Stara meščanska hiša, ki sta jo približno eno leto intenzivno prenavljala Iva in Boštjan, je končno postala dom štiričlanske družine. V spletni epizodi Gremo mi na svoje , ki ste jo lahko spremljali na Siol.net, smo sledili njuni zgodbi ter prikazali vse ključne korake in informacije na poti do popolne prenove hiše. Pri načrtovanju prenove je pomembno dobro sodelovanje z gradbeniki, arhitekti, strokovnjaki za nepremičnine in finančnimi strokovnjaki na banki, ki ima posluh tudi za takšne projekte.

Iva in Boštjan sta se nameravala s svojima otrokoma Freyo in Erikom v novo hišo preseliti že lani, a jima jo je vreme malce zagodlo, zato so se gradbena dela zavlekla. Zadnjih pet let pred začetkom prenove so zaradi službe živeli v Nemčiji, v Slovenijo so se vrnili s posebnim projektom – prenovo stare meščanske hiše v Ljubljani. So aktivna družina, ki svoj prosti čas preživlja zunaj. So ljubitelji dolgih izletov, krajših in daljših potovanj, najraje pa skupni čas preživljajo v naravi, še posebej blizu morja in gora ter z obilico športnih aktivnosti. Njihova družinska potepanja lahko spremljate tudi na priljubljenem portalu www.kamzmulcem.si.

V zadnji, deveti epizodi serije Gremo mi na svoje bomo naredili pregled, kako je potekala prenova in kakšne nasvete imata Iva in Boštjan za vse, ki se lotevate podobno zahtevnega projekta.

Prenavljati so začeli decembra 2020, končali pa januarja 2022.

Vse težave ob vselitvi hitro pozabljene

"Ko se odločiš za prenovo, si med delom poskušaš predstavljati, kako bodo stvari videti: zidovi, stene, tla, sobe, okolica in drugo. Ampak zdaj, ko živimo v hiši, moram reči, da je videti še veliko boljša, kot smo si jo zamislili na začetku, preden smo začeli," je ob vselitvi povedal Boštjan, Iva pa je dodala: "To bi povzela z enim stavkom: prenovila sva hišo, nastal pa je dom. Vse težave, skrbi, vse neprespane noči, včasih tudi manjši spori so izginili, ko so sva videla, kaj je nastalo, in ko smo prišli v svojo novo družinsko hišo."

Hišo so kupili oktobra 2019, decembra tega leta so podpisali pogodbo. Potem so se kakšno leto pripravljali, zbirali načrte in urejali projekte za izvedbo. Gradnja oziroma prenova je trajala približno eno leto.

Vselili so se januarja letos, ko so bile glavne stvari dokončane – obe kopalnici, kuhinja, ogrevanje, voda in elektrika. Vse, kar morajo še postoriti, so pravzaprav malenkosti v primerjavi z vsem, kar so morali prenoviti.

Drobni užitki, zaradi katerih je bilo vredno vložiti toliko časa

Selitev iz stanovanje v hišo je bila ker stresna. Pomagala je vsa družina, vendar prave vselitvene zabave še niso imeli, saj morajo urediti vrt in okolico hiše.

Zelo zadovoljna sta, da sta povezala kuhinjo in dnevno sobo.

"Zame je največji užitek v hiši, v primerjavi s stanovanjem, to, da imam veliko svobode v kuhinji. Zdi se mi, da res uživam, ko pripravljam zajtrke in ko kuham. Zadovoljna sem, ker je toliko prostora, da se ni treba umikati drug drugemu, imamo prostorno dnevno sobo, kjer preživljamo večere. Največ časa pa preživljamo v kuhinji," nam je zaupala Iva, ki si je končno lahko uredila tudi vrtiček in zeliščni vrt na verandi.

Za Boštjana pa je največji užitek, ko si zjutraj pripravi kavo in jo spije na verandi, med zelenjem in ob ptičjem petju.

Prenova starih predmetov

Zdaj, ko gledata nazaj, sta vesela, da je prenova končana. Kot pravita, sta z videzom zadovoljna celo bolj, kot sta si predstavljala.

