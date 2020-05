Izbira prave barve s to rešitvjo ne bo več uganka!

Barve imajo posebno moč, vplivajo na razpoloženje in vam pomagajo ustvariti posebno vzdušje v vsakem prostoru. Izbira barve vpliva na celoten ambient. Zato je zelo pomembna pravilna izbira odtenka, namenu ustrezne in temu skladno kakovostne barve s pomočjo pravega nasveta strokovnjaka. Za vse ostalo je dovolj domišljija, natančnost in veselje do ustvarjanja.

Stene je priporočljivo prebarvati vsakih nekaj let, saj se zelo hitro umažejo, barva zbledi ali pa si zaželite polepšati dom. Pomlad je idealno obdobje za pleskanje stanovanja. Tudi vas gotovo navdihuje prebujajoča narava in barve, ki vam dajejo energijo, da se lažje lotite tako pomembnega opravila, kot je beljenje doma.

Po nasvet k strokovnjaku za barve in pogumno na delo

Beljenje je eno tistih nalog, ki jih lahko opravite tudi sami, saj ne potrebujete posebne opreme in posebnega znanja, zato ni treba prav nič odlašati in že danes začnite načrtovati, kateri konec tedna bo namenjen temu podvigu.

Vse, kar potrebujete za pleskanje stanovanja, je: natančnost, potrpežlivost in nekaj malega izkušenj. Če izkušenj le nimate, vam pomoč strokovnjaka lahko prihrani veliko časa, predvsem pa denarja. Pomoč strokovnjaka pa je nujna, ko potrebujete nasvet, katere barve izbrati, kakšno količino barve in po kakšnem postopku se lotiti dela, da ne boste na koncu razočarani z rezultatom.

Ob naročilu prek spleta izkoristite še možnost nasveta strokovnjaka. Svoj nasvet zahtevajte namreč še preden opravite spletni nakup.

S pravo barvo do boljšega počutja

Preden se lotite tega opravila, dobro razmislite, katere barve si želite imeti v svojem domu in katere bi vam ustrezale glede na preostalo opremo. Pomembno je najti odtenke, med katerimi se počutite domače in udobno, pri čemer je nadvse pomembna tudi prava barvna kombinacija. Poskrbite, da bo vaše okolje bolj pozitivno naravnano.

Ko se odločate o barvah, je dobro upoštevati, kakšen vpliv ima določena barva na počutje in čustva.

Rdeča je zelo močna, energetsko nabita in težka barva.

Oranžna je optimistična barva, za večje površine izberite marelične odtenke.

Rumena daje energijo, spodbuja koncentracijo in delovanje možganov. Dobro deluje ob dnevni svetlobi in pri luči. Za večje površine izberite nežne odtenke.

Bela deluje sveže in odpira prostore, je osnovna barva za vse površine. Z njo je mogoče dobro kombinirati. Bela barva pomeni čistost, higieno in sterilnost.

Modra je zelo drzna barva, sicer pa pomirja in ohlaja. Čeprav pripomore h koncentraciji, spada v spalnico in druge prostore za sprostitev in počitek.

Zelena spominja na naravo, zato pomirja in deluje zelo pozitivno in živahno.

Vijoličasta ima veliko pozitivnih lastnosti – pomirja, blaži stres, olajša koncentracijo.

Rožnata je igriva in nežna barva. Z njo lahko dosežete prav očarljivo vzdušje v vsakem prostoru.

Rjava daje občutek varnosti in domačnosti. Različni odtenki rjave barve – od barve bele kave do čokoladno rjave – bodo pričarali topel dom.

Siva je psihološko nevtralna barva, torej nima neposrednega psihološkega vpliva, čeprav lahko kaže na pomanjkanje zaupanja in strah pred izpostavljenostjo.

