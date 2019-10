"Jabolčni" #foto in #video potep po Kefaloniji

Z novo generacijo iPhonov so se ti bolj kot kadarkoli prej približali temu, da so prej dobri fotoaparati kot pametni telefoni. Sploh iPhone 11 Pro dela tako kakovostne fotografije, da je navdušil celo nekatere profesionalne fotografe.

Sočasno z lansiranjem nove serije iPhonov je Apple poskrbel, da so ti romali v roke pravega testnega občinstva - profesionalnih fotografov. Večino je trojna kamera modela iPhone 11 Pro navdušila, saj sliko ulovi s širokokotno, ultraširokokotno in telefoto lečo.

"Ultraširokokotna leča ti omogoča, da ujameš popolnejšo zgodbo," je na primer ugotovil fotoreporter James Martin, Michael Sasser pa je poskušal z iPhonom 11 Pro nadomestiti svoj profesionalni fotoaparat Fujifilm GFX 50R in posneti profesionalne modne fotografije v "boudoir" navdihu.

Ali je prepričal tudi nas, navadne uporabnike?

Mi smo preizkusili iPhone 11 Pro Max med obiskom grškega otoka Kefalonija.

Prvič: ultraširokokotna kamera

Leča te kamere dela naravnost odlične fotografije. Zajem detajlov, barv in celotne (širše) slike je najboljši Applov do zdaj. Preverite sami:

Foto: Branka Grbin

Foto: Branka Grbin

Foto: Branka Grbin

Da bi bolje dojeli, kaj ultraširokokotna kamera sploh prinaša, smo jo primerjali s širokokotno in še s telefoto lečo:

Posneto z ultraširokokotno kamero ... Foto: Branka Grbin

... s širokokotno kamero ... Foto: Branka Grbin

... in s telefoto lečo. Foto: Branka Grbin

Ko enkrat preizkusiš, kaj ti prinaša ultraširokokotna kamera, je težko ostati samo pri širokotkotni. Še dobro, da jo je Apple vključil v vse tri letošnje modele (navadnemu iPhonu 11 namreč manjka telefoto leča).

Z ultraširokokotno kamero ... (pogled z ostankov gradu Agios Georgios) Foto: Branka Grbin

... in s širokokotno kamero Foto: Branka Grbin

Drugič: sprednja kamera z enako zmogljivostjo

Tega bodo veseli vsi ljubitelji selfijev na svetu. Sprednja kamera namreč dela enako kakovostne fotografije kot zadnja, dodali pa so ji še funkcijo "slo-mo" za snemanje "slofijev". Pri Applu si namreč želijo začeti nov trend, selfije v počasnem posnetku, v čemer naj bi uživali vsi, ki radi uporabljajo sprednjo kamero za fotografiranje sebe.

A prvi odzivi na "slofije" niso obetavni in tudi nas ta ni prepričal.

Sprednja kamera končno dela precej boljše posnetke. Foto: Branka Grbin

To je "slofi":

Tretjič: obdelava fotografij zunaj okvirja

Novi modeli se izkažejo tudi pri obdelavi fotografij, kar je mogoče prav zaradi ultraširokotkotne leče. Preden posnamete fotografijo, lahko takoj vidite, kaj vse bo zajela leča.

Leča zajema širšo sliko, zunaj robov. Foto: Branka Grbin

Kamera v objektiv sicer ujame ožjo sliko, a če jo želite naknadno obdelati, jo lahko raztegnete do robov, ki so bili razvidni v predogledu:

Odrezana fotografija lahko v obdelavi postane precej boljša. Foto: Branka Grbin

V obdelavi lahko fotografijo razširite, premaknete levo ali desno itd. Foto: Branka Grbin

Tako slika postane širša:

Foto: Branka Grbin

Tako odrezan senčnik ni več odrezan. Foto: Branka Grbin

Četrtič: zelo dober nočni način

Enajstice so dobre nočne ptice, saj nočne fotografije dvignejo na višjo raven. Takole je na primer videti nočna fotografija, posneta z iPhonom 11 Pro Max in z lanskim XR:

Levo: iPhone XR, desno: iPhone 11 Pro Max Foto: Branka Grbin

Levo: iPhone XR, desno: iPhone 11 Pro Max Foto: Branka Grbin

Lahko pa vas zmede predogled. Ta namreč pokaže pravi zmazek in prva misel ni optimistična. A zgoraj se izpiše "hold still" (bodite pri miru, op. p.), pritisnete na sprožilec in kamera začne ustvarjati fotografijo. Nato nastane nekaj čisto drugega.

Levo: nejasen predogled, desno: precej dobra nočna fotografija Foto: Branka Grbin

Kako nastane nočna fotografija s Pro Max:

Še vedno pa se ne moremo izogniti vtisu, da ima konkurenca, predvsem Samsung in Huawei, pri svojih "top" modelih še bolj navdušujoče nočne fotografije.

Petič: kakovost videoposnetkov

Ni treba posebej omenjati, da bodo kamere posnele tudi odlične videoposnetke. Tako so ujele čudovite barve ene najbolj obleganih atrakcij Kefalonije, jame Melissani:

Tako pa se pri snemanju videa odreže "zoom in":

Dodaten plus je prehod s fotografije v video za primere, ko si sprva želite posneti fotografijo, a si premislite in hočete raje video. Pritisnete in podržite na sprožilcu ter ga pomaknete v funkcijo "lock" .

Hitrejši preklop med foto in video:

Dodaten plus: vzdržljivost baterije

Življenjska doba baterije v modelih enajstic prinaša znaten preskok na bolje. Navaden iPhone 11 obljublja eno uro več, modela Pro pa kar pet ur dlje trajajočo baterijo.

Torej, kupiti telefon s podpisom 11?

Ker je zdaj bolj kot kadarkoli prej zelo pomembno biti trajnosten, bo nadgradnja operacijskega sistema iOS 13 v starejših modelih za številne uporabnike povsem dovolj, sploh če imate enega od lanske generacije.

Če pa imate šestico ali celo starejšega, bo navadna enajstica za ugodnih 799,99 evra dober nadomestek. Za Pro bo treba odšteti 1.159,99 evra, za različico Max pa še 90 evrov več. Nova generacija iPhonov ni revolucionarna, a bo zadovoljila vse, ki cenijo dobro fotografijo.

Še več fotografij s Kefalonije, posnetih s telefonom iPhone 11 Pro Max:

Kaj nam je bilo všeč:



- ultraširokokotna leča, ki lahko hitro postane primarni način fotografiranja,



- kakovostna sprednja kamera za še boljše selfije, sploh v portretnem načinu,



- obdelava fotografij zunaj okvirja,



- precej boljši nočni način kot pri lanskem modelu,



- hitrejši preklop med fotografijo in videom,



- izboljšana vzdržljivost baterije glede na predhodne iPhone.

Kaj nam ni bilo všeč:



- kot vsako leto do zdaj: cena, cena navadne enajstice je pohvalna, a si želimo, da bi se pri Applu na enak način uporabnikom približali tudi takrat, ki si zaželijo naprednejših različic,



- slofi, ki ga tu omenjamo zgolj zato, ker so se pri Applu z njim močno hvalili in si celo upali napovedati, da bo postal svetovni trend, a menimo, da bo to zgolj še ena kratkotrajna igrača in ena od manj uporabljanih funkcij na "jabolčkih",



- nočni način je najboljši do zdaj, a konkurenti so že pred nekaj časa pokazali, kako se to dela.

