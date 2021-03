Cvetoče travniške rastline izginjajo iz narave, zato bi bilo prav, da jim damo prostor na svojem vrtu. S tem boste pomagali številnim živalskim vrstam, ki so od njih odvisne, poleg tega pa so to rastline, s katerimi je najmanj dela.

Tisti, ki ste se pred tridesetimi ali štiridesetimi leti sprehajali po poljih, travnikih in gozdovih, se spomnite raznolikih, pisanih divjih cvetov ob poteh, na travniku, polju ali na robu gozda. Jeglič je naznanil pomlad, modra plavica se je skupaj z rdečim makom dvigala z žitnega polja, na travnikih je bilo v izobilju travniške kadulje, na suhih travnikih je med prvimi zacvetel kosmatinec, na obronkih gozda pa je bilo moč občudovati vrbovolistni primožek, orlice, nageljčke …

Foto: Pixabay

Na žalost je stanje v naravi danes drugačno. Zaradi intenzivne rabe kmetijskih zemljišč je vse več rastlinskih vrst potisnjenih na rob oziroma izginjajo s svojih prvotnih rastišč in iz našega naravnega okolja. Čebele, čmrlji, metulji in drugi divje živeči opraševalci imajo na voljo vse manj samoniklega cvetja in cvetočih grmov, kjer bi se prehranjevali in bivali v naravnih gnezdiščih.

Zato velja razmisliti o gojenju divjih cvetlic na domačem vrtu, kar vam bo prineslo številne prednosti. Po eni strani ponovno oživljanje in vključevanje divjih oblik oziroma sort v naš cvetoči vrt dviguje zavest o njih, po drugi strani gre za pomemben prispevek k ohranjanju vrst, prav tako so te rastline, ko zacvetijo, pravi magnet za vse vrste opraševalcev.

Foto: Pixabay

To so rastline, s katerimi je najmanj dela

Obenem velja poudariti najpomembnejšo prednost: te rastline so popolnoma prilagojene podnebju in se z njim učinkovito spopadajo, hkrati pa za svojo bujno rast ne potrebujejo dodatne vode in gnojil. Če torej svoj nasad trajnic obogatimo, ali še bolje, v celoti oblikujemo z omenjenimi vrstami, ne bomo imeli dela z dodatnim zalivanjem in gnojenjem, varovali bomo okolje in ga s pestrostjo avtohtonih sort celo bogatili, s temi rastlinami pa bomo tudi laže oblikovali naraven, privlačen, pisan in okolju prijazen cvetoči vrt.

Foto: Pixabay

Naša cvetoča gredica bo obiskana od zgodnjega jutra do poznega večera, čebele, čmrlji in metulji jo bodo oboževali, navdušeni bomo tudi mi. Hkrati pa nas bo navdajal prijeten občutek, da smo že z nekaj posajenimi avtohtonimi rastlinami veliko prispevali k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Foto: osebni arhiv Urška Bregar, magistrica poslovnih ved in diplomirana inženirka gozdarstva. Vrtnarske nasvete na Siol.net pripravlja vodja Samen Maier Slovenija, magistrica poslovnih ved in diplomirana inženirka gozdarstva.

