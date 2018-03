Zabavne dejavnosti za vaše najmlajše

Vaš vrt lahko postane zabavna učna izkušnja in odličen prostor za razvoj vašega otroka. Vrtnarjenje otroku ponudi priložnost, da se nauči procesa rasti, gojenja in življenjskega cikla rastlin, pa tudi odgovornosti, negovanja in okoljske ozaveščenosti. Vrtnarjenje s starši ali babicami in dedki lahko postane učinkovit način za povečanje otrokove zavesti o tem, od kod prihaja hrana in ne nazadnje pomembnosti okolja v njegovem vsakdanjem življenju.

Foto: Pixabay

K vrtnarjenju ga boste spodbudili tako, da mu v svojem vrtu namenite lasten prostor za eksperimentiranje. Žrtvujte kotiček vrta in mu prepustite odločitev nad tem, kaj želi v tem prostoru početi. Pomagajte mu oblikovati prostor tako, da bo v raziskovanju in skrbi za to užival. Skrb za rastline lahko postane odlična avanturistična igra. Animirate ga lahko tudi z nakupom otroških vrtnarskih orodij, s katerimi lahko skrbi za svoje vrtnine.

Foto: Pixabay

Odločitev, katere vrtnine želi gojiti v svojem vrtičku, prepustite otroku, vendar je pomembno, da mu pri tem pomagate. Skupaj izberite rastline, ob katerih otroci najbolj uživajo, pri tem pa se ravnajte po merilih, ki zadovoljijo otrokove čute. Izberite rastline, ki imajo močne vonjave, velike cvetove, plodove in teksture, so znane po hitri rasti in so zlahka prepoznavne tudi za otroke. Lasten vrt je njegovo mesto za ustvarjanje, zato se ne mešajte v odločitve o tem, kje bo kaj posajeno in zakaj. Izkoristite vrt za druženje, učenje in povezovanje s svojim otrokom.

Foto: Pixabay