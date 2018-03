Zelišča, ki najlažje uspevajo v zaprtih prostorih

Zakaj bi kupovali zelišča, ko pa jih lahko vzgajate kar v udobju doma, na domači kuhinjski polici, in jih sveža uporabite kot dodatek za obogatitev svojih jedi.

Peteršilj in koriander sta nepogrešljivi začimbi, ki jih dodajamo skoraj v vsako jed. Če ju želite vzgajati, potem poskrbite, da lončnice postavite tja, kjer imate nižje temperature. Lahko kar na polico vzhodnega ali zahodnega okna, ker je tam manj sonca.

Navadna melisa je še ena izmed vrst, preprostih za vzgajanje. Da bi prihranili čas pri njeni rasti, jo kupite že zrelo, pripravljeno za uporabo. Zelo dobro uspeva v lončevini in zahteva redno zalivanje, vsaj trikrat na teden.

Če uživate v bolj pikantnih jedeh, potem je ingver pravi za vas. V notranjih sončnih prostorih mu zagotovite dobre razmere za rast, če njegovo rastlino postavite neposredno pred sončne žarke. Redno ga pršite z vodo, saj za dobro rast zahteva visoko stopnjo vlažnosti.

Meta je kot nalašč za tiste, ki ne želijo porabiti preveč časa za vzgojo začimb, saj uspeva skoraj povsod in ne zahteva posebnih pogojev za vzrast. Posadite jo v lončnico in jo redno zalivajte. Postavite jo lahko kamorkoli, saj uspeva tudi v najbolj nehvaležnih razmerah. Ker je ena izmed tistih, ki rastejo zelo hitro, jo bo morda treba od časa do časa tudi pristriči.

