OnePlus Nord: svež "severni" veter

Pametni telefon OnePlus Nord predstavlja pomemben premik družbe OnePlus, ki je zadnjih nekaj let proizvajala le zahtevnejše in premijske telefone, saj je Nord njihov prvi telefon za srednji cenovni razred po dolgem času. Kljub svoji občutno nižji ceni ponuja kar nekaj lastnosti, ki se približujejo premijskim telefonom.

O pametnih telefonih OnePlus pri nas ni bilo toliko govora kot o kakšni drugi znamki iz njihovega dela sveta, predvsem zato, ker je bila njihova neposredna prodaja v našem delu sveta precej omejena. Istoimensko kitajsko tehnološko podjetje bo decembra upihnilo (šele) svojo sedmo svečko, zdaj pa s svojimi distribucijskimi kanali vendarle prihaja bližje k nam.

Prvi trenutki srečanja s pametnim telefonom OnePlus Nord Foto: Ana Kovač

Po dolgem času OnePlusov novinec v srednjem razredu

V zadnjih letih se je OnePlus skoraj izključno ukvarjal s premijskimi telefoni, njihov verjetno najbolj znan predstavnik pa je OnePlus 8. Zdaj pa začenjajo novo poglavje in predstavljajo svoj prvi telefon srednjega razreda – Nord.

Zunanja podoba pametnega telefona OnePlus Nord (na fotografiji) nezmotljivo spominja na njihovo uspešnico iz premijskega razreda - OnePlus 8. Foto: Ana Kovač

OnePlus Nord ohranja tisto zmagovalno podobo svojih premijskih bratrancev, v močno konkurenčne in najbolj zasičene vode srednjega razreda, ki so sicer tudi največji bazen potencialnih uporabnikov, pa je zajadral z zmogljivostmi in predvsem s ceno. Razred, v katerem je ponudba tako široka in bogata, da je težko izstopati, a ima Nord nekaj zanimivih lastnosti, zaradi katerih ga ni mogoče in ni smiselno spregledati.

Kot večina današnjih novih telefonov tudi OnePlus Nord nima analognega 3,5-milimetrskega vhoda za starejše slušalke. Foto: Ana Kovač

Procesor ni najhitrejši, a Nord vendarle ni počasen

Precejšen prihranek so gotovo dosegli na račun procesorja – OnePlus Nord je namreč prvi njihov pametni telefon, ki ne uporablja Qualcommovega procesorja Snapdragon iz najvišjega razreda, temveč procesor Snapdragon 765G, ki le ni med najhitrejšimi.

To še ne pomeni, da je Nord počasen telefon, a vendarle ni tako hiter kot njegovi predhodniki s hitrejšimi procesorji.

Tako smo iz njegovega zavojčka odprli nov pametni telefon OnePlus Nord

Posebnost: tipka za hiter preklop zvonenja

Na voljo je v dveh barvah, mi pa smo si ogledali živahnejšo turkizno različico, ki jo uradno imenujejo modri marmor (Blue Marble). Drugi, bolj umirjeni barvi s sivim pridihom rečejo Gray Onyx.

Tipka za uravnavanje glasnosti je, v nasprotju z večino mobilnih telefonov, na levi strani telefona, na desni strani pa je tipka za vklop in izklop, nad njo pa drsna tipka, s katero se hitro preklaplja med zvonjenjem (ki se ga seveda prilagaja v nastavitvah), vibriranjem in izklopom zvonjenja.

OnePlus Nord nima najhitrejšega procesorja in se zato po hitrosti ne more primerjati s premijskimi bratranci, a kljub temu nikakor ni počasen. Foto: Ana Kovač

Od nič do sto v slabi uri

Varovanje dostopa do telefona lahko prepustite razpoznavi obraza ali čitalniku prstnih odtisov, ki je, kot že počasi postaja norma predvsem pri višjem razredu, skrit pod zaslonom. Deluje kar hitro, v času našega preizkusa se ni niti enkrat uprl ali zmotil pri razpoznavanju.

