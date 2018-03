8 hitrih in preprostih nasvetov za spomladansko čiščenje vrta

Foto: Pixabay

1. ČIŠČENJE

Prva stvar, ki jo morate narediti, je vzeti v roke vrtne škarje in odrezati ves mrtev plevel, drevesne veje in rože trajnice, zamrznjene od zime. To storite tako, da zarežete v tla, odstranite stare korenine in naredite prostor novim za rast. Pograbite in poberite zapuščeno listje, saj je lahko gojišče morebitnih škodljivcev in bolezni.

2. HRANJENJE

Zgodnja spomlad je najboljši čas v letu za pognojitev vrta. Po prvem dežju na staro podlago nanesite novo, svežo pognojeno plast zemlje, na njo pa še kompost, da zagotovite rodovitnost.

3. OSVEŽITEV ZELENICE

Z uporabo kovinskih grabelj odstranite mrtvo rast in krtine, ki vaši travnati površini dajejo grob videz. Če je zima razredčila vašo zelenico, tovrstna območja dobro namočite z vodo in sredstvom za izboljšanje tal. Na to nato posadite novo travo.

4. RASTLINSKA ZELENJAVA

V lončnicah ali posebej za to urejenih gredicah na novo zasedite zelišča, kot so solata, paradižnik, čili, kumare, bazilika in peteršilj.

5. SADIKE IN DREVJE

Preden posadite nove sadike, poskrbite, da se znebite starih odmrlih rastlin. Z vnaprej pripravljenim načrtom pripravite nove nasade, pri tem pa poskrbite, da imajo posajene rastline dovolj prostora za rast.

6. BARVA

Vrt poživite s posaditvijo barvnih cvetlic, kot so tulipani, narcise in vrtnice. Lahko jih posadite v gredice ali lončke.

7. POPRAVLJANJE IN VRTANJE

Preverite zunanje pohištvo in prostore za sedenje. Če imate leseno pohištvo, ga je morda treba prebarvati, zategniti vse matice in vijake. Ne pozabite tudi na čiščenje žara in pometanje betonskih površin.

8. REDNO ZALIVANJE IN GNOJENJE ZA RAST

Čeprav je lahko spomladansko vreme nepredvidljivo, vam svetujemo, da za uspešno rast redno zalivate vrt, predlagamo pozne večerne ali zgodnje jutranje ure, ko je zemlja še dovolj hladna. Ne pozabite tudi na pognojitev posajenih sadik in cvetlic.

