Je to pametna ura, ki je končno narejena z mislijo na dame? #foto

Večina pametnih ur ima tako veliko ohišje, da se na tanjših ženskih zapestjih ne obnese: ker je prevelika, neudobna in prej v napoto kot v pomoč. Prav to je tudi razlog, zakaj se nekatere predstavnice nežnejšega spola na koncu sploh ne določijo za nakup.

Samsung se je z uro Galaxy Active2 še najbolj približal temu kriteriju. Ura je lahka in udobna, ohišje pa lepo in majhno, a še vedno dovolj veliko za spremljanje vseh podatkov na zaslonu.

Bi bilo primarno prikazovanje podatkov na pametnem telefonu dovolj?

Ob tem se poraja novo vprašanje: je za pametne ure sploh nujno, da (vse) svoje zmožnosti prikazujejo na zaslonu? Marsikateremu uporabniku je dovolj le, da spremlja potrebne podatke, šteje korake, porabo kalorij, opozarja na gibanje in vse skrbno beleži na pametnem telefonu.

Če bi to primarno prikazovala na pametnem telefonu in bi bil s tem dizajn ure lahko tanjši, manjši in elegantnejši, bi se zanjo verjetno odločalo več žensk, ki se nočejo ločiti od aktivnosti, a tudi od urejenih oprav ne.

Uri Galaxy Active2 je to uspelo najbolje do zdaj, celo bolje od Applove ure, ki smo jo testirali septembra.

Manjši dizajn bo zadovoljil večino tanjših zapestij

Galaxy Active2 je na voljo v dveh različicah: v 44-milimetrski in 40-milimetrski dimenziji. Prav druga, manjša različica, je kriva za to, da si Samsung pri tej pametni uri zasluži dodaten plus.

40-milimetrska se odlično poda na tanjša in manjša zapestja, ne izstopa in ne moti pri nošenju.

Ob kombinaciji usnjenega paščka namesto gumijastega (ki daje bolj športen videz) in primerno izbranemu ozadju zaslona se lahko tudi pametna ura zelo približa večni klasiki, ki je služila le enemu namenu: beleženju časa.

Samsung ali Apple? V tem primeru Samsung.

Že pri testiranju četrte generacije Applove ure smo se spraševali, zakaj je težko najti pametno uro, ki bi bila hkrati tudi lep modni dodatek. Apple se sicer trudi, a dokler bodo uporabnikom ponujali le kvadratne različice, se omejujejo pri številu ženskih uporabnic.

Čeprav sta zadnji generaciji Applove pametne ure tako lahki, nosljivi kot tudi manjši, ju Galaxy Active2 prekaša v povsem preprosti stvari: obliki.

Večina ljudi klasično ročno uro dandanes namreč nosi zato, ker je videti dobro in je lahko lep modni dodatek. Zaradi same funkcije kazalnika časa je že pred leti izgubila proti prenosnim telefonom, a pametna ura je v kategoriji uporabnosti pridobila prednost. Videti je bilo, da jo kljub temu čaka še dolga pot, da bo lahko z ročno uro tekmovala v estetiki, a Samsung je z Galaxy Active2 na dobri poti.

Poleg dimenzije ohišja lahko izbirate še med različnimi barvami in modeli paščkov:

Kako se razumeta Galaxy Active2 in iOS? Zelo dobro.

Izkaže se tudi v tem, kako se razume z Applovim operacijskim sistemom. Ta na Samsungovi uri deluje hitro, zanesljivo in tako dobro, da za trenutek pozabiš, da sploh ne gre za dve Applovi napravi, ki sta med seboj telepatsko povezani.

Že prvo spoznavanje in povezovanje ure z iPhonom napoveduje nezapleteno sodelovanje, saj je povsem preprosto in skoraj primerljivo s povezovanjem Applove ure z Applovim telefonom.

Kaj pa baterija?

Baterija zadnje Samsungove pametne ure se v praksi izkaže tako, da zdrži vsaj en dan delovanja, ob zmanjšani aktivnosti pa lahko tudi dlje. Polnjenje je preprosto z brezžičnim polnilnikom, na katerega uro zgolj položite.

V tem primeru sta si Galaxy Active2 in Applova ura četrte generacije, ki smo jo testirali, precej podobni: obe si bolj kot plus zaslužita minus, saj prazna baterija ob koncu dneva pomeni, da je treba uro polniti vsak večer, pri čemer beleženje spanja, ki marsikomu veliko pomeni, odpade.

Kaj nam je bilo všeč:

– Velikost oziroma majhnost zaslona,

– lahkotnost in s tem bolj udobna nosljivost,

– odlična kompatibilnost z ios,

– dejstvo, da se še najbolj od vseh pametnih ur približa eleganci klasične ročne ure.

Kaj nam ni bilo (preveč) všeč:

– Vzdržljivost baterije,

– cena: Galaxy Active2 z 429,99 evra ni bistveno cenejša od Applove zadnje različice, ki stane od 429,99 do 480 evrov,

– debelina ohišja: ura bi bila še popolnejša z malce tanjšim.

