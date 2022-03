Huawei Watch GT Runner: posebej prirejena za tekače, zanimiva tudi za preostale

Podobnosti med urama Huawei Watch GT Runner in Huawei Watch GT 3 je kar veliko, razlike pa so vse po vrsti prirejene za tekače. Začne se že pri masi, ki je pri "tekaču" nižja približno za eno desetino na račun lažjega in odpornejšega materiala. Predvsem so kovino nadomestili s polimernimi vlakni, ki še vedno ohranjajo precej elegantno podobo, kar pri plastičnih materialih ni vedno samoumevno.

Po zagotovilih proizvajalca imajo izbrani materiali tudi manj vpliva na sprejem in obdelavo signala GPS za določanje položaja, kar bi pomenilo natančnejše določanje položaja, a nam čas ni dopuščal temeljitejše analize, ki bi to potrdila (ali ovrgla).

Zgornja tipka na desni strani pametne ure Huawei Watch GT Runner je, enako kot pri sorodni pametni uri Huawei Watch GT 3, tudi vrtljivi kolešček. Foto: Ana Kovač

Huawei Watch GT Runner je na voljo le v eni velikosti – s premerom zaslona 46 milimetrov in podporo za izmenljive 22-milimetrske paščke. Manjše, 42-milimetrske različice nima, kar bo slaba novica predvsem za dame. So pa pri tej uri poskrbeli za konstrukcijske posebnosti, ki pomagajo preprečiti srbenje in druge nevšečnosti ob uri, tudi kadar je zapestje prepoteno od teka.

Odličen zaslon, veliko meritev, pogovori prek ure …

Zaslon premera 1,43 palca (3,63 centimetra) je povsem enak kot pri pametni uri Huawei Watch GT 3, pri kateri nas je že takrat prepričal s svojimi živimi barvami, dobrim kontrastom in prijetno svetilnostjo.

Skupni so tudi različni senzorji in merilci, vključno s tistim za merjenje nasičenosti krvi s kisikom, ter možnosti povezovanja prek aplikacije Huawei Health, ki je na voljo tudi za Applov operacijski sistem iOS. Kot pri prejšnjih Huaweievih urah bo tudi Runner dal največ od sebe v povezavi z enim od pametnih telefonov iz iste hiše – z njimi se pametna ura preprosto poveže dobesedno v le nekaj trenutkih.

Zvočnik in mikrofon na uri omogočata, enako kot pri vzornici "trojki", med drugim tudi sprejemanje klicev in pogovor prek ure, do določene mere (z vnaprej nastavljeno izbiro desetih stikov) tudi klicanje, če je ura povezana z mobilnim telefonom prek povezave Bluetooth.

Izbira lažjih, a vendarle odpornih materialov je le ena od prilagoditev te pametne ure posebnostim rekreativnih in športnih tekačev. Foto: Ana Kovač

Aplikacija Zdravje

Huaweievi pametni uri za tekače ne manjka nič od bogatega nabora telesnih meritev (stres, spanje, kisik v krvi …), ki jih prikaže v aplikaciji Huawei Zdravje/Health. Njena najnovejša različica s podporo novim Huaweievim nosljivim napravam bo vedno najprej na voljo v Huaweievi programski tržnici AppGallery.

Aplikacijo bi lahko še izboljšali, upamo predvsem, da bo kmalu – zaradi udobnejše uporabniške izkušnje – omogočala izbiro in izvajanje čim več nastavitev in opravil, ki jih moramo sicer narediti na za naše prste utesnjeni številčnici.

Številčnice za pametno uro Huawei Watch GT Runner Foto: Srdjan Cvjetović

Seveda je pri vseh telesnih meritvah na nosljivih napravah treba vedeti, da to niso nujno naprave z medicinsko natančnostjo, a so vendarle več kot dobre pri nakazovanju sprememb in trendov.