V zavojčku je skupaj s telefonom tudi slikonski ovitek. Foto: Ana Kovač

Akumulator ima zmogljivost 4115 miliamperskih ur, kar načeloma zadošča, da ob zmerno intenzivni rabi telefon preživi brez vtičnice od zgodnjega jutra do poznih nočnih ur. Ko pa zmanjka energije, nastopi tehnologija hitrega polnjenja Warp Charge 30T, ki z ustreznim 30-vatnim polnilcem v pol ure napolni prazen akumulator nekje do dveh tretjin, do polnega pa skupaj v kakšni minuti manj kot eno uro. Brezžičnega polnjenja pa Nord ne podpira.

Tipka za uravnavanje glasnosti je, v nasprotju z večino mobilnih telefonov, na levi strani telefona. Foto: Ana Kovač

Več frekvence za odzivnejšo dinamično sliko

Zaslon AMOLED je zelo dober in bi si upali trditi, da med boljšimi v tem cenovnem razredu. Ponuja celo možnost hitrejšega osveževanja s frekvenco 90 megahercev, ki zagotavlja boljšo odzivnost zaslona, a kdor bi raje prihranil kaj na energiji, lahko izbere običajno 60-herčno osvežitev. Izkoristek ravnega zaslona na sprednji strani je zelo velik, robovi so res minimalni. Za razliko od premijskih telefonov OnePlus Nord nima zaobljenega zaslona.

Na zadnji strani pametnega telefona OneNord Plus so štiri kamere, še dve pa sta spredaj v zgornjem levem kotu. Foto: Ana Kovač

Zaslon varuje steklo Gorilla Glass 5, zadnjo stran telefona pa dodatno lahko varuje silikonski ovitek, pravzaprav korito, ki je bilo priloženo našemu testnemu telefonu. Telefon naj bi zdržal kakšno kapljico ali dve oziroma majhno razlitje (nismo preverjali), a nima certificirane odpornosti, zaradi česar je gotovo bolje, da je čim dlje od raznih tekočin.

Posebnost telefona OnePlus Nord, ki jo zasledimo tudi na drugih telefonih tega proizvajalca, je drsna tipka na desni strani telefona, ki omogoča hiter preklop med načini opozarjanja na dohodni klic (zvonenje, vibracija, tiho). Foto: Ana Kovač

Kar šest kamer, a nekatere komaj povprečnih zmogljivosti

OnePlus Nord ima skupaj šest kamer – to je več kot na kateremkoli telefonu OnePlus do zdaj, a to ni edini dejavnik, ki vpliva na kakovost fotografij. Štiri se dvigajo nekaj milimetrov nad levim delom zadnje strani in dve sta v levem zgornjem kotu sprednje strani – sprednji kameri zmanjšata prostor za ikone notifikacij, kar pride do izraza, če jih imate zaradi mnogih programov veliko in pri celozaslonskem predvajanju videovsebin.

Glavna kamera ima enako Sonyjevo tipalo kot predhodni premijski modeli – največja ločljivost je 48 milijonov pik, kar je treba vklopiti v nastavitvah – privzeta nastavitev je zaradi varčevanja shrambnega prostora 12 milijonov pik.

OnePlusov uporabniški vmesnik OxygenOS je poln prilagoditvenih možnosti. Foto: Ana Kovač

Toda preostale kamere na zadnji strani glavni ne sledijo po zmogljivostih. Ultraširoka kamera ima namreč (pičlih) osem milijonov pik ločljivosti, makro kamera pa (borih) dva milijona. Njune fotografije neredko zgrešijo kakšno podrobnost. Fotografije nasploh tako lahko ocenimo zgolj kot solidne, pri čemer največkrat zmoti, da so včasih barve izprane in zbledele ter da se kamera ne znajde najbolje, če so na fotografiji sence.

Več kot dovolj za povprečne videozahteve

Nočni način fotografiranja (Nightscape) nekoliko popravi vtis. To sicer še ni primerljivo z nočnimi fotografijami, ki nam jih postrežejo šampioni v tej kategoriji, a se za telefon v tem cenovnem razredu v temi kar dobro obnese – razen pri ultraširokokotnih posnetkih, ki trpijo tudi zaradi odsotnosti optične stabilizacije snemanja, s katero se lahko pohvali samo glavna kamera.

