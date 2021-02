Katera barva pristaja vašemu delovnemu mestu?

Na delovnem mestu preživimo dobršen del svojega dneva, zato je zelo pomembno, da se v prostorih, kjer delamo, dobro počutimo. Stres, pomembne naloge, bližajoči se roki za oddajo pogosto preizkušajo našo zbranost, zato ni odveč premisliti o tem, ali je naš delovni kotiček opremljen tako, da nam pri tem pomaga. Dovolj kakovostne svetlobe (sončne ali umetne), prezračeni prostori, red, umirjeno vzdušje, ne nazadnje tudi barve, s katerimi smo obdani, lahko našo storilnost in počutje močno izboljšajo. Eksperimentirajmo doma, na delovnem mestu barve izbirajmo premišljeno Barve na nas vplivajo bolj, kot si morda mislimo. Vsak ima svojo najljubšo, morda se vanjo rad oblači ali pa se z njo obdaja drugače, na primer s predmeti, pohištvom, stenami. Če lahko doma prostore prilagodimo sebi in svojim domačim, na delovnem mestu ponavadi nimamo povsem prostih rok.

Izbiro barv pohištva in sten je treba prilagoditi tudi velikosti in namembnosti prostorov. Velike, odprte pisarne prenesejo več močnih barv kot pa majhni, zaprti prostori – te optično povečamo s svetlimi barvami in belim pohištvom. Če v prostorih dela veliko ljudi, je morda najbolje izbrati bolj bazične, preproste barve brez izrazitih konotacij, saj barve na vsakega posameznika vplivajo različno. Barva, ki morda nekomu ustreza, na drugega vpliva negativno.

Barve v prostoru in njihov pomen Rdeča je zelo močna, energetsko nabita barva, ki pa ima tudi precej negativnih oznak. Je barva strasti in ljubezni, a bomo z opremljanjem poslovnih prostorov v obilo rdeče prej naredili napačen vtis. Morda bi radi z njo izrazili svojo strast do tega, kar počnete, a rdeča ni blagodejna za oči, je težka barva, ki usvarja topo svetlobo.

Oranžna velja za pozitivno barvo, nabito z optimizmom, živahnostjo in "vitamini". Uporabljamo jo za prostore, ki so središče sprostitve, družabnih srečanj. V službi je lahko to čajna kuhinja, kotiček za počitek, sprejemnica. Vseeno pa bodimo pozorni pri odtenkih: močna, čista oranžna bo delovala preveč nasilno, zato raje izberimo marelične odtenke ali oranžno, pomešano z različnimi elementi, ki ustvarjajo teksturo in s tem razbijejo monotonost.

Rumena je barva sonca, zato daje energijo, živahnost in nas prebudi. Primerna je tudi za stene pisarn in velike delovne hale, saj dobro deluje tako ob dnevni svetlobi kot z lučjo. Seveda pa se je treba izogibati močni rumeni, sploh ko gre za velike površine, raje izberimo nežne odtenke. Rumena spodbuja koncentracijo in delovanje možganov, zato velja za eno od priljubljenih barv v šolah, zdravstvenih domovih in tudi v poslovnih prostorih, kjer se srečuje veliko ljudi.

Bela je morda najbolj pogosta, ko gre za barve sten. Deluje najbolj temeljno, sveže in prostore odpira, kljub temu pa je lahko tudi naporna za oči, saj v sebi skriva veliko sivega pigmenta, ki se z odbijanjem svetlobe upira v naš pogled. Bela je preprosta za kombiniranje, zato je lahko belo pohištvo v kombinaciji z belimi stenami izvrstna izbira za majhne prostore, ki jih z barvami napolnimo z uporabo različnih dodatkov: cvetlični lonci, podloga za miško, posodice za pisala, koši za smeti, stoli, slike na stenah, luči, zavese ...

Modra je prav tako kot rdeča zelo močna in drzna barva, ki jo je dobro uporabljati s premislekom. Pomirja, ohlaja, je elegantna, celo kraljevska. Čeprav modra barva pripomore h koncentraciji, jo v delovnih prostorih strokovnjaki odsvetujejo, bolj spada v spalnico in druge prostore za sprostitev in počitek.

Zelena barva nas morda bolj kot druge spominja na naravo. Pogled na zelene krošnje in travnike nas umiri, svetlo zelena in zeleno-rumena pa delujeta zelo pozitivno in živahno. Temnejše odtenke zelene v prostor raje vnesimo z rastlinami kot pa z barvami na stenah, medtem ko se živahni svetli odtenki lepo podajo prostorom, v katerih dela živahna, mlada ekipa in delo narekuje dinamičen tempo in veliko komunikacije.

Vijoličasta je barva, na katero vedno bolj opozarjajo strokovnjaki za barve in njihov pomen. Ima veliko pozitivnih lastnosti (pomirja, blaži stres, olajša koncentracijo), vendar se je kar malce bojimo vnesti v svoje okolje. Raje posezimo po manjših dodatkih v vijoličastih odtenkih ali pa si kaj vijoličastega namestimo na namizje računalnika, saj se bomo tako sprostili, si spočili oči in se lažje spopadli z novimi izzivi.

Rožnata že dolgo ni več barva le za dekliške sobe. Močni ciklamni odtenki veljajo za pravo energetsko bombo, ta izredno živahna barva pa se poda v prostore, kjer je vsak dan na preizkušnji naša ustvarjalnost. Lepo se poda beli in sivi, tudi naravni barvi lesa, kljub temu pa z njo ne pretiravajmo. Dovolj bo ena stena v odtenku ciklame ali fuksije.