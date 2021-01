Feng šuj v otroški sobi

Vsak otrok potrebuje svoj prostor za učenje, igro in počitek, s pravili feng šuja pa si lahko pri tem pomagate in otroško sobico opremite tako, da bo otroka spodbujala pri njegovi rasti in razvoju.

Izbira in postavitev postelje Fengšuj v otroški spalnici priporoča, da otroško posteljo poravnate z najdaljšo steno v sobi, pri tem pa naj se s postelje vidi vhod vanjo, vendar tako, da vhod v sobo ni poravnan s posteljo. Stene otroške sobe naj se ne bi stikale s stenami kopalnice ali stranišča, prav tako naj se ne bi videlo vhoda v kopalnico, ker to lahko povzroča zdravstvene težave, predvsem z dihali.

Odsvetuje se uporaba pogradov, saj otroci potrebujejo prostor za rast, namesto da nanje pritiska zgornje ležišče, tisti na njem pa lahko pogrešajo občutek varnosti, ker so "v zraku". Če je le mogoče, naj ima vsak otrok svojo sobo, sicer pa v skupni sobi vsakemu otroku omogočite kotiček, ki ga bo imel za svojega. Bodite pozorni, kako in kje postavite otroško posteljo: deklice naj spijo tako, da imajo teme glave usmerjeno proti jugu, jugovzhodu ali zahodu, dečki pa proti vzhodu ali severu. Včasih lahko to upoštevate že pri razporeditvi prostorov v hiši ali stanovanju.

Prostor za učenje

V otroški sobi naj bo tudi prostor za učenje, ki ga lahko preprosto označite z mizo in lučko na njej. Tako otroku sporočate, da je učenje pomembno in ima svoje mesto v njegovem življenju, še boljše pa je, če je prostor za učenje lahko na severovzhodni strani sobe. Prostor za nagrade, medalje in druge dosežke naj bo na južni strani sobe.

Foto: Getty Images

Ustvarite zdravo okolje

Otroško sobo prezračite vsak dan, če je treba, lahko tudi večkrat, vanjo postavite rože oziroma rastline, da bo zrak bogatejši s kisikom. Odstranite slike ali fotografije z vodnimi motivi in akvarije, ker lahko ti povzročajo zdravstvene težave, povezane z dihali.

Počistite navlako

Čeprav gre za otroško sobo, v njej ne dopuščamo nereda, ki duši otrokovo osebnost, zato poskrbite, da bo čista in pospravljena in da stvari ne bodo ležale razmetane naokoli, ampak bodo v predalih, škatlah, vrečah ... Pospravljanja in organiziranja stvari se lotevajte skupaj z otrokom, da bo pri tem čim prej samostojen, poleg tega pa si vsakih nekaj mesecev vzemite čas za večje čiščenje sobe in tako preprečite, da bi se navlaka nakopičila.

Foto: Getty Images

Ustvarite srečno okolje

Na steno v otroški sobi obesite veselo družinsko fotografijo (na njej so lahko tudi samo starši), ki jo lahko otrok vidi s postelje, ko gre spat in ko se zbudi. To mu daje občutek varnosti in pripadnosti, tudi ko je sam v sobi, fotografijo družine pa lahko nadomestite tudi s plakati različnih živali ali risanih junakov. Bodite pozorni, da na njej ne bo negativnih in grozljivih prizorov, ki lahko ustvarjajo občutek strahu.

V otroški sobi uporabljajte svetle barve, kot so rumena, svetlo zelena, svetlo modra, rožnata ali lila, ki spodbujajo kroženje energije, prav tako naj bo v njej dovolj luči. Okrasni predmeti v sobici naj spodbujajo otrokovo domišljijo in radovednost.