opreme za dojenčka, ki nam bodo pomagali zbrati vse, kar bomo potrebovali kot mlada družinica.

V prvih tednih z novorojenčkom se vse vrti okrog nege, previjanja, dojenja in spanja, zato si moramo domač prostor organizirati tako, da bo nega otroka čim bolj preprosta in da bomo lahko v svoj dom umestili vse, kar potrebujemo za življenje z otrokom.

Vse za previjanje

Mogoče bo treba spremeniti postavitev pohištva in dodati kakšen nov predalnik. Pomembno je, da imamo pri roki vse, kar bomo potrebovali pri previjanju. Če imamo majhno stanovanje in otrok ne bo imel svoje sobe, moramo urediti vsaj kotiček v spalnici staršev ali dnevni sobi, kjer bo stala previjalna miza oziroma komoda s previjalno podlogo. Previjalne mize so odlična izbira, vendar včasih nimamo dovolj prostora, zato lahko praktičen predalnik spremenimo v previjalno mizo le s preprosto previjalno podlogo.

Poleg kotička za previjanje namestimo nežno lučko, da bo nočno previjanje čim manj moteče za zaspano štručko. Zraven previjalne mize moramo nujno postaviti koš za smeti oziroma uporabljene plenice. Zelo praktično, če imamo dovolj prostora, je zraven dodati košaro za umazano perilo.

V prvih tednih bomo otroka previjali približno osemkrat dnevno, saj želimo, da je vedno suh in sveže previt, da mu bo udobno, zato moramo dobro poskrbeti za prostor za previjanje, saj bomo tam skupaj z njim preživeli kar veliko trenutkov.

Čas za večerno kopanje

Kopanje otroka je lahko zelo lepa izkušnja za starše in otroka, saj se v vodi sprosti, potem pa od kopanja čisto utrujen hitreje zaspi. Kopamo ga lahko v navadni kopalni kadi, vendar je veliko bolje, če si omislimo otroško banjico, ki je lahko tudi prilagodljiva po naklonu ali celo zložljiva. Dobro je tudi, če ima priročna odlagalna mesta za milo, gobo in preostale nujne potrebščine pri kopanju otroka.

Najlepši trenutki z dojenčkom

Dojenje je čudovita vez z dojenčkom, ki ne zahteva nobene dodatne opreme. Ne glede na to nam kakšna oporna blazina za dojenje, udoben naslanjač in svetilka z diskretno osvetlitvijo lahko še polepšajo trenutke, ki jih med uspešnim dojenjem preživljamo z dojenčkom.

Za vsak primer, če dojenje ne bi steklo po načrtu, je dobro imeti pri sebi dodatno stekleničko za hranjenje, zelo priročne pa so tudi avtomatske črpalke za črpanje materinega mleka. S shranjenim materinim mlekom lahko dojenčka nahrani tudi kdo drug, da si mamica lahko vzame nekaj časa čisto zase.

Za sladke sanje

Novorojenčki poleg neskončnih količin naše ljubezni v resnici ne potrebujejo veliko stvari. Med najosnovnejše kose opreme spada tudi posteljica in primerna, zračna posteljnina. Lahko se odločimo za zibelko, ki jo bomo morali pri približno štirih mesecih zamenjati za posteljico. Praktična stran zibelke je, da jo lahko postavimo skoraj kamorkoli – ob zakonsko posteljo, v dnevno sobo ali jedilnico – in je tako dojenček vedno z nami. Vendar po drugi strani otrok zibelko zelo hitro preraste. Po približno štirih mesecih bomo morali zibelko zamenjati za posteljico. Veliko udobnejša in varnejša bo, saj zibelka ne zagotavlja takšne varnosti, ko se otrok začenja sam obračati in dvigovati na roke. Kot zanimivost, strokovnjaki pravijo, da je za otroka najbolje, da prvih šest mesecev spi v bližini staršev.

Poleg domače posteljice si kupimo prenosno posteljico, da bomo tudi na obiskih pri starih starših ali na počitnicah poskrbeli za udobno spanje našega malega zaspanca. Pri nakupu prenosne posteljice se odločimo za takšno, ki ima dobro ležalno podlogo.

Ko pride do različnih težav

Med pripomočki, ki jih bomo gotovo slej ko prej potrebovali, so tudi različni medicinski pripomočki, ki nam bodo olajšali nego otroka, ko ta zboli. Potrebovali bomo termometer. Najbolj praktičen je digitalni za merjenje temperature na čelu brez dotika.

Inhalator za aerosolno terapijo nam bo pomagal ob različnih vnetjih dihal, nosni aspirator pa nam bo pomagal očistiti zamašen nosek. Čist nosek je pri dojenčkih ključnega pomena za nemoteno hranjenje, spanje in dobro počutje. Dokler otrok ne more sam spihati noska, moramo to narediti starši.

Vedno je čas za igro

Prvih nekaj mesecev otrok opazuje svet okoli sebe, potem pa se kar naenkrat začenja vključevati v igro – sega po stvareh okrog sebe in svojih nogah. Dotika se stvari, jih prijemlje in daje v usta ter tako išče informacije o svetu okrog sebe, se uči in razvija. V tem obdobju je pomembno, da mu ponudimo igrače iz različnih, a ustreznih materialov, saj to bogati njegove izkušnje.

Otroka odlagamo na primerno podlago na tla, lahko je to velika vadbena blazina ali penasta podloga v obliki velike sestavljanke, da se bo lahko nemoteno gibal. Ponudimo mu lahko tudi vznemirljive igralne podloge, ki so opremljene z lokom, s katerega visijo različne igrače. Igralne podloge z lokom so kot nalašč za dojenčke, ki veliko časa preživijo na hrbtu, da razvijajo občutek za telo, telesno koordinacijo in se spoznavajo s prostorom.

Tudi doma mora biti varnost vedno na prvem mestu

Otrok se hitro razvija in kar naenkrat nas bo presenetil, ko ga bomo našli na drugi strani sobe, kamor se bo skobacal v iskanju novih dogodivščin. Pustimo mu, naj se podaja na svoje raziskovalne pohode, vendar mu pri tem zagotovimo vso varnost. Prehode zavarujmo z ograjami, vrata in okna zaprimo z varovali, robove miz in drugega pohištva oblepimo z varovalnimi trakovi ali posebnimi varovali za robove. Tudi predale in druge omare, ki se lahko odprejo, zaščitimo z ustreznimi varovali.

Kadar ne moremo zagotoviti pravega prostora za otroško igro, je dobra rešitev tudi dovolj velika stajica.

Vsaka vožnja naj bo varna

Pravila za prevoz dojenčka moramo poznati, še preden se odpravimo z njim domov iz porodnišnice, zato skrbno izberimo primeren avtosedež. Do teže 13 kilogramov moramo uporabljati otroški avtosedež iz skupine 0+, najbolj priporočljivi so takšni s pripenjalnim sistemom IsoFix. Pri vozičkih pa imamo malce več svobode. Če želimo otroka voziti po sprehodih kot pravega kralja, mu privoščimo voziček s košaro, kjer bo do približno šestih mesecev lahko udobno ležal in spal na svežem zraku. Za sprehode po različnih terenih naj ima dobro podvozje, naj bo lahko vodljiv in hitro zložljiv. Ko otrok malce zraste pa ga z lahkoto zamenjajmo z bolj športnim modelom.

Ko izbiramo stvari za otroka, pa nikakor ne pozabimo še nase in si privoščimo tudi kakšen priboljšek, da pocrkljamo tudi sebe v tej novi vlogi, ki je lahko zelo zahtevna, a nadvse nagrajujoča.