V hiši so prenovili kar nekaj starinskih oziroma originalnih elementov, na primer zelo veliko okno na stopnišču, vse stare omare, sedeže in kredence, mize in stole. Obdržali so tudi večino parketa in ga prenovili – zbrusili in namazali z oljem, kar je v celoti dobro uspelo zahvaljujoč Parketarstvu Hornit.

Kraljica med starimi predmeti pa je lončena peč, ki sta jo ohranila od prvotnih lastnikov, torej je bila narejena približno leta 1941. Pečar je moral peč podreti, jo obnoviti in ponovno sestaviti, kar je bilo precej drago, vendar se jima zdi, da je bila investicija več kot vredna, saj ni lepšega trenutka kot večer preživljati ob zakurjeni peči.

Ohranili in obnovili so tudi vse talne obloge iz teraca (glavni vhod, balkon, stopnišče v visoko klet ter predprostor), ponekod pa so naredili novega, da je videti tako kot pred 80 leti. Teraco se lahko uporablja za praktično katerokoli površino, saj je odporen na vlago, udarce in vročino. Iva in Boštjan za obnovo teraca priporočata podjetje KAMENA, Beno Ogrin.

Posebna zgodba je osrednje stopnišče na hodniku, kjer se ob visokem, t. i. katedralnem oknu dviga dvoramno stopnišče. Parketarstvo Hornit je zopet prevzelo obnovo originalne konstrukcije, le ograjo je bilo treba malce več popravljati, ker je bila že dotrajana. "Najbolj sem zadovoljen, da stopnice prav nič ne škripajo," je dodal Boštjan, ki v hiši skrbi za zelenje.

Otroški sobi: kdo dobi katero?

Kako so si razdelili prostore? "Za otroške sobe smo kar takoj vedeli, da bo večja pripadala sinu, ker je starejši. Hči je dobila, kar sva določila midva z Boštjanom, sin pa je pri urejanju svoje sobe kar konstruktivno sodeloval," je pojasnila Iva. V resnici je bilo tako, da je sin dovolil mami, da o kakšni zadevi odloči tudi ona. "Jaz sem ji povedal, kako bi rad imel, in na koncu sem jaz zmagal. Od vsega mi je najbolj všeč to, da je zelo velika, da imam pogled na ulico in dvorišče," je povedal skoraj desetletni Erik, ki se po šoli vedno zapodi med legokocke, sicer pa obožuje branje in Vojno zvezd.

Trije praktični nasveti za vse, ki bodo prenavljali

Tako Iva kot Boštjan se strinjata: predvsem je treba z obrtniki skleniti pogodbe, zato da res lahko v roku dokončaš hišo. Računati moraš tudi na višje stroške. Tretja pomembna stvar je, da že na začetku res preudarno izbereš pravo banko, ki te bo v tem dolgotrajnem postopku znala podpreti in ti priskočiti na pomoč, ko boš potreboval nasvete glede posojila ali kakšnih dodatnih zavarovanj. Svoje finance sta zaupala banki NLB in sta pohvalila njihovo stalno pripravljenost na pogovor, njihova dodatna pojasnila in storitev videoklic, ki se je nekajkrat izkazal za zelo priročno rešitev.

"Seveda so nujni zelo natančni načrti, kljub temu pa moraš biti pripravljen na res veliko improvizacije, še posebej, kadar gre za prenovo stare hiše. Dobro je tudi, da si z obrtniki na isti valovni dolžini, da se strinjajo glede tega, kaj bi rad dosegel s prenovo, kakšen slog ti je blizu ter kaj to s seboj prinese v gradbenem in tehničnem smislu," je povedal Boštjan

Na primer – prezračevanje bi najlaže naredili tako, da bi strop spustili za petnajst centimetrov in nad stropom napeljali prezračevalne cevi. Ampak potem bi izgubili originalne zaobljene robove na stropu, kar so hoteli ohraniti, ker je to del hiše in njenega sloga.

"Ko sva izbrala banko NLB za najem posojila, sva bila prepričana, da nama bo stala ob strani z nasveti, in dejansko so se najina pričakovanja izpolnila. Z NLB sva imela same pozitivne izkušnje," je povedala Iva.

