Nokia 5.3: kar veliko pametnega telefona za zelo razumno ceno

Ne dovolite si, da vas cena zavede – čeprav je Nokia 5.3 (najmanj) petkrat cenejša od premijskih telefonov, to nikakor ne pomeni, da je petkrat slabša. V resnici prijetno preseneti, kaj vse je v njej za manj kot dva evrska stotaka.

Z najnovejšo reinkarnacijo svoje "petice" meri družba HMD Global, lastnica blagovne znamke Nokia za mobilne telefone, na nezahtevne uporabnike, ki jim je prednostno merilo cena. Foto: Ana Kovač

Čisti Android

Glede na svoje razumljivo skromnejše gradnike je Nokia 5.3 pravzaprav še zelo odziven in živahen telefon. Temu gotovo pomaga tako različica operacijskega sistema Android One, ki je optimizirana za telefone z manj zmogljivimi (a zato tudi veliko cenejšimi) gradniki, kakor tudi dejstvo, da ni nameščen noben zunanji program.

Na pametnem telefonu Nokia 5.3 je čisti operacijski sistem Android 10 brez dodatnega uporabniškega vmesnika in brez kakršnihkoli dodatnih prednameščenih programov, ki jih radi nameščajo drugi proizvajalci - tudi tako, da jih ni mogoče preprosto odstraniti. Foto: Ana Kovač

Nekateri drugi proizvajalci namreč opremijo svoje telefone z različnimi programi, žal tudi takšnimi, ki jih zaradi njihovega interesa ni mogoče (preprosto) odstraniti.

Program Android One ni jamstvo samo za optimizacijo programja, temveč tudi za najhitrejši dostop do varnostnih popravkov in posodobitev obstoječih ter nadgradnjo na naslednji dve novi različice (Googlovega) operacijskega sistema Android, to bosta Android 11 in 12.

Pri kameri se vidi varčevanje

Ob tej ugodni ceni pa seveda ne moremo pričakovati, da bo vse vrhunsko. Morda se to še najbolj opazi na kameri. Kot je značilno za cenejše telefone, so fotografije v običajnih razmerah in ob primerni osvetljenosti velikokrat dobre, vse druge pa že manj.

Krožna razporeditev optičnih komponent hrbtne kamere je videti, kot da bi posnemala občutno dražje modele. Foto: Ana Kovač

Predvsem pri nočni fotografiji ne smemo pričakovati preveč dobrih posnetkov kljub nočnemu načinu dela, ki poskuša vsaj malo pomagati.

Povprečnost kamere potrjujejo tudi njene specifikacije. Primarna kamera zadaj ima ločljivost 13 milijonov pik, ultraširoka pet milijonov, senzorja za makrofotografijo in globino dva milijona, sprednja pa osem milijonov.

Poceni, a ni cenen

Varčuje se seveda tudi pri materialih ohišja. Ni kovine, ni stekla, temveč je, kakor je za telefone tega razreda običajno, plastika, a kljub temu Nokia 5.3 nima cenenega videza.

Prav nasprotno, ker pa je njena debelina (samo) 8,5 milimetra, niti ni videti okorno. Tudi krožna razporeditev optičnih komponent hrbtne kamere je videti, kot da bi posnemala občutno dražje modele.

Debelina pametnega telefona Nokia 5.3 je (samo) 8,5 milimetra. Foto: Ana Kovač

Zmore tudi mobilno plačevanje

Za manj kot 200 evrov, kolikor znaša priporočena redna maloprodajna cena brez ugodnosti ob morebitni vezavi naročniškega razmerja, zna in zmore pametni telefon Nokia 5.3 marsikaj, njegov akumulator pa ne bo žejen elektrike niti po celodnevni uporabi.

Nazivna zmogljivost 4.000 miliamperskih ur je na prvi pogled videti nizka, a je optimizacija strojne in programske opreme zaslužna za varčno ravnanje z energijo.

Na ohišju pametnega telefona Nokia 5.3 ni kovine in ni stekla, temveč je, kakor je za telefone tega razreda običajno, plastika, a kljub temu ta telefon nima cenenega videza. Foto: Ana Kovač

Telefonček ima celo brezstično komunikacijo (NFC), kar pomeni, da ga lahko uporabljamo za brezstično plačevanje z mobilnimi denarnicami bank ali namesto plastične različice ljubljanske mestne kartice Urbana.

Na hrbtni strani pod kamerami je čitalnik prstnih odtisov, ki je glede na ugodno ceno telefona presenetljivo odziven.

Nokia 5.3



Dimenzije: 164,3 x 76,6 x 8,5 milimetra

Masa: 185 gramov

Omrežja: 2G (GSM), 3G (UMTS, HSPA), 4G (LTE)

Zunanjost: plastično ohišje, na zaslonu steklo Gorilla Glass 3

Zaslon: IPS LCD, premer 6,55 palca (16,6 centimetra), površina 103,6 kvadratnega centimetra, razmerje stranic 20:9, izkoristek sprednje strani za zaslon okrog 82 odstotkov, ločljivost 720 x 1600 pik, 268 pik na palec

Operacijski sistem: Android 10, Android One

Procesor: osemjedrni 11-nanometrski Qualcomm Snapdragon 665, štiri jedra s frekvenco do 2,0 gigaherca in štiri s frekvenco do 1,8 gigaherca, grafični procesor Adreno 610

