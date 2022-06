Huawei Watch GT 3 Pro: še korak višje

Le nekaj tednov po tem, ko so jo predstavili na Kitajskem, je pametna ura Huawei Watch GT 3 Pro našla svojo tržno pot do Evrope. Prinaša kar nekaj novosti in izboljšav, predvsem na račun izboljšanih in dopolnjenih senzorjev, ki skrbijo za spremljanje telesnih funkcij, a tudi na področju programske opreme in videza.

Velika novost v Evropo šele pride

Ena od privlačnejših novosti pa v Evropi še ni na voljo, ker je Huawei v postopku pridobivanja vseh potrebnih evropskih zdravstvenih dovoljenj zanjo.

Ura je namreč že opremljena s senzorjem za elektrokardiogram (EKG), snemalnikom delovanja srca, ki na Kitajskem ter v Indiji in Maleziji na tej uri že deluje (osebno se o tem uradno nismo imeli priložnosti prepričati), v Evropski uniji pa ga bodo programsko odklenili čez predvidoma nekaj mesecev, ko pričakujejo pridobitev vseh potrebnih dovoljenj.

Pod to tipko je senzor za elektrokardiogram, funkcijo, ki v Evropski uniji še čaka na potrebna dovoljenja (v Indiji in Maleziji ter na Kitajskem jo že uporabljajo). Foto: Ana Kovač

Lahek titan, skoraj neuničljivo safirno steklo in trpežna keramika

Naslednjo veliko pridobitev je nemogoče zgrešiti že ob prvem pogledu: novi premijski materiali. Večja izvedba, ki ima premer 46 milimetrov in je predmet tega preizkusa, se ponaša z matiranim titanovim ohišjem, safirnim steklom, ki ga je res zelo težko popraskati, saj je od njega trši le diamant, in keramično zadnjo stranjo.

Takoj smo opazili še eno oblikovno spremembo: na sprednji strani ni več statične številčnice na obodu, za katero smo se pri predhodnicah spraševali, ali je res potrebna – svoj prostor je prepustila zaslonu, ki je zdaj malenkost večji. Meritve še pokažejo, da je nova Huaweieva pametna ura celo malenkost tanjša od svojih predhodnic. Vrtljivi kolešček za krmarjenje po izbirnikih, ki ga poznamo že od prej, je ravno tako na svojem običajnem mestu.

Poleg večje titanove različice je Huawei Watch GT 3 Pro na voljo tudi v nekaj milimetrov manjši (a vendarle dražji) keramični izvedbi, ki gotovo meri na pripadnice nežnejšega spola, a te nismo imeli v svojih rokah.

Le nekaj tednov po tem, ko so jo predstavili na Kitajskem, je pametna ura Huawei Watch GT 3 Pro našla svojo tržno pot do Evrope. Foto: Ana Kovač

Prek aplikacije se poveže tako z "androidi" kot z "jabolki"

Temelji delovanja ostajajo nespremenjeni glede na predhodnico iz družine Huawei Watch GT: prek aplikacije Huawei Health oziroma Huawei Zdravje se ura povezuje s pametnim telefonom, ki med drugim zagotavlja še preglednejši prikaz meritev, izbiro številčnic in nadgradnjo programske opreme. Številčnic je tokrat res veliko, pravzaprav ogromno, tudi med brezplačnimi.

Aplikacija Zdravje/Health je na voljo tako za naprave z operacijskim sistemom Android kot tudi za tiste z Applovim operacijskim sistemom iOS, kar pri konkurenci ni samoumevno. Kot smo že vajeni, bo poskrbela tudi za razne opomnike, na primer, ko predolgo sedimo in bi se morali zato malo razgibati. Slovenščina je podprta, tako aplikacija kot povezana ura jo bosta spregovorili, če bo v povezanem telefonu izbrana slovenščina (kar pa še ne pomeni, da bo to veljalo tudi za oznake na vseh številčnicah).

Na sprednji strani ni več statične številčnice na obodu, za katero smo se pri predhodnicah spraševali, ali je res potrebna – svoj prostor je prepustila zaslonu, ki je zdaj malenkost večji. Foto: Ana Kovač

Še malo večji in še vedno zelo pregleden zaslon

Huaweieve (novejše) pametne ure poganja lastni operacijski sistem Harmony OS. Že predhodnice so nas navadile, da zdržijo te ure veliko časa brez polnilnika (natančna časovna opredelitev je seveda odvisna od načina in intenzitete uporabe), in novinec pri tem ni nikakršna izjema. Ravno tako z ostrino in jasnostjo zaslonske slike prepriča zaslon AMOLED, premera 36,3 milimetra (1,43 palca) in ločljivostjo 466 x 466 pik, zlasti če se odločimo za številčnico s črno podlago.