V mešalnici barv vam bodo namešali pravi odtenek. Strokovnjaki v mešalnici Ara Petrovče barve v osnovi mešajo na podlagi prednastavljenih receptur, ki so aplicirane iz barvne karte. Njihova največja prednost je ta, da vam lahko zmešajo takšno barvo, ki je ne najdete v barvnih kartah. Izdelajo vam lahko recepturo barve, ki bo unikatna in prilagojena vašim željam.

16 nasvetov za uspešno barvanje

Foto: Getty Images

Pleskanje stanovanja je lahko prijetno opravilo, lahko pa vas tudi spravi v slabo voljo. Zato si oglejte nekaj koristnih nasvetov, ki so jih pripravili strokovnjaki podjetja Ara Petrovče, kjer so vedno na voljo za vse nasvete, da boste s pleskanjem dosegli to, kar si najbolj želite – prijetno bivalno in delovno okolje, kar je še posebej v času, ko ste več doma, zelo pomembno.

Za pleskanje boste potrebovali nekaj pleskarskih pripomočkov: penaste valjčke za gladke stene in kosmate valjčke za grobe stene, čopiče, lopatice, čopiče, mrežico za odcejanje, lepilni trak, posodo in zaščito.

1. Vse pohištvo v sobi prestavite na sredino in ga pokrijte s folijo ali časopisnim papirjem. Prekrijte tudi tla in s posebnim lepilnim trakom zaščitite tudi okvirje vrat, oken in stikala.

2. Pred začetkom barvanja barvo dobro premešajte in po potrebi razredčite.

3. Če pri delu uporabljate valjček, nabavite tudi mrežico za odcejanje.

4. Pri delu z valjčkom za barvanje uporabite tudi kotni čopič.

5. Z valjčkom barvate lepše, če barvate najprej vodoravno in nato navpično.

6. Pri barvanju s čopičem nanašajte barvo križno. Najprej navpično in potem vodoravno.

7. Čopič namakajte le do polovice ščetin, nato ga odcedite na robu posode.

8. Delo začnite na stropu in nato nadaljujte na stenah.

9. Stene vedno začnite barvati pri vrhu.

10. Delo končajte vedno na robu in nikoli na sredini površine.

11. Kapljice (packe) na okvirjih in drugih površinah vedno takoj obrišite z vlažno krpo ali razredčilom.

12. Delo bo lepše opravljeno, če se boste izogibali neposrednim sončnim žarkom in temperaturi, nižji od 0 °C.

13. Kadarkoli z delom prekinete, obvezno očistite delovne pripomočke (valjček, čopič itd.).

14. Pri delu z brusnim papirjem uporabite deščico, da vam brusni papir ne drsi.

15. Barvo, ki vam je ostala, dobro zaprite in posodo obrnite.

16. Manjše ostanke barve prelijte v manjšo posodo, najbolje v steklenico.

S pravilno uporabo materialov lahko prihranite ogromno časa in denarja. Ara Petrovče je specialist za prodajo barv, lakov, premazov, ometov in spremljajočega materiala (orodja, brusni material, delovna zaščita …), ki vam s celovitim poslovnim pristopom in večletnimi izkušnjami želi pomagati pri izbiri in uporabi sredstev za zaščito in dekoracijo vseh površin. Izbirate lahko med naslednjimi izdelki: - pleskarska oprema, sanacija zidne plesni, Jupol, Bekament, - barve, laki, mešalnica barv, barve za les, barve za kovino, fasadne barve, spreji, spreji za avtomobile, avto laki, barve za beton, lepila, ometi, orodja za pleskanje, tapete, inpregnacija za les, laki za parket, različne vrste kitov in tesnilnih mas, - avtoličarski material, barve za cestno signalizacijo, - delovna zaščita za pleskarje. KONTAKT: Podjetje Ara d. o. o. Levec 56, 3301 Petrovče Telefon: 03 54 71 718 Facebook: https://www.facebook.com/aramesalnicabarv/ E-pošta: ara@ara-barve.si

