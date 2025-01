V. d. direktorja urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ivan Osrečki, generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug ter direktor GH Holdinga Blaž Miklavčič so podpisali aneksa k pogodbama za prenovo glavne stavbe ljubljanskega UKC. Skupna vrednost aneksov je 18,4 milijona evrov z DDV, so sporočili z ministrstva za zdravje.