Polnjenje je še vedno brezžično prek zibelke, a je to zdaj za skoraj tretjino hitrejše, tako da uro napolnimo od povsem prazne do povsem polne v približno eni uri in 20 minutah.

Zadnja stran pametne ure Huawei Watch GT 3 Pro Foto: Ana Kovač

Dobrim stotim programom se pridružujeta potapljanje na dah in golf

Z novo Huaweievo uro so na svoje prišli potapljači in golfisti, ki so dobili sebi prilagojeno programsko podporo. Program za potapljanje zaznava globino do 30 metrov in ob tem poskrbi za ustrezno vodenje pravilnega dihanja, cela ura pa je vodoodporna v skladu s standardom IP68 in s tlaki do petkratnika običajnega zračnega tlaka.

Prav vsem uporabnikom pa bo zelo dobrodošlo še hitrejše in natančnejše določanje položaja, kar se gre zahvalit izboljšani funkcionalnosti GPS. Seznam športnih in rekreativnih dejavnosti zajema več kot sto različnih, med drugim tek, hojo, gorništvo, maraton, kolesarjenje, plavanje, smučanje (in še peščica drugih zimskih športov), triatlon … Vseh pa ni mogoče hkrati prikazati v izbirniku, zato je treba v nastavitvah izbrati dobrih dvajset, kolikor znaša omejitev prikaza, in jih po potrebi zamenjati.

Pester nabor športnih in rekreacijskih programov ter številčnic, tudi brezplačnih

Izpopolnjen je tudi način samodejnega ugotavljanja športne ali rekreativne dejavnosti, ki ga uporabnik lahko vklopi v nastavitvah.

Boljši senzorji in novi senzorji

V novi Huaweievi uri so okrepljene tudi zdravstvene funkcije – njihovo jedro je Huaweiev lasten sistem TruSeen 5.0+, ki se lahko pohvali z nekajkrat povečano zmogljivostjo obdelave podatkov ter z več novih in izboljšanih senzorjev (tudi že omenjeni za EKG, ki v Evropski uniji še čaka na potrebna dovoljenja).

Tako bo med drugim že do zdaj dober sistem spremljanja spanja v novi Huaweievi pametni uri še boljši, natančnost merjenja srčnega utripa pa bo, po zagotovilih proizvajalca, do 95-odstotna tudi pri hitrih spremembah, na primer zaradi intenzivne telesne aktivnosti (ob tem pa vseeno velja spomniti, da pametne ure niso medicinske naprave in da so njihovi podatki predvsem primerni kot smernice in ne tudi kot temelj za zdravniške odločitve).

Polnjenje je še vedno brezžično prek zibelke, a je to zdaj za skoraj tretjino hitrejše. Foto: Ana Kovač

Spodbuda pri doseganju vadbenih ciljev

Tu so tudi razni načrti, ki jih je mogoče spremljati (če smo dovolj vztrajni) in tako še bolj proaktivno poskrbeti za svoje dobro počutje. Ti načrti so prilagodljivi, a niso obvezni, so kot opcijska dodatna spodbuda k zdravemu načinu življenja, a bo novi GT 3 Pro spremljal pomembne parametre tudi, če se ne odločimo za kakšnega izmed načrtov.

Možnosti analize in statistike so številne, škoda le, da izvoz podatkov ni v vseh primerih preprost, čeprav so ravno na področju izmenjave podatkov z drugimi aplikacijami naredili viden premik naprej.

Vsega pa le ne zmore, a plusi odtehtajo

Huawei Watch GT 3 Pro ima podobo pametne ure, a je vendarle predvsem naprava za rekreativce in športnike. Že res, da omogoča sprejem dohodnih klicev in kratkih sporočil (SMS), kar je zelo priročno, ko ne moremo ali ne želimo poiskati telefona in ga vzeti v roke – pa tudi kakovost zraka je prepričljivo dobra. Z malo vaje je prek ure mogoče tudi poklicati na katerega od desetih izbranih stikov, ki jih je predhodno treba določiti v sami uri, a obenem ni mogoče odgovarjati na besedilna sporočila. Toliko, da se ve.

