Pastelna eleganca: nežna barvna paleta za harmoničen dom

Oblikovanje doma ni le izbira pohištva – gre za ustvarjanje vzdušja, v katerem se boste počutili prijetno in umirjeno. Barvna paleta leta 2025 ponuja pastelne tone, ki so popolna izbira za tiste, ki si želijo prostora, ki izžareva toplino, subtilno eleganco in svežino.

Pastelne barve so sinonim za subtilno eleganco in brezčasno privlačnost. Njihova uporaba v notranjem oblikovanju prinaša občutek miru, svežine in prefinjenosti. Ne glede na to, ali jih vključite v kuhinjo, dnevno sobo ali spalnico, bodo pastelni odtenki prostoru dodali občutek lahkotnosti in zračnosti.

Pasteli ne prinašajo le estetike, temveč tudi občutek miru in sprostitve. S skrbno izbranimi izdelki podjetja Kerin Dom lahko v svoj dom vnesete pastelne tone, ki bodo ustvarili harmonično in prijetno vzdušje.

Kuhinja: srce doma v pastelnih odtenkih

Foto: KERIN.DOM Kuhinja je osrednji prostor vsakega doma, kjer se družina zbira, kuha in ustvarja nepozabne spomine. Pastelni odtenki kuhinji dodajo občutek topline, svežine in brezčasne elegance. Namesto hladnih in sterilnih tonov pastelne barve vnesejo nežnost in domačnost, hkrati pa ohranjajo svetel in prostoren videz.

Salon Kerin.dom ponuja širok spekter kuhinjskih rešitev v pastelnih odtenkih, kot so nežno modra, svetlo zelena, bledo roza, svetlo sivkasta in topla peščena. Ti odtenki so idealni za kombinacijo z naravnimi materiali, kot so lesene delovne površine, kamniti ali kompozitni pulti ter matirane ali steklene omarice. Na ta način se doseže harmonično ravnovesje med modernim dizajnom in toplino domačega ambienta.

Za dodatno popestritev pastelne kuhinje lahko izberete minimalistične črne ali zlate ročaje, ki dodajo pridih sofisticiranosti. Če želite ohraniti zračnost, razmislite o odprtih policah v naravni barvi lesa, kjer lahko razstavite dekorativne elemente, kot so keramične sklede ali pastelno obarvani kuhinjski pripomočki.

Foto: KERIN.DOM Pastelne kuhinje se odlično podajo k različnim slogom notranje opreme – od skandinavskega minimalizma, kjer jih kombiniramo z belimi stenami in svetlim lesom, do vintage ali retro estetike, kjer lahko dodamo detajle, kot so keramične ploščice s subtilnimi vzorci ali okrasni svetlobni elementi.

Ne glede na to, ali želite popolnoma pastelno kuhinjo ali le nekaj pastelnih poudarkov, je ta barvna shema popolna izbira za ustvarjanje svetlega, prijetnega in estetsko dovršenega prostora, ki bo postal srce vašega doma.

Povezovanje kuhinje s preostalimi prostori

Foto: KERIN.DOM Za dosego skladnega videza celotnega doma je pomembno, da se pastelni odtenki iz kuhinje prenesejo tudi v druge prostore. To ne pomeni nujno enakih barv, temveč premišljeno kombinacijo odtenkov, ki ustvarjajo harmoničen prehod med posameznimi prostori.

Ena izmed najboljših tehnik je uporaba usklajenih barvnih shem in pohištva v podobnih tonih. Če se odločite za pastelno modro kuhinjo, lahko jedilnico nadgradite s stoli v nežni sivi, bež ali bledo zeleni barvi. Miza v svetlem lesu bo dodala toplino in naravni pridih ter povezala prostor s kuhinjo.

Foto: KERIN.DOM V dnevni sobi lahko pastelne odtenke vnesete s sedežno garnituro v umirjenih tonih, kot sta peščena ali svetlo rožnata, ter jo dopolnite s preprogami in blazinami v pastelnih barvah. Če je vaša kuhinja v nežnih odtenkih mete ali vanilje, lahko dnevni prostor dopolnite s svetlim lesenim pohištvom, minimalističnimi policami in detajli, kot so slike v pastelnih okvirjih.

