Kako je videti garderobna "omara" Kris Jenner #video

Jennerjeva že takoj na začetku poudari, da je garderobna soba njen najljubši prostor v hiši. "Moja garderoba je rezultat 62 let zbiranja. Vse, kar imam tu notri, je povezano z lepimi spomini," doda.

Vsaka stvar ima svoj oddelek

Poudari, da mora imeti na razpolago veliko oblačil, saj priljubljeni resničnostni šov Keeping up with the Kardashians (v prevodu V koraku z družino Kardashian) snemajo skoraj vsak dan.

Soba je razdeljena po oddelkih, saj si samo na ta način lahko zagotovi preglednost. Tako ima Kris poseben oddelek za obleke, blejzerje, trenirke, šale, torbice in nakit. Zraven garderobne sobe ima tudi sobo s čevlji.

Zbirateljica torbic Judith Leiber

Prijeteljici Dee pokaže tudi svojo veliko kolekcijo torbic Judith Leiber. "Za Judith sem prvič slišala v 80. letih. Ko sem zagledala njene torbice, sem bila takoj navdušena nad kolekcijo. Prvo torbico mi je za božič kupil Robert," pojasni Kris. Robert Kardashian je njen pokojni nekdanji mož, s katerim sta bila poročena do leta 1991.