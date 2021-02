Kako osvežiti staro pohištvo

Zakaj bi zapravljali denar za novo pohištvo, če lahko s povsem preprostimi triki osvežite in modernizirate staro. Barvanje je namreč eno od najhitrejših in najcenejših metod oživitve zbledelega in starega lesa ter ne nazadnje same okrasitve prostora.

Preden se lotite dela, je seveda najprej treba na plano prinesti kos pohištva, ki ga želite osvežiti in umestiti v prostor. Potem se bo treba odločiti, kakšen videz želite doseči z barvanjem. Vam je lepše gladko in brezhibno pohištvo, ali grobo in "obrabljeno"? Če vam drugo bolj odgovarja, potem to lažje dosežete z matiranimi barvami. Če pa imate raje gladko in lakirano, potem posegajte po barvah visokega sijaja.

Ko ugotovite, kakšno vrste barve uporabiti, je na vrsti izbira tona in odtenka. Pri odločanju naj vam bo v pomoč prostor, kjer boste pohištvo postavili. Orientirajte se po tem, ali bo pohištvo umeščeno v svetel, zračen prostor, mogoče poleg okenskih odprtin oziroma ali je ta prostor temen in ima malo naravne svetlobe.

Razmislite tudi o tem, ali bo omenjeni kos pohištva služil kot središčna točka oziroma fokus ali bo zgolj del ostalih elementov. Si želite pohištva v hladnem ali toplem tonu? Torej, pred samim delom si postavite vprašanja, ki vam bodo pomagala poiskati odgovor na to, kaj s pohištvom želite sploh doseči oziroma kakšen naj bo njegov namen.

Pred barvanjem je izjemnega pomena priprava pohištva

Ko boste imeli izdelano natančno vizualno podobo pohištvenega elementa, sledi priprava lesa. Za gladki "finiš" bo potrebno brušenje, za grob pa ta korak lahko kar preskočite. Pri brušenju se osredotočite na tiste dele pohištva, ki se najhitreje obrabijo. Po navadi so to robovi in okrasni ornamenti. Brusite le do naravnega videza in ne pretiravajte. Izjemnega pomena so tudi čopiči. Ker se verjetno ne želite ukvarjati z odpadajočimi ščetinami, kupite visokokakovostne čopiče.

Foto: Pixabay

Uporaba prave temeljne barve je ključna, saj z njo "nastavite" odtenek. S svetovalcem v prodajalni se posvetujte tudi o vrsti lesa svojega pohištva, ne nazadnje pa mu lahko pokažete tudi sliko in naj vam on svetuje o primerni barvi zanj.

Pred končno uporabo pohištva pustite, da se barva popolnoma posuši. To lahko traja tudi do več tednov - odvisno od tipa barve. Pri gladkem pohištvu bo morda potrebno tudi končno lakiranje.