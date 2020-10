Ste že pripravili stanovanje na novo kurilno sezono?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi stanovalci blokov lahko sami poskrbite za optimalno ogrevanje prostorov. S pravimi ukrepi lahko povečate oddajanje toplote v prostoru tudi do 15 odstotkov.

Za to, da bi kurilno sezono preživeli brez slabe volje zaradi visokega računa in (pre)hladnega stanovanja, lahko poskrbite tudi sami, tudi če živite v bloku.

Vsako gospodinjstvo mora v prvih dneh začetka kurilne sezone oziroma med polnjenjem sistema centralnega ogrevanja odzračiti radiatorje. S tem postopkom boste poskrbeli za bolj optimalno ogrevanje prostorov, saj zrak v radiatorjih zmanjša oddajanje toplote tudi do 15 odstotkov.

Termostatski ventili: Poleg odzračevanja radiatorja je za optimalen in bolj varčen izkoristek ogrevanja treba razmisliti tudi o nakupu termostatskih ventilov, ki bodo samodejno uravnavali temperaturo v prostoru. S termostatskimi ventili lahko znižate stroške ogrevanje tudi do 20 odstotkov, investicija v nakup pa se vam bo povrnila v manj kot dveh letih.

Zagotovite tesnjenje oken: Pred kurilno sezono preverite tesnjenje svojih oken. Če ugotovite, da je tesnjenje slabo, ga lahko izboljšate že samo s sanacijo obstoječih oken. Dodatno tesnjenje učinkovito zmanjšuje porabo energije v stanovanju. Priporočljivo je tesnjenje s silikonskimi tesnili, saj so bolj trpežna od samolepljivih tesnil iz gume ali penastih materialov.

Foto: Thinkstock

Drugi nasveti za optimalen izkoristek energije

V stanovanju je treba zagotoviti, da so vse ovire odmaknjene od ogrevalnih aparatov: umaknite zavese in kose pohištva, tako boste zagotovili optimalno kroženje zraka. Perila ne sušite na radiatorjih, saj s tem povečujete porabo toplotne energije celo do 40 odstotkov.

Pod okna, kjer so radiatorji na zunanjih stenah, lahko postavite odsevno folijo. Tako bo uhajanje toplote usmerjeno v prostor, ne v okno. Več toplote bo ostalo v stanovanju tudi, če bodo ponoči zavese in rolete zagrnjene. Parket ali ploščice pozimi prekrijte s preprogo.