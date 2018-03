S feng šujem do idealnega doma #video

Ste se kdaj vprašali, kakšen vpliv imajo na ljudi barve, zvok, planeti in narava ter kako lahko iz njih črpamo energijo? Preverili smo, kako lahko tradicionalne tehnike feng šuja skupaj s sodobnimi arhitekturnimi in oblikovalskimi smernicami zaživijo v sožitju z naravo in človekom.

Novinarka: Anja Markovič/Video: Planet TV

Tehnike feng šuja narekujejo, da naključja ne obstajajo. V sodobno zasnovanem arhitekturnem domu morajo biti vsi predmeti na določeno mesto postavljeni z določenim namenom, hkrati pa izstopajo barve, mandale in odprt prostor, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Feng šuj narekuje, da morajo biti vsi robovi zaobljeni

"Bistvo oblikovanja prostora je, vsaj moj koncept je takšen, da se v prostoru čim bolje počutimo, da v njem dihamo in da smo hkrati povezani z zunanjim okoljem, ki nas obkroža," je pojasnila arhitektka Sonja Trošt, ki je tudi lastnica ene od hiš, kjer se tradicionalne tehnike feng šuja srečujejo s sodobnimi arhitekturnimi in oblikovalskimi smernicami.

Načelo pravilne gradnje po feng šuju je pretok energije po prostoru. Ker v prostoru ne sme biti nobenih ovir, morajo biti po besedah arhitektke vsi robovi v hiši zaobljeni.

"Tukaj je prostor za polet ptiča feniksa, ki po feng šuju simbolizira to, da nas nič ne omejuje. Medtem je v ozadju malo bolj zaprt prostor, ki po feng šuju pomeni element želve. To nam daje prostoru neko zaledje in nam omogoča dobro počutje," je pojasnila Troštova.

Mandala stanovalcem daje podporno energijo na vzhodu

Vprašanje, ki se poraja ob tem, se glasi, kako pravilno razporediti prostore v tako odprti hiši oziroma domovanju. Troštova pravi, da mora biti središčni prostor glede na tloris sproščen: "To omogoča, da se energija vrti, hkrati pa je seveda pomembna tudi svetloba."

Umetnica in arhitektka je na belo steno nad sedežno garnituro dodala mandalo, ki jo je naslikala sama. Vsaka mandala je po njenih besedah v prostor umeščena z natanko določenim namenom: "Mandala nam daje podporno energijo na vzhodu. V naši hiši imamo ta del zaprt, element vode in sonca pa si pričaramo z mandalo."

Rdeča barva predstavlja element zahoda

V barve in svetlobo sta odeta tudi jedilni prostor in kuhinja. "Svetloba v prostor prihaja skozi okno, vendar pa nekaterih delov ni dovolj osvetlila. Zato smo uporabili kristalni lestenec, ki vzpodbuja kroženje energije in omogoča, da se vzpostavi prijetno vzdušje," je razložila arhitektka.

Kot pojasnjuje, so prostor s kaminom namenoma obarvali z rdečo barvo odtenka karmin, saj ta predstavlja element zahoda. Sonce zahaja na zahodu in ima ponavadi veliko rdečo kroglo, ki se izgublja v morski gladini," je še dodala Troštova.