V spalnici lahko pastelne odtenke vključite z izbiro posteljnine, nočnih omaric ali stenske barve. Kombinacija nežnih rožnatih, sivkasto modrih ali bledo zelenih tonov bo ustvarila občutek umirjenosti in sprostitve. Če imate v kuhinji pult v svetlem kamnu, lahko to teksturo prenesete v spalnico z dodatki, kot so keramične svetilke ali marmornati pladnji.

Ne smemo pozabiti niti na kopalnico, kjer lahko pastelne barve uporabimo na ploščicah, omaricah ali dodatkih, kot so brisače in mila v nežnih tonih. S tem ustvarimo občutek svežine in lahkotnosti, ki se povezuje s preostalimi prostori v domu.

Otroška soba je prostor, kjer se prepletajo igrivost, toplina in funkcionalnost. Pohištvo Lifetime Kidsroom, ki ga ponuja Kerin Dom, je na voljo v toplo beli in beli barvi ter se odlično dopolnjuje s pastelnimi dodatki, kot so mehke preproge, dekorativne blazine in shranjevalne rešitve. Nežne barve, kot so bledo rožnata, svetlo modra in mint zelena, ustvarijo pomirjujoče in prijetno okolje za igro, učenje in počitek.

Podjetje Kerin Dom ponuja pohištvo za celoten dom, od predsobe do kuhinje, ki se odlično prilagaja pastelnemu trendu in ustvarja estetsko dovršeno povezanost med prostori. Z izbiro ujemajočih se elementov lahko ustvarite brezčasen in eleganten dom, v katerem se boste počutili prijetno in umirjeno.

Pastelna harmonija v domu

Stene, tla in dekorativni dodatki igrajo ključno vlogo pri ustvarjanju harmoničnega doma. Pastelne odtenke lahko subtilno ali izrazito vključite v prostor ter jih povežete s kuhinjo in drugimi bivalnimi prostori.

Foto: KERIN.DOM Če ste izbrali pastelno kuhinjo, nadaljujte z nežnimi odtenki tudi v dnevni sobi, jedilnici ali spalnici. Če je pohištvo nevtralno, lahko pastelne barve vnesete na stene: Svetlo sivkasta – sodoben in eleganten videz.

– sodoben in eleganten videz. Bledo modra – občutek svežine in zračnosti.

– občutek svežine in zračnosti. Nežno zelena – naravna in sproščujoča atmosfera. Svetle lesene talne obloge ali laminat v naravnih tonih se odlično povežejo s pastelnimi barvami in dodajo toplino.

Foto: KERIN.DOM Pastelne tone lahko vnesete tudi z dekorativnimi dodatki: Vaze in cvetje v pastelnih barvah za svež videz.

v pastelnih barvah za svež videz. Svečniki in sveče za prijetno atmosfero.

za prijetno atmosfero. Dekorativni krožniki in pladnji kot subtilen barvni poudarek.

kot subtilen barvni poudarek. Tekstilni dodatki – preproge, zavese in blazine v pastelnih tonih za mehkobo in toplino.

Foto: KERIN.DOM Monokromatska paleta : Izberite en pastelni odtenek (npr. nežno modro) in ga kombinirajte z različnimi niansami iste barve.

: Izberite en pastelni odtenek (npr. nežno modro) in ga kombinirajte z različnimi niansami iste barve. Dopolnilne barve : Pastelno roza se lepo ujema s sivkasto modro, svetlo zeleno pa s peščeno rumeno.

: Pastelno roza se lepo ujema s sivkasto modro, svetlo zeleno pa s peščeno rumeno. Kombinacija z nevtralnimi toni : Če ne želite preveč barv, pastelne odtenke kombinirajte z belo, bež, sivimi ali lesenimi elementi.

: Če ne želite preveč barv, pastelne odtenke kombinirajte z belo, bež, sivimi ali lesenimi elementi. Dodajanje kovinskih poudarkov: Zlati ali bakreni detajli v kombinaciji s pastelnimi odtenki ustvarijo luksuzen videz.

Uporaba pastelnih barv v notranjem oblikovanju je odličen način za ustvarjanje harmoničnega in elegantnega doma. S pomočjo izdelkov podjetja Kerin Dom lahko preprosto dosežete želeni videz in povežete različne prostore v celovito zgodbo.