Zaslon pametne ure je, seveda, odziven na dotik, a je glavno orodje za krmarjenje po izbirnik vrtljivi kolešček. Foto: Ana Kovač

Glasbo je mogoče poslušati prek ure, če jo nanjo predhodno naložimo, z uro je mogoče poiskati povezan telefon (in obratno), seveda pa tudi pogledati vremensko napoved in s Huaweievim programom Petal Maps, ki je Huaweiev odgovor na njim prepovedane Google Zemljevide, najti pot do cilja.

Skratka, vse tisto, kar ima predhodnica GT 3, ima tudi novinka.

Pametna ura Huawei Watch GT 3 Pro (Titanium Edition)



Dimenzije: 46,6 x 46,6 x 10,9 milimetra, primerno za zapestja med 140 in 210 milimetrov

Masa: 54 gramov (samo ura, brez paščka)

Zaslon: AMOLED, premer 36,3 milimetra (1,43 palca), barvni, ločljivost 466 x 466 pik, na dotik

Material: titan, safirno steklo, keramika

Senzorji: akcelerometer, žiroskop, magnetometer, optični senzor srčnega utripa, senzor temperature kože, barometer

Vmesniki: tipka za zagon, vrtljivi kolešček, brezžično polnjenje (pet voltov, dva ampera), GPS, Bluetooth, zvočnik, mikrofon, temperaturno območje delovanja od −20 do 45 stopinj Celzija, trajanje polnjenja do 14 dni ob tipični uporabi

Sistemske zahteve za povezani telefon: Harmony OS 2 ali novejši, Android 6.0 ali novejši, iOS 9.0 ali novejši

Vodoodpornost: po standardu IP68 do tlaka pet atmosfer, potapljanje, tudi na dah, do globine 30 metrov po standardu EN13319 za potapljaško opremo (zahtevana je uporaba primernega paščka, po uporabi v morski in oceanski vodi je nujno sprati uro, vodoodpornost se s časom lahko zmanjša)

Vsebina zavojčka: pametna ura, zibelka za brezžično polnjenje, kratka navodila, varnostno obvestilo, jamstvena izjava, pašček z deli za podaljšanje

Priporočena redna maloprodajna cena: 549 evrov za Huawei Watch GT 3 Pro 43 mm Ceramic (manjša, keramični pašček), 449 evrov za Huawei Watch GT 3 Pro 43 mm Leather (manjša, usnjeni pašček), 499 evrov za Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm Titanium (večja različica s titanskim paščkom, ki smo jo imeli na preizkusu) in 399 evrov za Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm Silicon (večja različica s silikonskim paščkom)

Sklepna beseda

Huawei Watch GT 3 Pro bo gotovo dostojen tekmec za najvišjo stopnico na lestvici trenutno najboljše pametne ure. Že res, da ne omogoča nekaterih že omenjenih opravil, ki bi jih želeli na pametni uri, nima niti povezljivosti WiFi in prek mobilnega omrežja, a zato Huaweiev operacijski sistem Harmony OS vse to odtehta z veliko daljšo neodvisnostjo od vtičnice, tu so pa še preostale, že omenjene prednosti.

Titan je odporen, a obenem tudi lahek, zato ga med drugim s pridom izkoriščajo tudi v letalski industriji in za medicinske pripomočke (vsadke). Foto: Ana Kovač

Če smo pred časom ugotavljali, da je ponudba aplikacij tretjih ponudnikov za operacijski sistem Harmony OS vidno slabša od tiste za Googlov operacijski sistem Wear OS, je zdaj ta prepad že občutno manjši. Če boste pripravljeni za uro odšteti vsaj 399 evrov, kolikor je priporočena redna maloprodajna cena njene najcenejše različice, vas pričakuje privlačna, zanesljiva in večstransko nosljiva naprava.

Kaj nam je bilo všeč:

- ohranjena tradicija dolge vzdržljivosti akumulatorja in odličnega zaslonskega prikaza,

- premijski in obenem tudi odpornejši materiali,

- hitrejše brezžično polnjenje.

Kaj nam ni bilo všeč:

- cena,

- ne more v celoti prevzeti vseh funkcij pametnega telefona.