Rastline, ki varujejo vaš vrt

Z mešanimi posevki boste v vrt pripeljali pestrost in naravno ravnotežje, v nekaterih kombinacijah pa boste vrt obvarovali pred škodljivci in boleznimi.

Preden vaš majhen vrtiček zastrupljate s pesticidi, raje poskusite z naravnimi zakoni. Možnost preventivne zaščite rastlin bi moral poznati vsak bistroumen vrtnar, ki želi naravno gojiti na svojem vrtu. Mešanje kultur na vrtu je plod stoletnih opazovanj naših prednikov, ki so na svojih vaških vrtovih preizkušali kombinacije vrtnin. Na vrtovih so tako rasle rastline, ki so jih vrtnarji dolgo skrbno za setev izbrali samo najodpornejše primerke. Pametno je tako uporabiti nasvete naših babic in dedkov, preden prelistate vso tujo literaturo in uporabite okolju neprijazne pesticide.

Iz izkušenj tako pravi vrtnarji vedo, da nekatere vrste zelenjave ugodno vplivajo ena na drugo, druge pa se v rasti zavirajo, v nekaterih kombinacijah pa tudi druga drugo varujejo pred škodljivci.

Med rastlinami, ki jih skoraj morate imeti na vrtu, so velika kapucinka, vrtni ognjič, žametnica, česen in čebula.

Čebula in korenček, odlična soseda

Najbolj znan je primer mešane setve čebule in korenčka, ki se medsebojno varujeta pred čebulno in korenjevo muho. Namesto različnih vrt čebule lahko kot partnerje korenja posadimo tudi por in drobnjak. Česen, posajen med jagode, preprečuje pojav sive plesni, posajen med korenje pa odganja gliste.

Žametnica oziroma tagetes je zelo uporabna "varnostnica" na vrtu. Foto: Thinkstock

Ljubke žametnice so posebej priljubljene na vrtovih. Preganjajo talne ogorčice in s tem koristno vplivajo na tla. Talne ogorčice škodujejo jagodam in peteršilju. Če so se ti škodljivci razpasli po vrtu, jih lahko odženete s preprogo iz teh rož. Žametnice rastline varujejo pred ušmi, izogiba pa se jih tudi koloradski hrošč. Nasprotno pa jih imajo radi polži, zato jih sejemo na obrobke gredic ali v bolj oddaljen kotiček vrta, kjer bodo zadrževale polže, da ne bodo iskali hrane med vrtninami. Ognjič vsebuje podobne snovi kot žametnice, njegove korenine izločajo protizajedalsko snov. Sadite ga poleg korenja in med vrtnice.

Kapucinka odganja rastlinske uši in kapusovega belina, zato jo sejemo pod sadnimi drevesi, ki so jih napadle listne uši, ter poleg stročnic.

Če ob robovih fižolovih gred posadimo vrtni šetraj, bo varoval fižol pred črnimi ušmi.

Med nujnimi zelišči na vrtu sta še bazilika, ki jo sadimo zraven vseh bučnic, kumaric in paradižnika, saj odganja listne uši, komarje in pršice, kamilica zdravi prst v premeru enega metra, sivka odganja mravlje.

V naravi rastline ne rastejo v skupinah, tako smo si jih zaradi olajšanja dela omislili ljudje. Z mešanjem rastlin boste na svojem vrtu dosegli ravnovesje in ustvarjali zdravo okolje.