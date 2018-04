Kintsugi: stoletja star način popravila zlomljene keramike

Foto: Thinkstock

Tovrstna metoda popravljanja izdelkov časti edinstvenost zlomov, namesto da jih prikriva ali celo skrije. Pogosto so popravljeni kosi še lepši od originalnih.

Umetnost popravila zlomljene keramike sega v konec 15. stoletja, začetnik pa naj bi bil Ashikaga Yoshimasa, ki naj bi razpokano čajno posodo poslal v popravilo na Kitajsko. Ker s popravilom ni bil zadovoljen, so lokalni obrtniki začeli iskati alternativo, ki bi bila za popravilo praktična, na videz pa prijetna.

Ideja in zasnova kintsugija črpa iz filozofskih idej. Praksa popravila je povezana z japonsko filozofijo wabi-sabija, pogleda na svet, ki sprejema prehodnost in nepopolnost ter jo označuje kot lepo. Značilnosti estetike wabi-sabi so asimetrija, hrapavost, preprostost in domišljavost naravnih predmetov.

Metode kintsugija

Obstajajo tri prevladujoče metode, in sicer: združevanje razpok, zlomov in sestavljanje kosov. Čeprav je za vsako metodo značilna uporaba zlatega prahu, se lahko metode združevanja razlikujejo.

Kako se lotiti kintsugija

Če imate doma razbit ali razpokan kos keramike ali glinene lončevine, predlagamo, da razbite dele združite z uporabo lepila in na še neposušeno lepilo posujete dekorativni prah ali bleščice (lahko v različnih barvah), ki jih dobite že v vsaki bolje založeni trgovini.