Nočna mora ali priložnost za mini čudež?

Vsebino omogoča Leonija

Ko se končno lotimo temeljitega čiščenja doma, se tudi doma uradno začne pomlad, saj v stanovanje privabimo svežo energijo. Zdaj je priložnost, da se znebimo zimske navlake, odvečnih stvari in prahu, ki se je nakopičil po kotih.

S tem bomo osvežili svoj dom, pa tudi sami bomo v sijočem in sveže dišečem stanovanju lahkotnejše zadihali.

Najprej nad staro šaro

Prav vsi imamo te težave. V življenju kopičimo nepotrebne predmete, kar je tudi največja ovira, ko želimo brezhibno čist dom. Ob pogledu na vso ropotijo, ki na nas preži z vsake police, nas hitro premaga obup in se čiščenja niti ne lotimo.

Torej – prvi korak je sortiranje nepotrebnih in razmetanih stvari, ki niso na svojem mestu in nam niti ne služijo več. Ko bomo začeli, nas bo kar potegnilo v to opravilo in kar naenkrat nam bo žal, da se pospravljanja ne lotimo pogosteje.

Če pri čiščenju uporabljamo neoporečna ekološka in biološko razgradljiva čistila, bomo poskrbeli še za svoje dobro počutje. Hvaležni nam bodo tudi naši hišni ljubljenčki, ki se veliko bolje počutijo v gospodinjstvu, kjer prisegajo na čistila brez encimov, umetnih vonjav, barvil, konzervansov in optičnih belil, ki lahko dražijo najobčutljivejše organizme.

Prednosti uporabe bioloških čistil

Običajna gospodinjska čistila vsebujejo nevarne kemikalije, kot so pesticidi, alergeni, gensko spremenjeni encimi, ftalati in tensidi, ki lahko vplivajo na naša dihala, kožo, splošno počutje in hormonsko ravnovesje ter seveda na okolje.

Veliko prijaznejši do sebe in narave bomo, če bomo posegali po biološko razgradljivih čistilih, ki so brez neprijaznih kemikalij.

Čistila, ki so narejena na osnovi ekološko pridelanih rastlinskih olj in eteričnih olj, so veliko boljša izbira, saj se ne bomo po nepotrebnem izpostavljali nevarnim snovem.

Kar nanesemo na kožo, gre tudi pod kožo

Vse, kar uporabljamo za pranje posode in perila, čiščenje pohištva, preprog in drugih talnih oblog, na koncu "zaužijemo" ali vdihnemo tudi mi sami – prek stika s kožo, ko oblečemo oprano in z mehčalcem odišavljeno perilo, ali prek uporabe očiščene posode.

Ni se nam treba odreči prijetnemu vonju. Do okolja prijazna biološko razgradljiva čistila zaradi uporabe naravnih eteričnih olj zelo lepo dišijo in močno delujejo tudi na nečistoče. Brez slabe vesti bomo z njimi svoj dom odišavili z najlepšimi spomladanskimi vonjavami.

Kako spoznati pravo biološko čistilo?

Ekološka čistila imajo posebne oznake, ki potrjujejo neoporečnost izdelkov za osebno nego, čiščenje in pranje.

Izdelki s certifikatom ekogarancije (Eco Garantie) so izdelani iz ekološko pridelanih sestavin, ne vsebujejo GSO-encimov in so biorazgradljivi.

Oznaka Vegan Society pa potrjuje, da izdelek ne vsebuje živalskih sestavin.

Pomembna je tudi etična usmeritev podjetja

Ko kupujemo ekološka čistila, je dobro vedeti, da je tudi podjetje, ki jih izdeluje, zavezano varovanju okolja.

Oznaka Stop Climate Change na izdelku potrjuje analizo celotnega podjetja glede emisij ogljikovega dioksida in popolno preglednost nad procesi, ki se nanašajo na povzročanje emisije CO2.

Oznaka CSE pa pomeni, da podjetje deluje v skladu z načeli združenja za aplikativno poslovno etiko.