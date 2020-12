Prej/potem: nora preobrazba dnevne sobe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je dnevna soba nagrajenke Aleše, ki išče pomoč pri idejah za prenovo.

Irena Dvoržak iz oblikovalskega studia Kreativice bo redno skrbela za to, da vas bo navdihovala s čudovitimi 3D-predlogi za prenovo vaših prostorov. Naši nagrajenki Aleši je pomagala pri načrtovanju nove dnevne sobe.

Čudovita in sveža sprememba po predlogu Irene Dvoržak

Dobrodošli v svoji dnevni sobi! To bi lahko rekli gospe Aleši, ki je bila zmagovalka naše nagradne 3D-igre. Ker gre samo za zelo resnično vizualizacijo predloga prenove njene dnevne sobe, vas ne bomo mogli povabiti na obisk. Lahko pa vam razkažemo sobo, vas popeljemo skozi vse detajle in razložimo proces prenove.

Za ga. Alešo sem si zaželela svetel prostor in umirjeno paleto barv, ki jo lahko vedno popestrimo z detajli, kot so blazine, slike, vaze in vse druge nam ljube drobnarije.

Zato so vsi večji kosi pohištva enostavnih linij v klasičnih nevtralnih barvah, kot sta bela in bež.

Sedežna garnitura je udobna, zaradi počivalnika je primerna tako za poležavanje in gledanje televizije kot tudi za branje in klepet s sosedo.

TV-omarica v sebi skriva vse kable in tehniko, ki je ne želimo videti. To, da je malce vzdignjena od tal, pa vizualno odtehta in razbremeni prostor.

Radiator je premaknjen pod okno zaradi bolj učinkovite porabe energije in bolj smiselne razporeditve.

Še mizica in dodatni stol za goste in ta del sobe je končan.

Druga stran sobe je veliko bolj "prometna", saj se zaradi dvojih vrat tu pogosto hodi mimo. Tu bom zato postavila le police, ki ne motijo (s)prehajanja, saj so dvignjene od tal.

Odprte police ne bodo obremenile prostora kot, na primer, kakšna omara ali klasična knjižnica od tal do stropa.

Slaba stran? Morali boste pogosteje brisati prah.

Na koncu ne smemo pozabiti na tisto, kar vsaki sobi da piko na i: tekstil, keramika, umetnine oziroma blazine, odeje, zanimiva preproga, vaze, sklede in slike.

In nekaj zelenega, da bo vaša dnevna soba lahko zadihala.

Upam, da vam je bilo prijetno.

Do naslednjega žrebanja vas prav lepo pozdravljam in se že veselim ponovnega druženja.

Irena Dvoržak