Kako nosljiva in uporabna je Applova pametna ura? #foto

Večina ljudi ročno uro dandanes nosi zato, ker je videti dobro in je lahko lep modni dodatek. Zaradi same funkcije kazalnika časa je že pred leti izgubila proti prenosnim telefonom, a pametna ura je v kategoriji uporabnosti pridobila prednost. Kljub temu jo čaka še dolga pot, da bo lahko z ročno uro tekmovala v estetiki.

Kdaj bodo pametne ure lepe?

Pametne ure, ki so trenutno na trgu, so si med seboj bolj ali manj zelo podobne. Razlikujejo se v obliki in paščkih, a vse v prvi vrsti ponujajo pust črn zaslon, ki pa je nemalokrat za veliko (ženskih) zapestij prevelik.

Dolgočasen zaslon lahko za zdaj vsaj malce polepšamo s paščki, kar pomeni, da so lahko pametne ure nosljive skoraj vsak dan. Skoraj. Na trgu je že veliko različnih paščkov za različne priložnosti in stile, zato tudi pametne ure postajajo malce lepše.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Ozadje zaslona kot pika na i opravi

Dokler bodo pametne ure pač takšne, kakršne so, se bo treba znajti po svoje. K nešportni opravi se bodo bolje podale takole:

z izbiro drugačne barve in materiala paščka,

z dvojnim paščkom, ki se okrog zapestja ovije dvakrat,

s takojšnjo spremembo zaslona v razpoloženje oprave.

Dobra stran je, da lahko ozadje zaslona na skoraj vseh urah spreminjate po želji in glede na oblačila, ki jih nosite, s čimer lahko svojo opravo celo dodatno popestrite. (V mislih imamo Miki Miško ob sicer resnejši obleki.)

Foto: Bojan Puhek

Kako se ob tem obnese nova Applova ura?

Apple je pred nekaj dnevi predstavil že peto različico svoje pametne ure, a še preden bo ta na voljo pri nas, smo preverili, kako se nosi četrta generacija. Pri tej je jabolčni gigant ponudil več variant: 40-milimetrski ali 44-milimetrski digitalni zaslon, ohišja v več barvah ter paščke iz različnih materialov. S tem je malce izboljšal izkušnjo ure pri uporabnikih, ki si želijo več kot samo dobro in hitro delovanje ure:

ura je lahka in zato prijetno nosljiva,

manjša dimenzija zaslona je primerna tudi za tanjša zapestja,

v paketu se nahajata dve različni dolžini paščka,

paščke lahko dokupite in jih preprosto menjavate.

S pravo kombinacijo barve ohišja, paščkov in ozadja zaslona lahko postane nepogrešljiv modni dodatek, ki se vam prilagaja kot kameleon. Če se seveda lahko navadite na kvadraten, a v seriji štiri malce bolj zaobljen digitalni zaslon.

Foto: Bojan Puhek

Največji minus? Baterija. Največji plus? Hitrost.

No, pravzaprav je največji minus Applove ure cena. Redna cena serije štiri je za manjšo 40-milimetrsko 439, za večjo pa 469 evrov. Druga pomanjkljivost je baterija. Ta bo morda zdržala dva dni, a bolj realno en dan. Kar pomeni, da jo je treba napolniti vsak večer, če jo želite zjutraj spet nositi.

To pa privede do naslednje pomanjkljivosti: z Applovo uro torej ne morete beležiti spanja, poleg tega pa nima prednaložene "hišne" aplikacije za spremljanje spanca. To si morate izbrati in naložiti sami, nato pa upati, da bo ura po celem dnevu delovanja zdržala še celo noč.

Plusi? Pravzaprav je prednost ure skoraj vse, kar dela Applove izdelke tako dobre in priljubljene. Serija štiri je še hitrejša od predhodnika, zato je uporabniška izkušnja z njo res odlična, poleg tega pa je nadgrajena še s posebno funkcijo zaznavanja padcev in omogočanja klica v sili.

Pod črto: serija štiri bo zaradi vsega naštetega verjetno zadovoljila tudi uporabnike, ki jim ročna ura predstavlja modni dodatek, a še vedno čakamo, da bo Apple ponudil tudi okroglo verzijo. Njihova pametna ura (žal) tudi v peti generaciji ostaja kvadratna.