Za tekače prirejeni številčnica in programi vadbe

Pomembna razlika med dvema urama serije Watch GT je v programski podpori, katere razsežnosti avtor tega prispevka, ki ni tekač, najbrž niti ne more oceniti in ceniti v njeni polni veljavi za tekače.

Omenimo delitev programov na notranji in zunanji tek, številčnico, ki je "trojka" nima, s prikazom podatkov, ki tekače najbolj zanimajo (vmesni časi, srčni utrip, nadmorska višina in še marsikaj), izboljšano določanje položaja … S tem gotovo še nismo našteli vseh tekaških bombončkov.

Tekačem prilagojena številčnica z vsemi podatki, ki bi jih med tekom lahko zanimali, na enem mestu. Foto: Ana Kovač

Traja in traja

Huaweieve ure so nas navadile na dolga obdobja med polnjenji (vsaj del zahvale gre operacijskemu sistemu HarmonyOS 2) in novi Runner ne prekinja te tradicije. Koliko ur ali dni točno to pomeni, pa je odvisno od tega, kako uro uporabljamo. Na splošno je znano, da je določanje položaja eden izmed pogoltnejših porabnikov, ni pa to edina energije lačna funkcija, ki jo uporabljamo (zlasti) med tekom.

V vsakem primeru je avtonomija Huaweievih ur eno od področij, kjer imajo glede na številne druge proizvajalce pomembno prednost. Ko energija vendarle usahne, pa bo nekje v poldrugi uri prazni akumulator prek brezvrvičnega napajalnika spet do vrha poln.

Zadnja stran pametne ure Huawei Watch GT Runner. Foto: Ana Kovač

Če bi bili bolj športno dejavni, bi še več odkrili

Če od pametne ure pričakujete podporo za brezstično plačevanje, boste razočarani, ker nima možnosti pripadajočega povezovanja (NFC), čeprav v povezani aplikaciji Huawei Zdravje/Health kaže možnost e-denarnice.

Kljub temu ima pametna ura Huawei Watch GT Runner lep nabor všečnih in dobrih lastnosti, s katerimi nagovarja svoje (prihodnje) uporabnike. Še veliko bi jih gotovo odkrili, če bi bili dejavnejši pri rekreaciji in preizkušali uro dalj časa.

Zvočnik in mikrofon na uri, enako kot pri vzornici "trojki", med drugim omogočata sprejemanje klicev in pogovor prek ure, za največ deset številk pa tudi klicanje brez jemanja povezanega telefona v roke. Foto: Ana Kovač

Na suhem in v vodi

Pametna ura Huawei Watch GT Runner je že v maloprodaji tudi pri nas, njena priporočena redna maloprodajna cena pa je 299 evrov.

Dobra bo tudi za potapljače, ker ima deklarirano vodoodpornost do petkratnika zračnega tlaka, torej do 50 metrov globine, ter v množici rekreativnih in športnih programov tudi za dejavnosti v vodi.

Pametna ura Huawei Watch GT Runner brez paščka tehta manj kot 39 gramov. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Huawei Watch GT Runner je ciljano prilagojena pametna ura za tekače, a je s svojo podobo in vso preostalo funkcionalnostjo povsem primerna tudi kot poslovna ura.

Kot njen vzornik Huawei Watch GT 3 ima zgleden zaslon, dolgo avtonomijo in še druge prednosti, zaradi katerih bo zanimiva tudi za preostale uporabnike, ne samo za glavno ciljno skupino, ki se ji približuje s specifično funkcionalnostjo in oblikovnimi priboljški posebej za tekače.

Kaj nam je bilo všeč:

- pregleden in svetel zaslon,

- lažji, a še vedno odporni in elegantni materiali,

- dodatne funkcije za ciljno skupino tekačev,

- (zelo) dolga avtonomija (vzdržljivost), ki smo je vajeni pri Huaweievih pametnih urah.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni nekaterih funkcij pametne ure,

- samo ena velikost, ki je primerna predvsem za velike (moške) roke.