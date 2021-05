Kako odstraniti rjo na avtomobilu in pri tem prihraniti do 200 evrov?

Oglasno sporočilo

Rjo je treba najprej odstraniti

Da lahko rjo najprej ustrezno odstranite, potrebujete enega od naslednjih pripomočkov, ki ga lahko zagotovo najdete med svojimi orodji:

kotni brusilnik z nameščeno lamelno brusno ploščo,

električni ali akumulatorski vrtalni stroj z nameščeno jekleno ščetko,

grobi brusni papir.

Torej obstaja več načinov, kako do odstranitve rje. Lahko uporabite katerega od zgoraj omenjenih strojev ali pa se lotite odstranjevanje rje kar ročno, z grobim brusnim papirjem .

Ko končate z brušenjem, je treba površino dobro očistiti z antisilikonskim čistilom .. Pred vsakim naslednjim postopkom sanacije rje je treba površino, ki jo saniramo, vedno temeljito očistiti. Le na ta način lahko zagotovite, da bo vsak dodatni nanos zaščite dosegel maksimalni oprijem.

Ko je rja odstranjena in površina očiščena, nanesemo sredstvo za odstranjevanje rje.

Na očiščeno površino nanesemo antikorozijski sprej in epoksi primer za antikorozijsko zaščito.

Kitanje po odstranitvi rje in pravilni zaščiti

Ko se sredstvo za odstranjevanje rje posuši, sledi kitanje, ki služi kot podlaga za barvanje v zadnji fazi sanacije.

Kitanje je sestavljeno iz dveh korakov:

GROBO KITANJE

Zdaj bomo opisali postopek grobega kitanja, ki je lahko sestavljen iz dveh nanosov kita, NAVADNEGA KITA IN KITA Z VLAKNI. Če imate NAVADNI POLIESTRSKI KIT ŽE KUPLJEN, vam priporočamo, da ga porabite. Sicer vam lahko iz prakse povemo, da je nanos KITA Z VLAKNI , ki je izboljšana različica navadnega kita, povsem dovolj za grobo kitanje. Torej vam ni treba opraviti grobega kitanja dvakrat, ampak samo enkrat.

Pomembno je, da pravilno zmešamo kit za zapolnjevanje neravnin. Kit se meša 1 do 2 % s trdilcem. Čas za nanos kita z lopatico je približno tri minute.

V prvem koraku lahko na površino nanesemo POLIESTRSKI kit z vlakni . Po nanosu je treba počakati vsaj 15 minut (odvisno od temperature prostora), da se posuši. Nato kit zbrusimo z brusnim papirjem granulacije 80 . Ko končamo brušenje, površino očistimo z antisilikonskim čistilom, da je podlaga pripravljena za nov nanos kita. Nato gremo čez poliestrski kit z vlakni s finim poliestrskim kitom.

FINO KITANJE

V drugem koraku sledi fino kitanje. Fini kit nanašamo z brizganjem v razpršilu , v od treh do štirih nanosih. Kit se mora nato sušiti vsaj 30 minut (odvisno od temperature prostora). Ko je kit suh, ga zbrusimo z zelo finim vodobrusnim papirjem granulacije od 400 do 800 . Površino ponovno očistimo z nitro razredčilom in jo pripravimo na barvanje.

Barvanje površine z barvnim razpršilom

Zdaj smo že skoraj pri koncu. Površino imamo pripravljeno za nanos barve. Potrebujete le še pravi barvno razpršilo, ki bo barvno popolnoma ustrezalo vašemu avtomobilu.

Da lahko natančno ugotovite, katere barve je vaš avtomobil, morate najti kodo avtomobila (t. i. car koda). Na podlagi kode avtomobila lahko natančno razberemo, za katero barvo gre, in vam lahko zmešamo barvno razpršilo za vaš avtomobil. Nekatere kode avtomobila imajo na voljo več barvnih nians, zato strankam priporočamo, da se osebno oglasijo v naši prodajalni z avtomobilom ali z delom avtomobila (stransko ogledalo, odbijač, itd.). Ko ugotovimo, za katero barvno nianso gre, vam zmešamo in napolnimo razpršilo.

V osnovi poznamo navadne barve in metalik barve . Navadne barve ne vsebujejo prozornega laka, medtem ko ga metalik barve vsebujejo. Zato pri nanosu navadnih barv potrebujete le eno razpršilo, medtem ko pri metalik barvah potrebujete za barvanje dve razpršili (barva + lak).

NANOS NAVADNE BARVE (ENO RAZPRŠILO)

Pri nanosu barve z razpršilom morate upoštevati, da je optimalna razdalja za kakovosten nanos med razpršilom in površino od 20 do 25 cm. Če boste nanašali barvo iz razpršila preveč blizu avtomobila, se vam lahko naredijo kapljice, ki vam bodo stekle tudi tam, kjer vaš avtomobil ne potrebuje "dodatne" barve. Če boste nanašali barvo iz razpršila preveč oddaljeno, pa se lahko zgodi, da se bo več barve razpršilo v zrak kot na samo površino. Pomembno je, da se barva na "meglo", to pa lahko dosežete le ob optimalni razdalji med razpršilom in površino nanosa.

Barvo nanašate v tankih nanosih, od tri- do štirikrat.

NANOS METALIK BARVE (DVE RAZPRŠILI)

Za razliko od nanosa navadne barve je pri metalik barvah treba nanesti še prozorni lak . Lak nanašamo, ko se barva posuši.