OnePlus Nord je na voljo v dveh barvah, turkizna, ki ji prozvajalec reče modri marmor (Blue Marble), je živahnejša. Foto: Ana Kovač

Za vse, ki jim zadošča običajna ločljivost snemanja videov pri 30 okvirjih na sekundo, bo Nord to nalogo opravil solidno – bolj kot bi pričakovali glede na izkušnje z nekaterimi fotografijami in zelo dobro glede na njegov cenovni razred. Tu je še podpora za HDR10+, ki pride prav pri predvajanju ustrezno posnetih videovsebin.

Mladi, ki jim je po besedah proizvajalcev najbolj namenjen, bodo gotovo veseli možnosti hitrega deljenja ustvarjenih fotografij (predvsem) na družbena omrežja.

OnePlus Nord



Zaslon: 6,44 palca (16,36 centimetra) Fluid AMOLED, ločljivost 2400 x 1080 pik, 409 dpi, razmerje 20:9, osvežitev 90 hercev, čitalnik prstnik odtisov pod zaslonom, steklo Corning Gorilla Glass 5,

Procesor: osemjedrski Qualcomm Snapdragon 765G, takt do 2,4 gigaherca, GPU Adreno 620,

Pomnilnik: 12 gigabajtov LPDDR4X, na preizkušani napravi izmerjeno 11,424 megabajtov, mogoče tudi izvedbe z manj pomnilnika,

Shrambni prostor: 256 gigabajtov UFS 2.1, na preizkušani napravi izmerjeno 219,94 gigabajta, mogoče tudi izvedbe z manj shrambnega prostora, ni možnosti nadgradnje s pomnilniškimi karticami,

Kamera zadaj: glavna z ločljivostjo 48 milijonov pik (f/1.75, 0.8 mikrometra), ultraširoka z ločljivostjo 8 milijonov pik (f/2.25, zorni kot 119 stopinj), globinska z ločljivostjo pet milijonov pik (f/2.4), makro kamera z ločljivostjo dveh milijonov pik (f/2.4),

Kamera spredaj: glavna z ločljivostjo 32 milijonov pik (f/2.45, 0,8 mikrometra), ultraširoka z ločljivostjo osem milijonov pik (f/2.45, zorni kot 105 stopinj),

Akumulator: 4115 miliamperskih ur, hitro polnjenje s tehnologijo Warp Charge 30T (pet voltov, šest amperov), ni podpore za brezžično polnjenje

Operacijski sistem: Android 10, Google Mobile Services, uporabniški vmesnik OxygenOS 10.5,

Dimenzije: 158,3 x 73,3 x 8,2 milimetra,

Masa: 184 gramov,

Cena v Sloveniji: še ni objavljena.

Zelo prilagodljiv uporabniški vmesnik

Tako kot vsi telefoni proizvajalca OnePlus ima tudi Nord uporabniški vmesnik (ki mu oni rečejo operacijski sistem) OxygenOS, ki je nadgradnja Googlove različice operacijskega sistema Android (ameriške prepovedi se na OnePlus vsaj za zdaj še ne nanašajo, čeprav so tudi oni kitajsko podjetje).

OxygenOS ima lepo število prilagoditvenih možnosti, kot so razne teme, ikone in pisave, kar je pisano na kožo vsem, ki želijo čim bolj podrobno nastaviti svoj mobilni spremljevalec.

Debelina telefona OnePlus Nord je malo več kot osem milimetrov. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

OnePlus Nord je soliden predstavnik srednjega razreda, ki oblikovno stavi na preverjeno podobo svojih zmogljivejših različic. Njegov namen ni, da bi tekmoval s svojimi predhodniki premijskega razreda, kot je OnePlus 8, temveč da za svojo ceno srednjega razreda ponudi še kaj več. Čeprav ima v tem razredu, ki je za velik del uporabnikov najzanimivejši, veliko tekmecev, ima tudi OnePlus Nord svoje prednosti, zaradi katerih je zagotovo vreden ogleda.

Kaj nam je bilo všeč:

- oblika, ki je praktično enaka premijskim telefonom OnePlus,

- prilagodljivost uporabniškega vmesnika OxygenOS,

- 90-herčno osveževanje zaslonske slike,

- priložen silikonski ovitek,

- ugodno razmerje med ceno in zmogljivostjo.

Kaj nam ni bilo všeč:

- fotografije so neredko zgolj povprečne,

- ni certificirane vodoodpornosti.