Pomnilnik: štiri gigabajte

Shrambni prostor: 64 gigabajtov, razpoložljivo do 47 gigabajtov, razširljivo s pomnilniško kartico microSD še do dodatnih 512 gigabajtov

Kamera zadaj: glavna z ločljivostjo 13 milijonov pik, f/1.8, ultraširoka z ločljivostjo pet milijonov pik, 13 milimetrov, makrokamera z ločljivostjo dva milijona pik, senzor globine z ločljivostjo dva milijona pik; bliskavica LED, HDR, panoramski način; videoformati: 4K in 1080p pri 30 slikah v sekundi

Kamera spredaj: ločljivost osem milijonov pik, f/2.0, širokokotna, videoformat 1080p pri 30 slikah v sekundi

Povezave: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot, GPS (A-GPS, GLONASS, BDS ), NFC, 3,5-milimetrski vmesnik za slušalke, FM-radio, USB-C, čitalnik prstnih odtisov

Akumulator: litij-polimerski, nazivna zmogljivost 4000 miliamperskih ur, neodstranljiv; polnilec 10 wattov

Do starih slušalk je prijazen

Naš preizkušanec je bil v modri, pravzaprav skoraj turkizni barvi, sicer pa je Nokia 5.3 na voljo še v dveh barvah. Ob straneh velikega 6,55-palčnega (16,6-centimetrskega) zaslona praktično ni več roba, nekaj pa ga je še na spodnji in zgornji strani. Sredi zgornjega roba se je kot kapljica v zaslon umestila sprednja kamera.

Zavojček s pametnim telefonom Nokia 5.3 Foto: Ana Kovač

Zaslon ima ločljivost 1.600 x 720, seveda manjšo kot telefoni višjih razredov, a je pogled nanj še vedno prijeten – nekako smo imeli enak občutek kot pri e-papirju. Razmerje stranic zaslona je 20:9.

Na zgornji strani je za marsikoga dobrodošel 3,5-milimetrski vmesnik za analogne slušalke, na spodnji strani pa vmesnik USB-C in odprtina za zvočnik, ki zagotavlja dovolj glasen, a komaj povprečen zvok.

Na spodnji strani pametnega telefona Nokia 5.3 sta vmesnik USB-C in odprtina za zvočnik, ki zagotavlja dovolj glasen, a komaj povprečen zvok. Foto: Ana Kovač

4G ni več samo za dražje telefone

Nokia 5.3 kljub svoji ugodni ceni zagotavlja povezovanje v omrežja 4G/LTE, kar je še en dokaz, da je mobilna telefonija četrte generacije našla svojo pot tudi v najcenejše razrede mobilnih naprav.

Pametni telefon Nokia 5.3 poganjajo osemjedrni procesor Snapdragon 665, ki je stari znanec telefonov srednjega razreda, in štirje gigabajti delovnega pomnilnika, kar je ravno tako značilnost (spodnjega dela) srednjega razreda. Shrambnega prostora je nominalno 64 gigabajtov, a ga ja zaradi operacijskega sistema uporabnikom na voljo za približno četrtino manj. Temu se da pomagati s pomnilniško kartico microSD, ki lahko to vrednost poveča za največ 512 gigabajtov.

Nokia 5.3 je ohranila analogni 3,5-milimetrski priključek za slušalke. Foto: Ana Kovač

Presenetljivo hiter in odziven za svojo ceno

Za manj zahtevne uporabnike opravi Nokia 5.3 svoje delo več kot dobro in hitro, kar je prijetno presenečenje ob upoštevanju njene cene. Ne počepne niti ob velikem številu sočasno odprtih aplikacijskih oken.

Ravno zelo ugodno razmerje med zanesljivostjo in hitrostjo delovanja na eni strani ter ceno na drugi strani je verjetno največja prednost pametnega telefona Nokia 5.3. To mu daje pomembno prednost pred tekmeci v najugodnejšem cenovnem razredu.

Za manj zahtevne uporabnike opravi Nokia 5.3 svoje delo več kot dobro in hitro, kar je prijetno presenečenje ob upoštevanju njene cene. Foto: Ana Kovač

Ljubitelji mobilne fotografije ne bodo preveč srečni

Ni pa to edina prednost, zaradi katere je Nokia 5.3 resen kandidat za vse, ki želijo za pametni telefon porabiti čim manj, a vseeno nočejo žrtvovati preveč funkcionalnosti in zmogljivosti. Lahko pričakujemo, da bo takšen telefon uspešnica predvsem na razvijajočih se trgih po svetu, a to še ne pomeni, da ne bo prepričal tudi določenih uporabnikov pri nas.

Nokia 5.3 ne bo najboljša izbira za tiste, ki od svojega pametnega telefona pričakujejo, da jim izpolni tudi vsa pričakovanja fotoaparata in videokamere. Ti bodo morali poseči po kašnem (občutno) dražjem pametnem telefonu.

Kaj nam je bilo všeč:

- kar precej telefona za razmeroma malo denarja,

- Android One ter njegov čist vmesnik in sprotne posodobitve operacijskega sistema,

- hitro in zanesljivo delovanje, zlasti glede na ceno,

- cena.

Kaj nam ni bilo všeč:

- neprepričljiva kamera, zlasti nočni in drugi slabše osvetljeni motivi,

- nekakovosten zvok.