Huawei Watch GT 3 SE: lahek in vzdržljiv športnik

Ko smo pred šestimi meseci preizkušali pametno uro Huawei Watch GT 3 Pro, ki je prišla natanko pol leta po "osnovni" pametni uri v družini Huawei Watch GT 3, smo zapisali pomislek, da bo visoka cena (399 evrov ali več) marsikoga odvrnila od nakupa – kljub temu, da ta pametna ura ponuja res veliko.

Zdaj pa smo dobili še enega člana te družine, katerega cena je občutno nižja (priporočena redna maloprodajna cena je 199 evrov), a je vendarle ohranil nekatere najbolj zaželene lastnosti svojih zmogljivejših predhodnikov.

Video: utrinki ob kratkem snidenju s pametno uro Huawei Watch GT 3 SE

Cenejši, a še vedno veliko dobrot kot pri bratcih

Za začetek lahko zapišemo, da je vzdržljivost akumulatorja še vedno tako vrhunska, da bo, odvisno od načina uporabe, med dvema izletoma do vtičnice minilo približno od deset do 14 dni – seveda zaradi včasih malce preveč agresivnih funkcij varčevanja. Primerljiv je tudi velik in lepo pregleden zaslon AMOLED, ki ga varuje steklo Gorilla Glass.

Tu so tudi podpora za več kot sto vadbenih dejavnosti, tehnologija TruSleep 3.0 za spremljanje kakovosti spanja, senzor srčnega utripa, merjenje srčnega utripa, vodoodpornost do petkratnega zračnega tlaka, GPS ... Kaj mu potem sploh manjka?

Pametna ura Huawei Watch GT 3 SE je bistveno cenejša od preostalih dveh članov te družine, a vendarle ohranja veliko zaželenih lastnosti svojih dražjih sorodnikov. Foto: Ana Kovač

Z lahkimi polimeri do manjše mase

Nekaj razlike je v zunanji podobi. Na voljo je le večja, 46-milimetrska izvedba, in sicer v črni ali zeleni barvi. Videz poudarja športni značaj, zato bi kdo zanj dejal, da je malo manj premijski od zmogljivejših bratcev. Ima pa to tudi svoje prednosti: model SE je za eno šestino lažji od svojega vzornika, ker uporablja lahka polimerska vlakna.

Ob sicer izdatni podpori športnim in rekreacijskim dejavnostim pa vendarle manjka funkcija inteligentne razpoznave dejavnosti, ki ostaja privilegij dražjih članov družine – enako kot funkcija elektrokardiograma in senzor temperature. Model SE tudi ne omogoča premikanja po zaslonu z vrtenjem tipke – je treba pač vleči prst po zaslonu.

Oblikovana zasnova in uporabljeni materiali jasno nakazujejo, da je pametna ura Huawei Watch GT 3 SE namenjena bolj rekreativcem kot modnim navdušencem. Foto: Ana Kovač

Pametna ura Huawei Watch GT 3 SE

Dimenzije: 46,4 × 46,4 × 11 milimetrov

Velikost ohišja: 46 milimetrov

Velikost zapestja: 140−210 milimetrov

Masa: približno 35,6 grama (brez paščka)

Zaslon: 1,43-palčni barvni zaslon AMOLED, zaslon na dotik podpira gesti dotikanja in podrsavanja

Barvi: črna, zelena

Material: odporno polimerno vlakno

Pašček: črno TPU-vlakno ali zeleno TPU-vlakno

Senzorji: senzor pospeška, žiroskopski senzor, geomagnetni senzor, optični senzor srčnega utripa, senzor zračnega tlaka, GPS

Povezljivost: Bluetooth

Zvok: zvočnik, mikrofon

Polnjenje: priklop za polnilca (5 V/2 A) ali brezžično polnjenje, vzdržljivost akumulatorja do 14 dni ob zmerni uporabi

Sistemske zahteve za povezano mobilno napravo: HarmonyOS 2 ali novejši, Android 6.0 ali novejši, iOS 9.0 ali novejši

Vodoodpornost: pet atmosfer (naprave, ki ustrezajo vodoodpornosti petih atmosfer, imajo po standardu ISO 22810:2010 vodoodpornost 50 metrov – lahko jih uporabljate za dejavnosti v plitvi vodi, kot je plavanje v bazenu ali oceanu, ne smejo pa se uporabljati za potapljanje, smučanje na vodi ali druge dejavnosti, kjer je hitrost vode velika, ali pri potopitvi nižje od plitvih globin)

Delovno okolje: temperatura med približno −20 do približno 45 stopinj Celzija, vlažnost med približno 5 in 95 odstotkov (brez kondenzacije)

Vsebina zavojčka: ura, polnilna enota s kablom za polnjenje, priročnik za hiter začetek, varnostne informacije in garancijski list

Cena: 199 evrov (proizvajalčeva priporočena redna maloprodajna cena za Slovenijo)

Vsi pomembni senzorji in merilniki življenjskih funkcij na pametni uri Huawei Watch GT 3 SE so povsem primerljivi z dražjima modeloma iste družine GT 3. Foto: Ana Kovač

S to uro ne boste plačevali na blagajnah

Manjka tudi NFC, a vprašanje, koliko bi ga v resnici pogrešali, saj Google Pay (in preostali Googlovi programi) Huaweievim uram ni dostopen, druge oblike plačevanja z uro pa v Sloveniji niso (še) podprte.

Malo šepa tudi pri aplikacijah, kajti Huaweieva programska tržnica (Googlove ne sme imeti) ima razmeroma skromno ponudbo dodatnih programov.

Za razliko od preostalih članov družine Watch GT 3 pa vrtljivi kolešček na pametni uri Huawei Watch GT 3 SE ne premika vsebine izbirnika na zaslonu. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Huawei Watch GT 3 SE lovi ravnovesje med funkcionalnostjo in ceno ter stavi na svojo športno podobo. Ima vse osnovne funkcije pametne ure in še marsikateri sladkorček zmogljivejših pametnih ur iste družine, cenovno pa ostaja v srednjem razredu.

Tisto več, kar zagotovo prepriča, je značilnost vseh Huaweievih ur z operacijskim sistemom HarmonyOS: ne boste rabili srečanj z vtičnico tako pogosto kot pri urah z drugimi operacijskimi sistemi – že to je veliko vredno.

Kaj nam je bilo všeč:

- vzdržljivost akumulatorja,

- vodoodpornost do pet atmosfer,

- obilje športnih in rekreacijskih programov.

Kaj nam ni bilo všeč:

- nima NFC,

- skromna ponudba dodatnih aplikacij.